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Американские фантастические фильмы на широких экранах в СССР (субъективный обзор)

Несмотря на противостояние между США и СССР, в наших кинотеатрах показывали американские фильмы. И сегодня я расскажу о четырех: "Козерог 1", "Ангар 18", "Враг мой" и "Короткое замыкание".
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В СССР, несмотря на "Холодную войну" и "Железный занавес", довольно активно показывали американские фильмы. Конечно, далеко не все, а "идейно выдержанные". А еще лучше антивоенные и антикапиталистические. Но и американские кинокомпании были вовсе не против. Ведь население СССР (а это около 280 миллионов) давало неплохую кассу. Более того, многие фильмы, которые проваливались в прокате США, были у нас популярными. Наверно, причина в менталитете и определенном "голоде" на иностранные фильмы. По мере продвижения эры "перестройки и гласности", количество американских фильмов увеличивалось в кинотеатрах страны.

И сегодня я расскажу об фантастических фильмах, которые я в то время посмотрел в кинотеатрах.

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Начну по хронологии создания этих самых фильмов. 

"Козерог 1" (оригинальное название "Capricorn One"), фильм 1977 года. Режиссер: Питер Хайамс. В ролях: Эллиотт Гулд, Джеймс Бролин, Бренда Ваккаро, Сэм Уотерстон, О. Джей Симпсон, Хэл Холбрук, Карен Блэк и другие.

НАСА готовит полет на Марс. Но тут выясняется, что допущена критическая ошибка в проектировании и экипажу грозит гибель.

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Но отказываться от полета не вариант. И руководство просто запускает пустой корабль, а экипаж будет снимать миссию на Марсе в специальном павильоне…

Обманывать всех получилось. Почти. Один особо въедливый работник НАСА обнаруживает, что сигнал с Марса идет уж больно быстро. И делится подозрениями с знакомым репортером, после чего бесследно исчезает. Репортер начинает свое расследование.

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А тут еще и корабль на обратном пути взрывается. Чтобы все осталось в тайне, нужно срочно ликвидировать экипаж. Но астронавты уже в курсе, что они "погибли" и пускаются в бега.

 Их ищет журналист и спецгруппа по ликвидации. Получится выжить? Сможет ли журналист рассказать миру правду о "полете на Марс"?

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Тогда мне фильм очень понравился, хоть самой фантастики тут и нет (кроме того самого "полета на Марс"). И только сейчас уже понятно, что вдохновение создатели фильма черпали в "мифе о полете на Луну" астронавтов. В те времена СССР нисколько не сомневался в том, что американцы высаживались на Луне и поэтому такая версия у нас не была распространена.

Фильм довольно динамичен для 70-х годов.

Снят неплохо. Понятно, что сейчас съемки не поражают воображение, но все равно смотреть его можно.


"Ангар 18" ("Hangar 18") был снят в 1980 году. Режиссер: Джеймс Л. Конуэй. В ролях: Гари Коллинз, Роберт Вон, Джеймс Хэмптон, Филип Эбботт, Джозеф Кампанелла, Памела Беллвуд и другие.

Это фильм тоже об астронавтах, которые выполняли работу по выводу на орбиту спутника.

Но произошло неожиданное: во время запуска спутника, он сталкивается с неким объектом в космосе. При взрыве погибает один из астронавтов.

Оставшиеся в живых, после возвращения на Землю, пытаются выяснить, что это был за объект.

Они, вскоре, узнают, что объект увезли на секретную базу и хранится он в ангаре под номером 18.

Этим объектом, как нетрудно догадаться, стал инопланетный космический корабль модели "летающая тарелка".

Причем, экипаж умер, но корабль автоматически совершил аварийную посадку на Землю. Инопланетяне – гуманоидного типа,

и все работы по исследованию корабля и пришельцев строго засекречены. А тут назойливые астронавты везде нос суют…

И этот фильм мне понравился. Тогда не было много хороших фантастических фильмов. Поэтому съемки казались очень даже "продвинутыми": много трюков и погонь.

"Звездные войны" уже были сняты, но их еще практически никто не видел в СССР (кроме гордых обладателей видеомагнитофонов и кассет с иностранными фильмами), эра видеосалонов еще не началась.

Сюжет не особо заморочен: правдоискатели-астронавты, плохие военные и члены правительства

– типично для тех лет.


"Враг мой" (оригинальное название "Enemy Mine") – 1985 год. Режиссер фильма: Вольфганг Петерсен. В ролях: Деннис Куэйд, Луис Госсет мл., Брайон Джеймс, Ричард Маркус, Кэролин МакКормик, Бампер Робинсон и другие.

Фильм снят по одноименной повести американского писателя-фантаста Барри Брукса Лонгиера, которая была написана в 1979 году. И эту повесть я читал раньше, чем посмотрел фильм.

Речь в фильме идет о масштабной войне между людьми и инопланетной расой ящерообразных гуманоидов.

И вот, в одном бою, космические истребители обоих противников падают на некую планету.

Выживают оба пилота. С одной сторону, они непримиримые враги. С другой – нужно просто выжить на этой недружелюбной планете.

Смертельная опасность вынуждает бывших противников вместе искать выход из сложившейся ситуации. Постепенно, они становятся и друзьями.

 Тут выясняется, что инопланетянин "беременный" (у них один только пол). При родах сам инопланетянин умирает и новорожденного "ящера"

 вынужден воспитывать землянин. Его сыграл еще относительно молодой Деннис Куэйд…

Это неплохой фильм с ярко выраженной антивоенной линией. Поэтому его и показали в СССР. Сюжет хороший, хотя в сравнении с книгой, его заметно раздули и изменили (а куда же без этого). Но основная суть не изменилась. Фильм тогда смотрелся хорошо, Но, опять же, сравнивая со "Звездными войнами" тут видна бюджетность и куда более простые решения при съемках.


"Короткое замыкание" ("Short Circuit") – фильм 1986 года. Режиссер: Джон Бэдэм. Частично, сюжет фильма был заимствован из одного рассказа Айзека Азимова. В ролях: Элли Шиди, Стив Гуттенберг, Фишер Стивенс, Остин Пендлтон, Дж. У. Бейли, Брайан МакНамара и другие. А это уже семейный фильм, который сочетает в себе фантастику и комедию.

Одна американская военная корпорация ведет разработку боевых роботов.

И в результате удара молнии, один из них (Номер 5) получает некое подобие разума. Попав за пределы полигона, его там находит девушка Стефани (Элли Шиди).

 Она считает, что это пришелец и общается с ним соответственно. Но потом она заметила на роботе наклейку с заводскими данными. Но робот не хочет возвращаться назад. Он вообще не хочет никого убивать…

А пропавшего робота уже ищут. Но найти пока не могут…

Фильм в свое время произвел просто фурор в кинотеатрах СССР. Отличный сюжет, юмор и качественные комбинированные съемки. Тут нет компьютерной графики, которую сегодня пихают куда надо и куда не стоит. Огромная часть бюджета фильма ушла на создание самого робота. Пришлось несколько заморочиться над его внешностью. Вышло отлично: даже человеческие эмоции получилось изображать.

Этот фильм можно спокойно посмотреть и сегодня: хороший, добрый семейный фильм.

Вот о таких фантастических американских фильмах, которые показывали в кинотеатрах СССР, я и хотел рассказать.


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короткое замыкание ангар 18 враг мой козерог 1
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