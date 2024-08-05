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Итоги гоночного уик-энда 3-4 августа

Большинство гонок - на выходных. И это связано с проходящей во Франции Олимпиадой. Но все же гонки были...
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MotoGP. Сильверстоун. В пятницу на этой легендарной трассе прошли предквалификационные заезды. Лучшее время показал Хорхе Мартин.

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Вообще, все сильнейшие пилоты показали хорошие времена и прошли во второй раунд квалификации.

Сама квалификация проходила в довольно спокойной обстановке. Но пилоты излишне "кучковались" и это приводило к тому, что мешали друг другу. Финальные попытки испортили Франческо Баньяйя ( что-то там произошло с наклейкой на шлеме) и Энеа Бастианини (уперся в траффик). Поэтому они будут стартовать лишь со второй и третьей позиций. А вот лучшее время (и рекорд трассы) показал Алейш Эспаргаро на Aprilia.

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Осталось реализовать это в гонке...

Спринт был довольно жестким. В первом повороте столкнулись два пилота (Беццекки и Морбиделли).

С самого начала вперед вырвался Баньяйя, но почти сразу откатился на четвертую позицию. Какое-то время лидирующая четверка (Мартин, Бастианини, Эспаргаро, Баньяйя) ехали, отрываясь от остального пелетона. Но тут, нарастив темп, падает Франческо Баньяйя! Через несколько кругов падает и его будущий напарник - Марк Маркес! А Энеа Бастианини со второй попытки обгоняет Хорхе Мартина и побеждает.

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Это первая победа итальянца в сезоне.

Сама основная гонка была без происшествий (почти). Но борьба за победу была острой. Долгое время лидировал Баньяйя, но, скорее всего, износил покрышки и стал сдавать... Вперед вырвался Хорхе Мартин. Но сзади накатывал "красным катком" Энеа Бастианини. "Накатил" и вырвал победу!

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Итог таков: Бастианини, Мартин и Баньяйя. Лучший уик-энд второго пилота заводской Ducati. Второе место Хорхе Мартина позволило ему выйти снова в лидеры чемпионата.


IMSA. В субботней гонке IMSA Michelin Pilot Challenge, которая прошла на легендарной трассе Road America, в классе GS победил экипаж Макалира/Хиндмана, выступающих на Porsche 718 GT4 RS CS (команда RS1).

А в младшем классе TCR не было равных пилотам Тиму Льюису/Уильяму Талли и их  Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR (команда KMW Motorsports with TMR Engineering).

А в основной гонке, которая состоялась в воскресенье, победил экипаж команды Porsche Penske Motorsport в составе Джемине/Тэнди.

Команда United Autosports USA (Хэнли/Китинг) взяла первое место в классе LMP2. Ну, а в классе GTDPro лучшим экипажем стал дуэт Альто/Серра на Ferrari 296 GT3 (Conquest Racing).


SuperGT. Япония. Фудзи. Прошел очередной этап (четвертый по счету) японского чемпионата. В классе GT500 победу одержал экипаж команды ARTA Mugen Honda под управлением пилотов Ноджири/Матсушита.

И это вторая победа данного экипажа.

В классе GT300 победила команда Leon Pyramid AMG (Гамо/Шинохара/Киросава).


WRC. Ралли Финляндия. Лидер этапа Калле Рованпера долгое время лидировал. Но допустил ошибку и разбил машину. И в лидеры вышел другой представитель Toyota, Себастьен Ожье, который и выиграл данный этап. 

Несмотря на то, что Ожье выступает не на полном расписании, он занимает вторую строчку в чемпионате мира и явно претендует на победу.


Новости и слухи.

F1. Официально объявлено о заключении контракта Карлоса Сайнса с командой Williams.

Если честно, то это довольно странное решение. Возможно, на это повлиял тот факт, что у Williams остается клиентский мотор Mercedes.

F1. А вот в команде Alpine разразился скандал. И это связано с тем, что Renault перестанет делать моторы.

И таким образом, заводская команда Alpine переходит в разряд клиентских. А это совсем другая "песня"...

F1. Андреа Кими Антонелли может стать пилотом Williams.

Пока это лишь слухи, как и вакансия в самом Mercedes. Но к пилоту явно имеется большое внимание, пусть и с прицелом на будущее.

F1.Роберт Шварцман (имеет и израильское гражданство) может в будущем стать пилотом команды Sauber.

Об этом косвенно намекнул новый технический директор Sauber Motorsport, Маттиа Бинотто. Но пока пилот имеет шанс выступления в серии INDYCAR в новой команде Prema.

FormulaE. Состав команды Maserati MSG Racing на 2025 обновлен. Новыми пилотами станут Стоффель Вандорн (Бельгия) и Джейк Хьюз (Великобритания).

Оба пилота имеют уже опыт выступления в этой серии гонок.

WRC. Опубликован календарь гонок на 2025 год.  Это традиционные ралли Монте-Карло, ралли Швеция. Затем чемпионат посетит Кения. Испания представлена гонками на Канарских островах. Далее идут: Сардиния, Греция, Эстония, Финляндия, Парагвай, Германия, Австрия, Чехия и Япония. Завершат чемпионат новый этап в Саудовской Аравии и Иордании.

MotoGP. Этот чемпионат отмечает 75-летие.

И праздновать его будут в Сильверстоуне. Все команды будут представлены совершенно новыми ливреями,

мотивы которых перекликаются с историческими достижениями команд.

MotoGP. Команда VR46 официально получила поддержку Ducati. Также практически официально известен состав: Фабио Ди Джанантонио и Франко Морбиделли. Причем, Джанантонио будет управлять таким же прототипом, что и заводские гонщики Ducati - GP25.



По материалам autosport.com.ru, motogp-news.ru, imsa.com, Be on Edge страница в VK.

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