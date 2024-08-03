Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

"Империя волков", "22 пули: Бессмертный", "Город мошенников" - краткий обзор трех фильмов

Когда надоедает пресловутый Голливуд с его ремейками и бестолковыми "повесточками", можно посмотреть фильмы из других стран...
[ ] для раздела Блоги
+
+

Сегодня я расскажу о трех фильмах из Франции, которые относятся к разным годам, но их объединяет то, что в них снимался популярный актер Жан Рено.

реклама



Жан Рено (он же Хуа́н Море́но и Эрре́ра-Химе́нес) родился в 1948 году в Касабланке (Французское Марокко). По национальности он вообще испанец. Вот такой "француз"... Несмотря на специфическую внешность, он стал довольно известным актером не только во Франции, но и в Италии, и даже Голливуде. Сниматься он начал аж с 1979 года. Фильмов с его участием было много: и хороших, и не очень. Но сегодня я расскажу о не особо известных фильмах. Тем не менее, фильмы довольно хорошие и их можно рекомендовать к просмотру.

Начнем с фильма, который должен быть известен лучше других: "22 пули: Бессмертный" (оригинальное название "L'immortel"). Фильм 2010 года. Режиссер: Ришар Берри. В ролях: Жан Рено, Кад Мерад, Жан-Пьер Дарруссен, Марина Фоис, Джои Старр, Ришар Берри, Венантино Венантини и другие. Это боевик с элементами драмы. Тут у Жана Рено главная роль. Играет он главу одной из крупных преступных группировок Марселя, Шарли Маттеи. Однажды, на него совершается покушение: небольшая группа в масках буквально изрешетила Маттеи в подземном гараже.

реклама



Но он не умер: врачи сумели спасти его, попутно вытащив из его тела 22 пули... Сразу стало понятно, что покушение связано с его деятельностью. Дело в том, что Маттеи - преступник с "понятиями". У него жесткое табу на некоторые виды деятельности: убийство полицейских, торговля наркотиками... Но такой подход мешает "делу". Вот конкуренты и соратники решили "сместить" лидера... Причастные в покушению были довольно быстро вычислены.

Хуже то, что за этим покушением стоит человек, с которым Маттеи давно дружит.

реклама



Не желая начинать кровавые разборки в Марселе, Маттеи прощает своих "обидчиков". Но противоположная сторона не верит в то, что им это сойдет с рук и продолжают попытки ликвидации конкурента. После того, как убивают помощника Маттеи,

он становится на путь мести...

Это не совсем типичный боевик. Тут есть немного "морали". Той самой где говорится о том, что иногда стоит прощать. Даже тех, кто желал тебе смерти. Иначе, все пойдет именно по той дорожке, где "мстящий" должен учитывать, что "Перед тем как мстить, надо вырыть две могилы"...

реклама




В 2005 году на экраны выходит фильм "Империя волков" (оригинальное название "L'empire des loups"), снятый режиссером Крисом Наоном. В ролях: Жан Рено, Арли Жовер, Жослин Киврен, Лаура Моранте, Филипп Бас, Дэвид Камменос, Дидье Совегран, Патрик Флёрем и другие. Это достаточно занимательный фильм, где переплелись несколько жанров. В основе - детектив с элементами боевика. Но тут есть и крошечная доля фантастики. Детектив Поль Нето (Жослин Киврен)

расследует дело о зверских убийствах женщин в турецком квартале. К делу привлекается, ушедший в отставку детектив, Жан-Луи Шиффер (Жан Рено),

который является специалистом по этому району. Проблема в том, что у него отвратительная репутация. Как среди преступников, так и в полиции. Но у Поля нет другого выбора.

Одновременно нам рассказывается история о молодой женщине Анне Хеймес (Арли Жовер),

 у которой наблюдается странная аномалия с памятью: она совершенно не помнит своего мужа. Ее супруг, беспокоясь о здоровье жены, просит сделать ей биопсию. Но Анна обращается в психологу. И постепенно перед ней открывается страшная правда о себе самой...

