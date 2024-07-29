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Итоги гоночного уик-энда 27-28 июля

Эти выходные были довольно бедны на гоночные события. Тем не менее, Формула 1 стартовала на знаменитой трассе Спа...
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F1. Спа. В пятницу лучшее время показал Ландо Норрис. А вот у Макса Ферстаппена только третий результат. Но он получит штраф на старте в виде 10 позиций за смену мотора...

Квалификация проходила на мокрой трассе. Причем, дождик иногда моросил. Это была не совсем предсказуемая ситуация. Гонщики McLaren в первых двух секциях квалификации смотрелись хорошо. Но в финальной вверх над всеми взял Макс Ферстапен. Но в гонку с поула пойдет Шарь Леклер,

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который неожиданно показал второе время.

В гонке победил Джордж Рассел...

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Хорошая гонка? Нет! Нет логики в ней и это просто удручает. 

А потом пришло известие, что Джорджа Рассела дисквалифицировали за недостаточный вес автомобиля! По итогу этого решения, победителем признан Льюис Хэмильтон.


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F2. Это гонки, которые часто сопровождают основную F1. На сей раз субботний спринт показал опять несостоятельность идиотских правил современных гонок...

Из-за сильного дождя гонку перенесли на время после квалификации Формулы 1. Ничего не предвещало такого конца... Несильный дождь с прогнозом усиления. И в начале все шло неплохо. Но потом одна машина остановилась на трассе. Слишком долго ее убирали и все это время на трассе была машина безопасности. Но вот трасса чистая. Машина безопасности все еще не гасит огни. Круг. Еще один. И еще... А вот вам красный флаг и отмена гонки! Нет слов цензурных, чтобы это описать! И ведь не то, чтобы дождь сильный был. По крайней мере на питлейне ничего такого не наблюдалось.

Ну, спринт "слили", не впервой...

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Воскресная же гонка началась с аварии на первом круге, что вызвало опять машину безопасности...

Далее, по ходу гонки были сходы пилотов, а победил Исаак Хаджар, лидер серии.


Super Cup Porsche. Спа. Очередной этап этого монокубка изобиловал контактной борьбой, которая приводила иногда к желтым флагам. Победил Марвин Клейн.

Для него это первая победа в сезоне.


GTWCh. Германия. Нюрбургринг. В этой гонке победил пилот на Lamborghini, Фрэнк Перера.


Ferrari Challenge Europe. Ле Кастелле. Франция. Прошел очередной этап моноклассов Coppa Shell (Ferrari 296 Challenge) и 488 Challenge Evo (Ferrari 488 Challenge Evo), Оба класса стартуют одновременно. Тут выступают не профессиональные пилоты, что не умаляет достоинств гонок. В первой гонке в классе Coppa Shell победил Генри Хассид,

который выступает в соревнованиях с 2005 года.

 На данный момент он же является одним из сильнейших пилотов серии (дядька 1960 года рождения). Второй приехала гонщица Мануэла Гостнер (Испания).

В классе 488 Challenge Evo победил итальянец Фабрицио Фонтана.

Сама гонка была прервана аварией, которая потребовала уборки машин с трассы и ликвидацию разлива технических жидкостей. Хоть гонщики тут не профессиональные, но борьба часто очень жесткая.

Во второй гонке, которая проходила в воскресенье, гоночных инцидентов не было, если не считать заглохшей машины на прогревочном круге. Выиграл гонку, с большим отрывом, опять Генри Хассид (Kessel Racing).

В классе 488 Challenge Evo первым пересек финишную линию Йоким Оландер.


World Ducati Week 2024. Мотогонок в эти выходные не было. Почти...

Состоялся традиционный фестиваль Ducati, где гонялись пилоты из MotoGP и WSBK. Все выступали на практически серийных супербайках Ducati V4R. Сама гонка прошла на треке в Мизано. Лучшее время в квалификации показал... Нет, не пилот из заводской команды WSBK. И не лучшие пилоты из MotoGP. Лучшим стал Андреа Янноне!

Франческо Баньяйя долго удерживал промежуточный поул, но все же уступил и будет стартовать лишь вторым.

Понятно, что в гонке никто не собирался рисковать... Почти... С самого старта, вперед вырвался Франческо Баньяйя и так лидировал до самого финиша, не давая усомниться в своих чемпионских амбициях.

Его преследовали Андреа Янноне и Никола Булига. И в таком бы порядке они финишировали, если бы... заводского гонщика Ducati WSBK не вынес Марк Маркес... Марк в своем репертуаре... Таким образом на подиуме оказались два пилота из MotoGP и один из WSBK.


WRX. Венгрия. И опять на этом этапе не было равных Йохану Кристофферсону.

Эту победу он заслужил.


Новости и слухи.

F1. Брань гонщика Red Bull Макса Ферстаппена

на Гран-при Венгрии стала одной из обсуждаемых тем среди фанатов гонок. Но на это уже обратили внимание в FIA. Это было связано с тем, что Максу по радио отдали команду пропустить вперед Ландо Норриса, с чем Ферстаппен был не согласен (но требование выполнил).

В FIA же считают, что несдержанность в высказываниях отрицательно влияет на мнение зрителей. Хотя, что уж там: опозорились и без мата голландца...

F1. Сам же Ландо Норрис

признал, что допустил ошибку, когда сразу не выполнил приказ из боксов пропустить вперед Оскара Пиастри.

Тут ситуация грязная, но стоит признать, что на данный момент только Норрис является прямым соперником для Ферстаппена. И, возможно, в конце сезона именно этих очков и не хватит Норрису, чтобы стать чемпионом. Может в McLaren стоило изначально распределить роли пилотов (кто первый, а кто второй) и играть в команду?

F1. Льюис Хэмильтон

высказался по поводу поведения Макса Ферстаппена: "Ты лидер команды, часть коллектива. Даже если ты не лидер, всё равно нужно помнить, что ты – товарищ по команде для большинства сотрудников. Нужно вести себя, как чемпион мир..." Но в отношении самого Хэма так и хочется применить русскую поговорку: "Чья бы корова мычала..."

F1. Карлос Сайнс

опять ушел от прямого ответа, с какой командой он собирается подписать контракт. Он только высказался, что это должна быть машина способная бороться за титул. Пока имеется шанс, что Сайнс все же подпишет контракт с новой командой Audi.

F1. А вот Эстебан Окон

подписал многолетний контракт с командой HAAS. Да, это один из аутсайдеров чемпионата. Зато имеется шанс остаться в обойме пилотов Формулы 1. Об этом сообщил глава коллектива MoneyGram Haas F1, Аяо Комацу.

WEC. Aston Martin показал гиперкар Valkyrie AMR-LMH.

Участие в чемпионате намечено на 2025 год. Выступать на этих прототипах будет команда The Heart of Racing.

WRC. Lancia приступила к дорожным тестам раллийной машины группы Rally 4: Lancia Ypsilon Rally 4 HF.  Одним из первых за руль сел чемпион мира по ралли, Мики Бьязион.


Ралли-марафоны. Представитель команды "КАМАЗ-Мастер", Эдуард Николаев, высказался, что команда не против возвращения в европейские гонки.

Более того, за это же ратуют и европейские команды. Но от них же это не зависит...



По материалам autosport.com.ru, motogp-news.ru, ferrari.com, Be on Edge страница в VK.

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