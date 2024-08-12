WSBK. Портимао. Очередной этап супербайка. Пятничные свободные заезды показали, что турок Топрак Разгатлиоглу, все так же силен. Именно он был постоянно среди лидеров. Неплохо провел несколько скоростных кругов и Альваро Баутиста, но на своей последней попытке ошибся и упал в гравий. Вообще, много пилотов совершали ошибки. Ошибался и Данило Петруччи (незаводская Ducati), что не помешало ему установить лучшее время второй практики.

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А вот Булига (второй заводской пилот Ducati) столкнулся с техническими проблемами и не смог нормально провести практику.

В квалификации особой борьбы за поул не было: отрыв пилота BMW Топрака Разгатлиоглу было довольно комфортным для него.

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Осталось реализовать это в гонке.

Первая гонка была очень конкурентной в первой половине: пять пилотов боролись за лидерство. Но, после того, как опять вперед вырвался Топрак Разгатлиоглу, интрига угасла.

На данный момент связке "Топрак + BMW" нет равных. И это печалит... Если в таланте турка нет сомнения, то новые правила явно сыграли на руку BMW. Иначе трудно объяснить, как прошлогодний аутсайдер стал, вдруг, лидером. Так "жонглировать" для повышения "интереса" - не дело.

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Итог гонки: Топрак Разгатлиоглу, Альваро Баутиста и Данило Петруччи.

Спринт практически не изменил раскладку на подиуме: Топрак Разгатлиоглу,

Данило Петруччи и Алекс Лоус (Kawasaki).

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Во второй гонке опять победил Разгатлиоглу, несмотря на сломанное переднее антикрыло.

Интрига чемпионата умерла... "Спасибо" правилам...





WorldWCR. Портимао. Очередной этап женского чемпионата. И опять борьба за победу разворачивалась между испанскими гонщицами. В первой гонке было много падений и даже одно весьма неприятное столкновение.

Победила Мария Эррера.

Вторая гонка прерывалась красным флагом. Продолжение ознаменовалось упорной борьбой трех пилотесс. И в последнем повороте, Анна Карраско обошла перед самым финишем Марию Эрреру,

и победила.





NASCAR . Ричмонд. В серии пикапов NASCAR CRAFTSMAN Truck Series прошла традиционная гонка типичного NASCAR: со множеством аварий и овертаймов.

А все еще "осложняется" тем, что это последняя гонка перед плей-офф! И попасть в него архиважно. Гонку выиграл Тай Маджески.

Он получил преимущество на последнем рестарте и смог немного вырваться вперед от преследователей. Теперь, лист участников плей-офф сформирован. Ну, а чемпионом регулярного сезона стал Кристиан Эккес, который в этой гонке финишировал вторым.

В NASCAR Cup Series тоже был последний этап в регулярке. И жесткая борьба за последнее место в плей-офф. В конце гонки лидировал Остин Диллан, но за три круга до финиша столкновение, желтый флаг...

И практически все шансы потеряны... На рестарте лидировал Джой Логано и он ушел лидером под белый флаг... И тут получил "пинок под зад" от Диллана!

Остин выбивает Логано, вызывает аварию еще пару пилотов, но побеждает.

Да, типичный NASCAR...





Новости и слухи.

F1 .Все-таки власти США начали расследование в отношении Liberty Media и руководства F1. Это связано с жалобой проекта команды Andretti Cadillac, которой отказали от участия в Королевских гонках. Чем закончится это разбирательство пока предсказать нельзя.

F1. Владельцы Формулы 1 из Liberty Media фиксируют рост прибыли во втором квартале 2024 года в сравнении с прошлым годом. Лучше бы они озаботились ростом конкурентоспособности автоспорта... Хотя, кому это интересно...

F1 . Валттари Боттас возобновил переговоры с командой Audi.

В общем-то, у финского пилота не так и много шансов остаться в гонках, поэтому он ищет всевозможные варианты.

F1. Mercedes разрабатывает сразу две машины одновременно. Идет работа над болидом 2025 года, который будет является эволюцией нынешней машины. А также начата работа над болидом, проектируемый под новые правила, которые вступят в силу с 2026 года. Таким образом, Mercedes хочет снова вернуться на вершину Формулы 1.

Super Formula. Бывший пилот WEC и Formula E, Ник де Врис,

станет пилотом команды Itochu Enex Team Impul в этой японской серии. 23-25 августа де Врис будет выступать в гонках сдвоенного этапа, который пройдет на трассе "Фудзи".

INDYCAR. Бывший физиотерапевт Льюиса Хэмильтона, Анжела Каллен, теперь работает с пилотом американского чемпионата новозеландцем Маркусом Армстронгом.

По ее словам, работа в этом чемпионате ей очень даже по нраву.

WEC. Cadillac анонсировал новую команду, которая будет выступать в чемпионате FIA WEC. С 2025 года на этих гиперкарах будет выступать команда Cadillac Hertz Team JOTA,

которая в нынешнем сезоне выступает на гиперкарах Porsche.

Motocross. Ducati решила выставить заводскую команду Ducati Corse R&D – Factory MX Team в итальянском чемпионате Italian Motocross Pro. Выступать за команду будут пилоты Алессандро Лупино

и Антонио Кайроли. Для борьбы с конкурентами представлен новый байк - Ducati Desmo450 MX.

MotoGP. Фабио Ди Джаннантонио официально подписал контракт с командой VR46 Racing Team.

Ранее об этом проговорился представитель самой Ducati, а сейчас уже вышло официальное подтверждение.

Выступать Фабио Ди Джаннантонио будет на таком же байке, что и заводские пилоты Ducati.









По материалам autosport.com.ru, motogp-news.ru, nascar.com, Be on Edge страница в VK.