Эти две, совершенно разные истории, постепенно сливаются в одну. Нам открывается правда этих историй. Женщин убивает вовсе не маньяк, а убийца из экстремистской организации из Турции - "Серые волки". Они ищут одну женщину, которая сбежала от них и прихватила наркотики. И та самая Анна ей и является! На самом деле, она турчанка, которая сделала себе пластическую операцию. Но она попадает в руки отделу по борьбе с оборотом наркотиков и с ней проводят эксперимент в одной из военных лабораторий по замещению сознания (та самая толика фантастики в фильме).

 Ей внушают совсем другую историю ее жизни. Тут появляются новые знакомые, муж, которые на самом деле являются сотрудниками спец. служб. Это все было сделано ради того, чтобы подобраться к лидеру тех самых "Серых волков". 

Но "внушение" дало сбой и план рухнул...

Тут у Жана Рено одна из главных ролей. Его персонаж плевал на законы, когда нужно добиться своего. С другой стороны, такой подход дает свои плоды. Без него Поль Нето не смог бы добиться продвижения в расследовании.

Фильм с самого начала очень затягивает. Но вот в последней четверти очень просаживается, превращаясь в типичный средненький боевичок. Несколько обидно...


2020 год. Фильм "Город мошенников" (оригинальное название "Bronx"). Режиссер: Оливье Маршаль. В ролях: Ланник Готри, Станислас Мерхар, Каарис, Давид Белль, Патрик Каталифо, Жан Рено, Мусса Мааскри, Катрин Маршаль и другие. Тут у Жана Рено (новый начальник полиции)

второстепенная роль, но нем не менее... Здесь же, на вторых ролях, засветилась звезда "13-го района" - Давид Белль.

Это драма. Это боевик. Это детектив. О работе марсельской полиции. Вообще, Марсель во французских фильмах играет роль некоего Чикаго. Та же безумная преступность, та же продажная полиция. На самом деле, это близко к истине: Марсель - крупный город, да к тому же еще и порт. Вот отсюда и истоки его преступности.

Этот фильм о спец. группе полицейских, которые выполняют самые опасные задания.

Но они не ангелы. Далеко не так... А еще в участке имеется стукач, который сливает преступной группировке всю важную информацию.

 И его неплохо бы вычислить. Между бандитскими группировками тоже не все гладко: идет передел бизнеса. И во всех этих разборках нам и предстоит разбираться. Фильм довольно жестокий. Хороших тут почти нет. Все, так или иначе, замараны. Все еще больше усложняется, когда наши герои во время "самовольной операции"

убивают внедренного в наркобанду сотрудника отдела по борьбе с оборотом наркотиков. Глава этого отдела все сразу понимает,

он жаждет отмщения за гибель своего сотрудника. Но череда обстоятельств и стремительное разворачивание сюжета, вроде бы, ситуацию разруливает. Но месть все же будет свершена...

Это лучший, на мой взгляд, фильм из перечисленных. Он несколько тяжел в психологическом плане.

 Но посмотреть и его стоит. Любители подобных фильмов не будут разочарованы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

22 пули: бессмертный город мошенников империя волков
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid I360
4
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41 Dusk
2
Обзор робота-пылесоса ILIFE V9 Pro
+
Обзор планшетного компьютера Doogee T30S
1
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Super Expert
16
Обзор робота-пылесоса ILIFE V9
+
Обзор контейнера для SSD-накопителя M.2 Ugreen CM642
5
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED (2024)
3
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A8
3
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41
7
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Defense Post: Индия в скором времени получит от России самые дальнобойные в мире зенитные ракеты
2
Samsung Galaxy S24 FE показывает лучшую производительность, чем Galaxy S24 и S24+ на том же чипсете
+
"РО": Дальнобойные ракеты Р-37М с ядерной БЧ позволят за раз уничтожать несколько самолётов и ракет
1
В России начато серийное производство нового тяжёлого гусеничного бульдозера
+
На Урале завершается строительство моста высотой в 20 этажей для автобана М-12
3
Xiaomi выпустила последнее обновление HyperOS для для разработчиков
+
ASUS готовит игровой планшет ROG Z13 Flow с процессором Strix Halo мощностью 110 Вт
+
Xbox достигает 500 млн активных пользователей, несмотря на падение продаж консолей на 42%
1
Заводские версии танков Т-80БВМ и Т-72Б3М получили новую защиту от дронов
+
Новые iPhone 16 Pro и Pro Max будут производиться в Индии
1
На родине «КАМАЗа» запустили участок литейного производства полного цикла по выпуску компонентов для грузовиков
+
RedMagic 9S Pro+ с топовой версией Snapdragon 8 Gen 3 занимает первое место в рейтинге AnTuTu
+
Опубликован подробный список изменений, новых функций и настроек в One UI 7
+
NASA опасается за лунную орбитальную станцию из-за больших размеров SpaceX Starship
3
Генеральный директор Qualcomm пообещал компьютеры на Arm за $700
1
В Нижнем Новгороде начнется проектирование дублера проспекта Ленина
+
На крупнейшей российской тепловой электростанции началась модернизация второго энергоблока
+
Официально представлен POCO M6 Plus 5G с процессором Snapdragon 4 Gen 2 и 108-мегапиксельной камерой
1
В России продолжается масштабная реконструкция БАМа — введены новые объекты
+
OnePlus готовит к выходу складной смартфон Open Apex Edition
+

