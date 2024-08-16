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"KAKU: Ancient Seal" - краткий обзор игры

Еще одна новинка 2024 года - игра "KAKU: Ancient Seal" от китайского независимого разработчика в жанре слешера с элементами платформинга.
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Игра вышла 12 июля 2024 года. Создателем и разработчиком выступил независимая компания BINGOBELL из Китая. А раз игра от независимого разработчика, то тут ждите чего угодно...

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Я ждал совершенно не то, что мне предложили (хотя никто и не предлагал, я просто не смотрел на нее обзоры и рецензии). Но в воображении рисовалась игра с расслабленным геймплеем. Ага, как бы не так...

Итак, после небольшого вступления,

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нам представляют главного героя - Каку.

И этот... Каку будет исследовать странный мир игры, где много чего представлено. В Steam написано, что: 

"*Развивайте различные ветви навыков, создавая свой собственный стиль боя.

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*Опыт разнообразного сочетания экипировки и уникальной системы рун, приносящей еще больше увлекательных впечатлений.

*Прокачивайте различные виды элементальных снарядов и использовать их эффекты для победы над сильными противниками..."

Но, как вы понимаете, для игры в обязательном порядке, надо с самого начала чем-то зацепить игрока... У нас с игрой взаимоотношения не сложились...

После короткого представления о мире и основам управления, нашего Каку, дед Гейзер,

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 отправляет на поиски остатков котла для варки еды. И тут начинается процесс собирательства.

 Он прост. Кроме того, скорость отрастания собранного просто поражает. Но вот и первые враги - какие-то поросята.

Казалось, что низком уровне сложности они лягут от первого же удара дубинки. Не совсем так. Более того, атака этого свина сносить четвертую часть здоровья! Вот так, сразу, игра показала маленькие и острые зубки. С большими "яками"

процесс сражения прошел уже более успешно: я их уложил без ущерба для своего здоровья. Исследовать локации в самом начале проще простого: они очень маленькие.

Хотя и секретные сундуки есть.

Я старательно все-все собирал. Всякие разноцветные кристаллы нам также пригодятся, когда нам вручат второе оружие - рогатку. Она тут выполняет роль лука.

С ее помощью можно расстреливать врагов на расстоянии и преодолевать некоторые опасные локации (в пещерах). А кроме того, рогатка позволяет сбивать (и собирать) кристаллы на недоступной высоте. Прокачка навыков персонажа будет, практически перед самым первым боссом.

Сохраняется игра в ручном режиме возле каменных идолов.

И это часто будет вам нужно.

Акробатика в начале не представляет сложностей, но потом... Это уже будет довольно сложный платформинг. Но до него я так и не добрался...

Котел был собран, еда сварена. Она и лечит и повышает выносливость. Тут же будет и небольшой верстачок, где мы будем из собранных кристаллов делать специальные снаряды для рогатки. Они наносят урон определенного типа. Для прохождения некоторых преград и врагов это особенно важно. Например "огненными" шариками надо пробить преграду по сюжету. Но я сперва не смого попасть по всем целям. Снаряды закончились - иди снова собирай кристаллы... Это не увлекательно, ни разу! Собираешь то много, но "выход готового продукта" небольшой. Хотя это и не самая большая проблема игры...

Когда я нашел рогатку с увеличенным уроном, я почувствовал себя намного увереннее: ведь всех врагов я расстреливал с расстояния еще до того, как они подойдут к Каку. Но впереди маячил босс...

Первый босс наглядно показал, что игра ни разу не будет легкой. Я умирал достаточно, чтобы это отбило интерес к игре. Я не люблю всякообразные безумные "соулс-лайки", мне не хочется убивать противника с сотой попытки. Я не вижу в этом кайфа и самоудовлетворения от пройденного врага. От игры я жду просто хорошего времяпровождения. Босса я все же победил, но потом просто вышел из игры и удалил ее.

Причина именно в том, что за излишне мультяшной картинкой скрывается достаточно жесткая слешерообразная игра. От китайцев, которые любят "жестить" не хуже японцев. Но поклонником "игрового мазохизма" я не был никогда, поэтому... Извините, но играйте сами.

Ладно, переходим к графике в игре. Она настолько мультяшная, что сразу и не поймешь, какова она на самом деле. Потом понимаешь, что вообще не впечатляет.  Начальные локации небольшие, особых красот тут нет.

Мне игра выставила смешанные средне-высокие настройки и я не стал "сопротивляться".

Почему? А уже с первых минут стало ясно, что оптимизация убогая. Да, сами разработчики заявили такие требования для ПК:

Но они явно не соответствуют графике! Более того, даже на рекомендованных настройках, в некоторых местах, были жесткие просадки по фпс. Например, когда вокруг вода и камера располагается между персонажем и водопадом - падение до 40 кадров! Это убивает производительность. Нечто подобное было и в других играх. Например, в "Steelrising", где текущая вода резко просаживала фпс.

Тестовая система.

Процессор: i5-8400

Видеокарта: GTX 1070

Оперативная память: 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система: Windows 10

Разрешение монитора: 1920х1080

Запись тестового отрезка осуществлялся программой CapFrameX. Тестировать я буду во время одной из попыток прохождения первого босса.

На рекомендованных игрой настройках.

Результат теста.

График фреймтайма.

График фреймрейта.

Итоговый результат теста.Нууу... Как и писал выше, оптимизация очень плохая. Вроде бы фпс и не особо низкий, но он мгновенно падает при всяких спец.эффектах. Это не дело. Текстуры, общее освещение, сглаживание - все тут простенькое. Куда ушли ресурсы видеокарты? Процессора в игре хватает. Шесть потоков загружены не идеально, но сойдет.

Вывод по игре (само собой, субъективный).

Это, на мой взгляд, проходной продукт, коих очень и очень много. Может тут и будет интересная история, но с самого начала игра не цепляет. Не понимаю, почему у нее положительный рейтинг. Ну а кривая оптимизация - типичный спутник таких малобюджетных игр. Какая из игр наиболее близка к данной по духу, я не знаю. Но, если вам такой сеттинг нравится, то можете попробовать в нее поиграть...



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