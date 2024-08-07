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Субъективный топ фильмов о глобальных катастрофах

Сегодня я расскажу о лучших (на мой взгляд) фильмах, где показаны глобальные катастрофы Земли.
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Изначально, я хотел написать статью просто о катастрофах, но понял, что достойных фильмов будет слишком много.

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Причем, сюжетно, фильмы о глобальных катастрофах часто проигрывают катастрофам местничкового масштаба. Поэтому тут не будет хороших скандинавских фильмов, не будет "Разлома Сан-Андреаса" и "Идеального шторма". Только угрозы всему земному шару. Эти фильмы никогда не были (и, скорее всего, не будут) идеальными. Ибо там идиотизма - выше крыши. Если к факторам, которые вызывают глобальный катаклизм часто нет вопросов, то вот "спасательные операции"... Это что-то плохо вменяемое. Такие фильмы могут лишь вытянуть спец.эффекты и игра актеров.

Писать я буду только о тех, фильмах, которые смотрел сам. Поэтому все китайские фильмы тут отсутствуют. Причина в следующем: там точно такой же идиотизм на экране, но актеры в 99% посредственные и смотреть это у меня нет сил (да, пробовал, но на 10-20 минут).

Не будет и фильмов, где катастрофы вызываются инопланетным вторжением - все это несколько другой жанр. Не будет отличного фильма "Не смотрите наверх", ибо это сатира на современное общество и политику. Итак, приступаем...

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"Гренландия" (оригинальное название "Greenland"). Фильм 2020 года. Режиссер: Рик Роман Во. В ролях: Джерард Батлер, Морена Баккарин, Дэвид Денман, Хоуп Дэвис, Роджер Дэйл Флойд, Эндрю Бэчелор, Меррин Данги и другие. Фильм довольно "свежий", но очень слабенький. Тут на Землю собирается "упасть" комета. И люди спасаются, как могут. Главный герой картины, инженер Джон Гэррити (Джерард Батлер),

у которого большие проблемы с женой, спасает себя и семью. Они пытаются вылететь в Гренландию, где есть какой-то бункер и там можно пережить удар кометы.

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Весь фильм сосредоточен на том, как Джон героически преодолевает все препятствия, спасает семью, попутно восстанавливая отношения с женой.

Фильм вяловат для глобальной катастрофы, тут больше упор на действия главного героя. Несмотря на то, что к Джерарду Батлеру я отношусь положительно, фильм оставил после просмотра очень слабенькие впечатления. Большинство актеров наполовину деревянные, сама катастрофа скомкана и нет такого "вау-эффекта".

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Разок глянуть можно, но не более.

"Столкновение с бездной" ("Deep Impact") - 1998 год. Режиссер: Мими Ледер. В ролях: Роберт Дювалл, Теа Леони, Элайджа Вуд, Ванесса Редгрейв, Морган Фриман, Максимилиан Шелл, Джеймс Кромуэлл и другие.

Это фильм также о том, как к Земле движется комета и ее необходимо нейтрализовать. Способ - идиотский. Но об этом я уже сразу предупреждал: вменяемых и технически грамотных способов спасения Земли в этих фильмах нет вообще.

Но это не важно. Актерский состав довольно хороший.

И спец.эффекты неплохие по тем временам.

Но фильм не особо зацепил, несмотря на то, что есть неплохие драматические линии отдельных главных героев.

А все дело в том, что в этом же году вышел другой фильм, где все очень-очень похоже. Но он, лично для меня, лучше... И это для "Столкновения с бездной" оказалось решающим фактором -  я его считал вторичным. Ну, вот так вышло...

Сейчас же, посмотреть его можно, если любитель этого жанра (и не фанат Брюса Уиллиса).

"2012" - фильм 2009 года. Режиссер: Роланд Эммерих. В ролях: Джон Кьюсак, Аманда Пит, Чиветель Эджиофор, Тандиве Ньютон, Оливер Платт, Том Маккарти, Вуди Харрельсон и другие.

Тут ситуация другая: космические события (парад планет 2012 года) оказывают влияние на Землю. Все это осложняется тем, что нейтрино начинают разогревать ядро планеты. Это приведет к глобальным перемещениям литосферных плит. Что, в свою очередь, вызовет глобальные катаклизмы. Тут и причина катастрофы притянута за уши. Да, имеется некий теоретический научный фактор, и из него раздута данная "проблема". После того, как ученые выяснили, что ждет Землю, начинается фаза приготовления.

И она не менее глупая: в Гималаях создают несколько колоссальных кораблей-ковчегов (отсылка ко Всемирному потопу), на которых будут спасаться, особо привилегированные и нужные в будущем, люди.

Главный герой картины (его играет Джон Кьюсак)

никак к этой группе не относится. Ни он, ни его семья. Но он прилагает огромные усилия, чтобы спастись.

Фильм довольно неплохой, если абстрагироваться от методов спасения. Спец.эффекты также не подкачали, хотя видно, что это компьютерная графика (часто).

Во второй половине фильма, сюжет разворачивается очень бодро, что и спасает ситуацию полного идиотизма. Тут вам и "сваливание" в последний момент из Йеллоустоуна,

и "парашютирование" из падающего самолета на Бентли...

Короче, отключайте логику и просто смотрите...

"Послезавтра" (оригинальное название "The Day After Tomorrow") - фильм 2004 года. И тут опять режиссером выступил Роланд Эммерих. В ролях: Деннис Куэйд, Джейк Джилленхол, Эмми Россам, Дэш Майок, Джей О. Сэндерс, Села Уорд, Иэн Холм, Кеннет Уэлш, Гленн Пламмер и другие.

Тут Земля местами начинает замерзать. Это вызвано такими вихревыми потоками, которые гонят к Земле из стратосферы холодные массы воздуха.

Не спрашивайте, как это можно объяснить с научной точки зрения, но США замерзают. Причем так стремительно, что не только птицы в полете, но и вертолеты замерзают...

Короче, полная засада. Жители США, например, вынуждены спасаться в... Мексике (иронично, правда?). Ученый-климатолог Джек Холл (Деннис Куэйд)

возвращается в замерзший Нью-Йорк, чтобы спасти своего сына, Сэма (Джейк Джилленхол).

Но сынок и сам не промах: с небольшой группой, он неплохо справлялся с холодом, сжигая книги в местной библиотеке...

Фильм не менее дурацкий в сюжете, чем другие. Но мне понравился тем, что тут не особо часто разыгрываемая ситуация: небольшой "ледниковый период".

Я сам терпеть не могу сильные холода, но смотреть, как мерзнут другие - всегда рад (что-то похожее можно найти про зиму, поезд с выжившими и так далее). Вот в плане сюжета фильм мне не особо понравился, но "затащил" антураж. Такое со мной редко, но бывает. Короче, возле камина (печки) зимой, посмотреть этот фильм можно.

Ну и мой личный фаворит - фильм "Армагеддон" ("Armageddon") 1998 года. Режиссер: Майкл Бэй. В ролях: Брюс Уиллис, Бен Аффлек, Лив Тайлер, Уилл Пэттон, Билли Боб Торнтон, Стив Бушеми, Уильям Фихтнер, Оуэн Уилсон и другие. Этот фильм очень сюжетно похож на "Столкновение с бездной". Но по мелочам, по актерскому составу, по сценарию, на мой взгляд, сильнее. Именно он и отодвинул конкурента далеко назад.

К Земле приближается астероид. И его надо разрушить.

 Для этого набирают команду буровиков с нефтяной вышки в океане и быстренько делают из них космонавтов.

Вот так, работники "Шелл" (можете вставить свои варианты), спасают мир (привет, Грета!). Фильм точно такой же бестолковый, как и "Столкновение с бездной". Но опять "тащит" актерский состав. И во главе их - Брюс Уиллис.

Говорят, что сначала фильм хотели назвать "Крепкие орешки: миссия на астероиде", но передумали. Наверно, посчитали, что возвращение на парашюте Джона МакКлейна после взрыва астероида, уж сильно надумано...

Так или иначе, именно сильный актерский состав вытаскивает традиционно глупый сюжет. Причем, делают это с нотками юмора. Ну и финальная песня от Aerosmith. Кстати, большеротый и совершенно некрасивый Стивен Тайлер (вокалист Aerosmith) - отец довольно привлекательной Лив Тайлер.

Вот такой мой, совершенно субъективный, топ фильмов о глобальных катастрофах Земли.



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гренландия 2012 армагеддон послезавтра
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