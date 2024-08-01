Недавно я посмотрел очередные новинки Голливуда. Это приквел франшизы "Тихое место" и очередной кроссовер во вселенной Марвел, которую я на дух не переношу (за очень редкими исключениями).

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Начнем с фильма "Тихое место: День первый" ("A Quiet Place: Day One"), который вышел в мировой прокат в июне 2024 года. Это третий фильм в серии и является как бы приквелом первого и второго фильма. Хотя, напрямую с персонажами тех фильмов и не связан. Режиссер: Майкл Сарноски. В ролях: Лупита Нионго, Джозеф Куинн, Алекс Вулф, Джимон Хонсу, Элиан Умугире, Элфи Тодд и другие.

Это фантастика. Фильм о том, как люди выживают после вторжения очень странных инопланетных чудовищ. Первые два фильма мне не особо понравились: там было куча нестыковок и очень, натянутые на глобус, условности. Главная претензия - как ориентируются в незнакомой местности монстры? На звук? Не вариант. На звук ориентироваться невозможно! Это знают те, кто учил физику или биологию в школе. Да, мы знаем, что некоторые виды вместо зрения используют ультразвук для пеленга и обхода препятствий. Например, летучие мыши. Но то ультразвук, но не звук в обычном для нас диапазоне. Ультразвук отражается от препятствий и дает некое представление о ландшафте вокруг "летучек". Это хорошо показано в фильме про Сорвиголову, который ориентируется в пространстве схожим образом. При таком способе не важно двигаетесь вы или стоите и не шумите - вас все равно "видно". В нашем случае, вас выдает именно шум. Даже, находясь под самым "носом" пришельца, он вас не заметит, если вы не шумите! Бред вне законов физики.

Кроме того, монстры были очень сильными и почти пуленепробиваемыми. Иначе никакого захвата Земли бы не вышло. Еще одно большое допущение сценария. Но первый фильм "тащила" на себе Эмили Блант. Второй фильм вышел уже слабее, но все же... И вот третий фильм... Он всецело посвящен первым дням вторжения. В главной роли "черная сильная и храбрая женщина" Самира (Лупита Нионго).

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Да, "повесточка" на все 50%. Остальные 50% дает второй главный персонаж - Эрик (Джозеф Куинн): слабый истеричный белый мужчина...

Можно было бы сделать по-другому? Да легко! Но в очередной раз унизить белого мужчину - а как же! Мимо такого не пройти... Справедливости ради, стоит сказать, что ближе к концу фильма, Эрик вспомнил, что он мужик.

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Сюжет прост и ничего неожиданного тут нет. У меня была надежда, что нам немного расскажут, откуда эти монстры свалились. А также станет ясно, разумные они (в нашем понимании) или нет. Дело в том, что они на Землю прилетели (это мы знали еще с первого фильма), но ведут себя, как дикие животные. Очень сомнительно, что эти "слепыши" могут создать что-то технически сложное. Но эти вопросы остались без ответа... Все то же, что было в начале второго фильма, только растянутое на час сорок минут...

Никакой интриги не было. Даже история возникновения поселения на острове становится понятной уже с первых минут фильма, когда в кадре появляется персонаж Джимона Хонсу.

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Это ведь он руководил колонией на острове во втором фильме.

Значит фильм плохой? В целом, да. Но у фильма есть одно оправдание: это сильная драматическая линия главной героини. И именно эта драма и объясняет ее "сильный" характер. Самира смертельно больна. У нее рак уже в неоперабельной форме. И живет она вместе с другими обреченными в хосписе. Жить ей осталось немного. Все ее утешение лишь в коте (кстати, очень хорошо "сыграл" котик).