Популярные статьи

МиГ-41 или ПАК ДП - подробности разработки перспективного российского высотного перехватчика
34
Что известно о новой гиперзвуковой ракете РФ Х-95: облик и боевые возможности
16
"Искандер-1000": особенности новейшего ОТРК и отличия от предшественника
+
Краткий обзор накопителя Digma SATA-III 256GB (DGSR2256GS93T)
3
Core i7-4770K vs Core i3-14100F – как Intel за 10 лет превратилась из лидера рынка в аутсайдера
15
Как собрать мощный игровой компьютер с видеокартой Nvidia летом 2024 года, не переплатив ни рубля
16
Что делать, если Windows не запускается
15
Корабль XBOX идет ко дну - опубликован годовой финансовый отчет 2024
7
Почему люди покупают смартфоны Apple, и так ли хорош iPhone на фоне конкурентов
3
В зоне проведения СВО ВСРФ применили новейший северокорейский самоходный ПТРК типа NLOS "Bulsae-4"
2

Сейчас обсуждают

botph
11:18
А зачем мне покупать компьютер на арм за 700 баксов, если я могу купить за те же 700 баксов (и даже за 200 могу ) компьютер на х86-64?
Генеральный директор Qualcomm пообещал компьютеры на Arm за $700
aleximus777
11:14
Я так и не понял...Откуда куда конвертировать в 4К? Из 1080p? Не станет тогда ничего не четче, ни насыщенней. Если речь о переводе 4К материала в другой 4К кодек, проще поставить нормальный всеядный п...
Как оперативно преобразовать видео в 4K
lion77815
11:13
конченая шарага
АвтоВАЗ сообщил о падении спроса на топовые Lada Vesta и объяснил причины
lion77815
11:12
конченая контора
«АвтоВАЗ»: Импорт автомобилей в Россию выгоднее инвестиций в производство на территории РФ
Aliendora
11:08
Коллега, вы слишком сложно загнули - большинство мамкиных хаЦкеров с этого сайта не поймут даже половины статьи)))
Разбираем вопрос с замедлением и блокировкой Youtube
Miraculis
11:07
за то рекомендация государству есть ))
Разбираем вопрос с замедлением и блокировкой Youtube
glavhyilo
11:05
однажды запретят,эти самокаты под корень.Видео смотрел,пока прохожие били самокатчика,кто-то выкинул его самокат,в речку с набережной.
Президент Венесуэлы Мадуро обвинил Илона Маска в дестабилизации страны
Анна Франскевич
11:05
А я увы так не смогла. Моя первая система была вин ХР и последняя любимая из окон. На 7 перешла через силу, вынужденно, когда уже программы и игры настаивали что бы я ставила ее если хочу с ними рабо...
Геймеры немного охладели к Windows 11 в июле, а Windows 10 увечила свою долю
FelsheR-BANz
11:03
Новость не новость от незнайки!
Разбираем вопрос с замедлением и блокировкой Youtube
la4mer2018
11:02
тридварасы...
IBM первой проявила инициативу в попытке наладить выпуск 2-нм чипов в Японии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем