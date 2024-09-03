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Краткий обзор игры "FIA European Truck Racing Championship"

Автогонки в жанре симуляторов и "недосимуляторов" не особо популярны. Что уж говорить о гонках грузовиков... Но и такая игра имеется.
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Игра "FIA European Truck Racing Championship" не новая. Она вышла в 2019 году на разных платформах. Я давно хотел написать об этой игре статью, да все руки не доходили.

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Создателем игры выступила компания N-RACING, а издателем - Nacon. Сама игра базировалась на том же движке, что и серия игр WRC от компании Kylotonn (графический движок KT Engine).

Описание из Steam: "European Truck Racing Championship — одно из самых увлекательных и непростых гоночных соревнований. Сложность вождения и многие уникальные гоночные особенности были тщательно воспроизведены на движке KT Engine (WRC). В ETRC вам придётся следить за температурой тормозов, чтобы они не перегрелись — как в настоящем гоночном грузовике. Также не забывайте про его вес на поворотах, проверяйте износ шин и придумывайте лучшие тактики для обгона".

Игра официально использует бренды грузовиков и гоночные трассы, является обладателем прав на серию гонок от FIA.

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Начнем знакомство с меню игры.

Оно типично для подобных игр, например, той же серии WRC. Тут есть традиционная "Карьера", "Режим быстрых гонок" и "Чемпионат". В режиме "Чемпионат" вы можете выбрать свои трассы и полностью его настроить под свои требования. Длина дистанции, формат гоночного уик-энда, правила (полегче или посложнее) - все настраивается. Ну, а в режиме "Карьера" тут все очень стандартно: выбираем команду и идем "по ступеням совершенствования мастерства"...

Также в игре имеется и многопользовательский режим, но его я не пробовал. В разделе настроек можно выбрать язык игры (игра имеет вполне нормальную русскую локализацию), графические настройки и общие настройки гейминга.

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Так как речь идет об кольцевых гонках, то тут они во многом похожи на другие аналогичные игры. Главное отличие в том, что сами гоночные машины весьма специфичные. Это гоночные грузовики!

Одно время такие чемпионаты (как европейский чемпионат, так и национальные) были очень популярными. Пик пришелся на 90-е годы прошлого века. В гонках выступали команды с солидными бюджетами. Да и заводы не оставались в стороне, не говоря уж об производителях комплектующих. Но потом интерес к гонкам стал затихать и количество команд резко сократилось. В некоторых странах чемпионаты вообще перестали проходить. Может этот факт также сказался на популярности этой игры. Но в остальном, игра очень серьезно отличается от гонок в других классах.

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Причина кроется в том, что машины - тяжеленные и огромные седельные тягачи, которые обладают моторами мощностью в 1000 л.с. Все это делает управление таким "спорткаром" весьма специфической задачей. Смогли ли это реализовать в игре? В целом, это получилось. Машины ощущаются крайне неуклюжими и тяжелыми. Несмотря на огромную мощность, мотор набирает обороты не спеша. Управляемость очень необычная. Поворачивать надо несколько загодя, ибо чувствительность рулевого управления сильно отличается от легковых машин. Тормоза очень мощные, но быстро перегреваются и их обязательно нужно охлаждать водой из специального резервуара.

Этот "дым" - пар от охлаждения тормозов...

Если этой опцией пренебрегать, то вы уже после одного круга останетесь без тормозов вообще. Хотя в игре есть настройка, которая эту функцию отключает. Управляемость грузовика очень особенная: развесовка сильно смещена вперед, хотя моторы и установлены намного ниже серийных вариантов тягачей. В итоге, мы имеем тяжелый "нос" и легкий "зад". Это приводит к тому, что в поворотах тягач активно "метет хвостом". Тут нужно точно дозировать тягу мотора. Иначе разворот вам обеспечен. Но опять же: опциями можно усилить или понизить степень вмешательства "ассистентов".

Еще одной интересной особенностью гонок, является ограничение максимальной скорости грузовика - 160 км/ч. Это было сделано довольно давно, чтобы как-то ограничить рост мощности моторов. Если не включить искусственное ограничение скорости, то вам самим придется за этим следить. За превышение скорости дается штраф. Также штрафуют за нарушение пределов трассы (чем часто пренебрегают пилоты в реальных гонках) и за "некорректные обгоны" соперников (другими словами: "толкание локтями"). 

Основные правила гонок.

Играть в эту игру сначала очень неприятно, необычно: "тупое" рулевое управление, невнятные тормоза. Но потом к этому довольно быстро привыкаешь и игра доставляет удовольствие. Тут можно настраивать уровень сложности соперников, поэтому любой желающий поиграть сделает себе комфортный режим гонки.

Переходим к графике в игре. Так как игра 2019 года, то ждать особых "красот" не стоит. Да и по меркам 2019 года она не блистает. Зато системные требования совсем не "лютые":

Большая часть "графических красот" сосредоточено на моделях самих машин.

 Детализация трасс уже заметно упрощена, благо во время гонок на это точно не будешь обращать внимание. Погодные явления сделаны вменяемо, но уступают той же первой "Project Cars". Но такие игры не про "графику". Несколько вариантов обзора имеется? Да. Ну и хватит для гонки... Детализация "кокпита" грузовика не поражает воображение.

Но сойдет на "троечку". При виде сзади (так и играет большинство) имеется неприятный баг: если к вам сзади подъезжает другой грузовик, то своей кабиной он практически закрывает весь вид на ваш автомобиль...

Приближающийся сзади грузовик начинает перекрывать ваш...А при виде из салона ухудшен обзор по бокам. Но это гонки на грузовиках: привыкайте...

Переходим к тестированию.

Тестовая система.

Процессор: i5-8400

Видеокарта: GTX 1070

Оперативная память: 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система: Windows 10

Разрешение монитора: 1920х1080

Запись тестового отрезка осуществлялся программой CapFrameX. Настройки игры выставлены максимально возможные, разрешение - 1080р.

Тестовым отрезком я выбрал полный круг на одной из трасс в Австралии.

Тестовый отрезок.

Полученные результаты:

Фрейтайм.

Фреймрейт.

Итоговый результат.Так как графики тут особой и нет, то и никаких проблем не возникает. Игра не особо привередлива к количеству потоков процессора. Для комфортной игры хватит и четырехъядерного процессора.

Выводы по игре.

Игра очень самобытная даже по меркам гоночных автосимуляторов. Не думаю, что она популярна, но свой особый "шарм" точно имеет. Попробуйте, может вам она и понравится.

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