И вот сюжет начинается с того, что группа больных едет в город на спектакль марионеток. Самиру же больше интересует, сможет ли она попробовать пиццу. Может, в последний раз... Именно ее смертельная болезнь и объясняет ее поведение: ей просто нечего терять! Она хочет съесть пиццу и спокойно умереть в своем доме. Лишь судьба кота ее беспокоит. И вот эта драматическая линия и "вытягивала" этот фильм лично для меня. Остальное уже банально и заранее предсказуемо. Также стоит отметить тот факт, что поведение монстров в этой части гораздо более реалистично: уже не надо ходить босиком и абсолютно "не шуметь". На котика монстры вообще не реагируют (бедные животные из первого фильма).

Вот таким вышел этот фильм: с сильной драматической линией главной героини и проходным сюжетом второй выварки.





"Дэдпул и Росомаха" (оригинальное название "Deadpool & Wolverine") вышел в июле 2024 года. Режиссер: Шон Леви. В ролях: Райан Рейнольдс, Хью Джекман, Эмма Коррин, Мэттью Макфэдиен, Дафни Кин, Джон Фавро, Морена Баккарин и другие.

Это очередной кроссовер от Марвел. А Марвел и кроссоверы я не люблю. Но!

Первые фильмы о "гадком и безобразном" "супергерое" Дэдпуле мне понравились. Это было просто смешно! И это спасало ситуацию. Райан Рейнольдс отлично справился с ролью этого довольно нетипичного персонажа комиксов. А вот со вторым персонажем не все так просто...

Актера Хью Джекмана я очень уважаю. Но всю вселенную о мутантах не люблю. Тупая она донельзя. И не понятно, почему Шторм - мутант, а тот же Человек-паук - нет. Причина? А фиг знает...

Но дело не в формулировке, а в том, что у своры мутантов очень уж мощные "скиллы". И творили они на экране просто невообразимое, подчиняясь ежеминутным "хотелкам" режиссера. Да и количество мутантов на единицу "пространства фильма" зашкаливало. Но во многом "рулил" именно Россомаха.

И вот эти персонажи сошлись в одном фильме... Скажу сразу: сценарий типично тупой и убогий для подобных фильмов. Но все (лично для меня) скрашивают бесконечные шутки. Это, фактически, комедия.

Причем, тут не только типичный пошловатый юмор от Дэдпула,

но и сатира на сам Марвел и его фильмы! Сами создатели критикуют свою же мультивселенную! Видно, дела в кинокомпаниях совсем плохи...

Градус веселья поднят на большую высоту сразу, в момент первых титров. И практически не проседает до самого конца. Вот весь фильм так и проходит: Дэдпул юморит, Россомаха бухает, иногда они жестко дерутся (без особо успеха для обоих) друг с другом,

иногда - изничтожают врагов.

Фильм имел и еще одну задачу: тут явно нам представили некоторых персонажей, которые (возможно) появятся в будущих фильмах. Во-первых, тут появилась уж взрослая Лаура (Х-23), которую сыграла Дафни Кин.

Есть очень большая вероятность, что именно она теперь будет "Россомахой". Ведь настоящий Россомаха умер по сюжету оригинальной серии. Да и Хью Джекман сильно постарел...

Также тут засветились актеры Дженнифер Гарнер и Уэсли Снайпс. И это - "те самые герои"! О который многие уже и позабыли. Дженнифер Гарднер сыграла Электру,

а Снайпс - Блэйда.

Тут даже прямым текстом было сказано, что "подумают о возвращении персонажей" к "жизни". Насчет Электры не знаю. Мне оригинальный фильм не особо понравился. А вот с Блэйдом - другая история. Собственно, серия прервалась не только падением интереса к ней, а проблемами самого Уэсли Снайпса, который сел в тюрьму (господа, платите налоги!). Поэтому возрождение франшизы Блэйда весьма вероятно.

Стоит ли смотреть эти фильмы?

Если говорить о фильме "Тихое место: День первый", то не особо. Зависит от вашего отношения к серии и настроения. Фильм очень противоречивый. Не сочетается драма и проходной фантастический сюжет. Тем более, что вы это уже видели. Два раза.

А вот приключения "алкаша с когтями" и "бесстыжего безобразника" посмотреть можно. Это неплохая комедия.



