Сегодня я расскажу о трех фильмах из Франции, которые относятся к разным годам, но их объединяет то, что в них снимался популярный актер Жан Рено.

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Жан Рено (он же Хуа́н Море́но и Эрре́ра-Химе́нес) родился в 1948 году в Касабланке (Французское Марокко). По национальности он вообще испанец. Вот такой "француз"... Несмотря на специфическую внешность, он стал довольно известным актером не только во Франции, но и в Италии, и даже Голливуде. Сниматься он начал аж с 1979 года. Фильмов с его участием было много: и хороших, и не очень. Но сегодня я расскажу о не особо известных фильмах. Тем не менее, фильмы довольно хорошие и их можно рекомендовать к просмотру.

Начнем с фильма, который должен быть известен лучше других: "22 пули: Бессмертный" (оригинальное название "L'immortel"). Фильм 2010 года. Режиссер: Ришар Берри. В ролях: Жан Рено, Кад Мерад, Жан-Пьер Дарруссен, Марина Фоис, Джои Старр, Ришар Берри, Венантино Венантини и другие. Это боевик с элементами драмы. Тут у Жана Рено главная роль. Играет он главу одной из крупных преступных группировок Марселя, Шарли Маттеи. Однажды, на него совершается покушение: небольшая группа в масках буквально изрешетила Маттеи в подземном гараже.

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Но он не умер: врачи сумели спасти его, попутно вытащив из его тела 22 пули... Сразу стало понятно, что покушение связано с его деятельностью. Дело в том, что Маттеи - преступник с "понятиями". У него жесткое табу на некоторые виды деятельности: убийство полицейских, торговля наркотиками... Но такой подход мешает "делу". Вот конкуренты и соратники решили "сместить" лидера... Причастные в покушению были довольно быстро вычислены.

Хуже то, что за этим покушением стоит человек, с которым Маттеи давно дружит.

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Не желая начинать кровавые разборки в Марселе, Маттеи прощает своих "обидчиков". Но противоположная сторона не верит в то, что им это сойдет с рук и продолжают попытки ликвидации конкурента. После того, как убивают помощника Маттеи,

он становится на путь мести...

Это не совсем типичный боевик. Тут есть немного "морали". Той самой где говорится о том, что иногда стоит прощать. Даже тех, кто желал тебе смерти. Иначе, все пойдет именно по той дорожке, где "мстящий" должен учитывать, что "Перед тем как мстить, надо вырыть две могилы"...

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В 2005 году на экраны выходит фильм "Империя волков" (оригинальное название "L'empire des loups"), снятый режиссером Крисом Наоном. В ролях: Жан Рено, Арли Жовер, Жослин Киврен, Лаура Моранте, Филипп Бас, Дэвид Камменос, Дидье Совегран, Патрик Флёрем и другие. Это достаточно занимательный фильм, где переплелись несколько жанров. В основе - детектив с элементами боевика. Но тут есть и крошечная доля фантастики. Детектив Поль Нето (Жослин Киврен)

расследует дело о зверских убийствах женщин в турецком квартале. К делу привлекается, ушедший в отставку детектив, Жан-Луи Шиффер (Жан Рено),

который является специалистом по этому району. Проблема в том, что у него отвратительная репутация. Как среди преступников, так и в полиции. Но у Поля нет другого выбора.

Одновременно нам рассказывается история о молодой женщине Анне Хеймес (Арли Жовер),

у которой наблюдается странная аномалия с памятью: она совершенно не помнит своего мужа. Ее супруг, беспокоясь о здоровье жены, просит сделать ей биопсию. Но Анна обращается в психологу. И постепенно перед ней открывается страшная правда о себе самой...

Эти две, совершенно разные истории, постепенно сливаются в одну. Нам открывается правда этих историй. Женщин убивает вовсе не маньяк, а убийца из экстремистской организации из Турции - "Серые волки". Они ищут одну женщину, которая сбежала от них и прихватила наркотики. И та самая Анна ей и является! На самом деле, она турчанка, которая сделала себе пластическую операцию. Но она попадает в руки отделу по борьбе с оборотом наркотиков и с ней проводят эксперимент в одной из военных лабораторий по замещению сознания (та самая толика фантастики в фильме).

Ей внушают совсем другую историю ее жизни. Тут появляются новые знакомые, муж, которые на самом деле являются сотрудниками спец. служб. Это все было сделано ради того, чтобы подобраться к лидеру тех самых "Серых волков".

Но "внушение" дало сбой и план рухнул...

Тут у Жана Рено одна из главных ролей. Его персонаж плевал на законы, когда нужно добиться своего. С другой стороны, такой подход дает свои плоды. Без него Поль Нето не смог бы добиться продвижения в расследовании.

Фильм с самого начала очень затягивает. Но вот в последней четверти очень просаживается, превращаясь в типичный средненький боевичок. Несколько обидно...





2020 год. Фильм "Город мошенников" (оригинальное название "Bronx"). Режиссер: Оливье Маршаль. В ролях: Ланник Готри, Станислас Мерхар, Каарис, Давид Белль, Патрик Каталифо, Жан Рено, Мусса Мааскри, Катрин Маршаль и другие. Тут у Жана Рено (новый начальник полиции)

второстепенная роль, но нем не менее... Здесь же, на вторых ролях, засветилась звезда "13-го района" - Давид Белль.

Это драма. Это боевик. Это детектив. О работе марсельской полиции. Вообще, Марсель во французских фильмах играет роль некоего Чикаго. Та же безумная преступность, та же продажная полиция. На самом деле, это близко к истине: Марсель - крупный город, да к тому же еще и порт. Вот отсюда и истоки его преступности.

Этот фильм о спец. группе полицейских, которые выполняют самые опасные задания.

Но они не ангелы. Далеко не так... А еще в участке имеется стукач, который сливает преступной группировке всю важную информацию.

И его неплохо бы вычислить. Между бандитскими группировками тоже не все гладко: идет передел бизнеса. И во всех этих разборках нам и предстоит разбираться. Фильм довольно жестокий. Хороших тут почти нет. Все, так или иначе, замараны. Все еще больше усложняется, когда наши герои во время "самовольной операции"

убивают внедренного в наркобанду сотрудника отдела по борьбе с оборотом наркотиков. Глава этого отдела все сразу понимает,

он жаждет отмщения за гибель своего сотрудника. Но череда обстоятельств и стремительное разворачивание сюжета, вроде бы, ситуацию разруливает. Но месть все же будет свершена...

Это лучший, на мой взгляд, фильм из перечисленных. Он несколько тяжел в психологическом плане.

Но посмотреть и его стоит. Любители подобных фильмов не будут разочарованы.