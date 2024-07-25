На самом деле мумия - это забальзамированный труп.

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Обычно (но не всегда!), это труп человека, которого бальзамируют определенным образом. Для этого тело освобождают от внутренних органов и покрывают специальными мазями, которые сохраняют кожный покров в сохранности очень долгое время. Часто тело покрывают бинтами с пропиткой. Наиболее известны мумии Древнего Египта. Но подобные ритуалы были и в других частях света.

В кинематографе наиболее известны именно египетские мумии. Обычно, это фильмы ужасов. Сейчас этот поджанр не пользуется популярностью. Но были времена, когда фильмов о мумиях было довольно много. Обычно мумии изображались, как обычные мертвецы в бинтах, с теми же основными "повадками".

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Рост популярности на подобные фильмы был связан с археологическими открытиями в Египте. Именно раскопки дали толчок к росту популярности таких фильмов. И пришлось это на довоенный период. Да, многие фильмы о мумиях не только черно-белые, но и немые. В послевоенный период тоже снимались фильмы ужасов на данную тематику. И их, в принципе, можно найти на просторах интернета. Но вот "ужасов" там практически нет. Не страшно, примитивно, даже смешно моментами.

Вообще, мумиям на хорошие фильмы ужасов очень не повезло. Я не припомню таких фильмов. Они снимались и позже, в 70-х и 80-х годах прошлого века, но вот качество этих продуктов... Малобюджетные, с примитивными сюжетами, никакущими съемками. Смотреть не стоит.

Например, в 1981 году был снят фильм "Восстание мумии" (другое название "Рассвет мумии", оригинальное название "Dawn of the Mummy") от режиссера Фрэнка Аграма. Некая группа собирается устроить фотосессию в одном из склепов.

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И это "разбудило" обитателя.

Типичный сюжет, типичный малобюджетный фильм ужасов из 80-х. Смотреть не стоит.

Из всех приличных фильмов, которые можно хоть как-то причислить к ужасам, можно отметить лишь фильм "Мумия: Принц Египта" ("Tale of the Mummy"). Этот фильм был снят в 1998 году режиссером Расселом Малкэйем. В ролях: Джейсон Скотт Ли, Луиза Ломбард, Шон Пертуи, Лизетт Энтони, Майкл Лернер, Джек Девенпорт, Онор Блэкман и другие. Это и ужасы, и детектив. На раскопках доселе неизвестного захоронения, находят нетронутую могилу. Профессор Ричард Таркел (Кристофер Ли),

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узнав, кто тут захоронен, наотрез отказывается вскрывать камеру захоронения. Причину нам не объясняют. Но склеп все же взломали. И это приводит к гибели всех, кто находился непосредственно там. Профессор, перед гибелью,

успевает взорвать раскопки.

Потом действие переносится в современное время и речь уже идет о его дочери, Сэм (Луиза Ломбард).

Она и команда снова находят это захоронение, и саркофаг переносят в Лондон. Через некоторое время, в городе начинают происходить ритуальные убийства. Убийца извлекает из своих жертв один орган. К местной полиции подключается в расследовании американский детектив Райли (Джейсон Скотт Ли).

Вместе со своим коллегой, они пытаются найти маньяка. Наибольшее подозрение падает на знакомого Сэм, Брэдли Кортеса (Шон Пертуи).

Но все оказывается не совсем просто...

Это не типичный фильм ужасов. Тут имеется неплохой сюжет, основанный на некоторых идеях из египетской мифологии. Смысл в том, что в момент парада планет, некий жрец Египта, Талос (а это его могилу и вскрыли), может возродиться и поработить весь мир. И для этого его бестелесная оболочка и убивает людей, чтобы забрать органы.

Несмотря на то, что в фильме снялись многие известные актеры, бюджет фильма небольшой. Это хорошо видно по съемкам: для конца 90-х все сделано очень и очень просто. Не впечатлило вообще. Компьютерная графика не просто бросается в глаза, а выедает их своим примитивизмом.

Но это, пожалуй, единственный минус фильма. В остальном, он очень даже хороший по меркам жанра.

И это единственный фильм ужасов про мумии, который можно порекомендовать к просмотру.

Все? С фильмами ужасов - да. Но переходим к поджанру приключенческих фильмов, где встречаются мумии. Фильмов тоже много, но большинство проходные. Хорошие есть, но их мало...

Начнем с очень не очевидного французского фильма 2010 года - "Необычайные приключения Адель" ("Les aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec"). Режиссер: Люк Бессон. В ролях: Луиз Бургуэн, Матьё Амальрик, Жиль Леллуш, Жан-Поль Рув, Жаки Нерсесян, Филипп Наон, Николя Жиро и другие. Фильм снят на основе комиксов Жака Тарди.

Главная героиня, Адель (Луиз Бургуэн),

ищет в Египте мумию придворного лекаря фараона. Дело в том, что ее сестра получила травму при игре в теннис: заколка пробила голову и теперь сестра находится между жизнью и смертью.

Адель считает, что медицина Древнего Египта сможет помочь сестре. Но мумию мало найти, надо еще лекаря оживить. В этом должен помочь местный медиум и талантливый ученый, который может оживить мумию.

Но и тут все не так просто: пока Адель везет найденную мумию в Париж, наш ученый оживляет древнего птеродактиля,

который наводит неплохой шорох на парижан. Тут уже за дело берется, типично глуповатая, парижская полиция...

Это и приключенческий фильм, и комедия. Мумии тут уготована небольшая роль.

Зато их будет много!

Фильм очень легкий, можно скоротать пару часов вечером за его просмотром. Типичная легкая комедия от французов, снятая самим Бессоном...

Ну и переходим к одному из самых известных фильмов о мумии. Вернее, это даже не фильм, а целая трилогия. Но третий фильм уже не так и хорош, да и место действия не в Египте...

В 1999 году вышел фильм "Мумия" (оригинальное название "The Mummy"). Режиссер: Стивен Соммерс. В ролях: Брендан Фрейзер, Рэйчел Вайс, Джон Ханна, Арнольд Вослу, Кевин Дж. О’Коннор, Джонатан Хайд, Одед Фер, Эрик Авари и другие. Не будет преувеличением сказать, что эта трилогия дала мощный старт карьере актера Брендана Фрейзера (правда, не на долго).

Это чисто приключенческий фильм с мистикой. Эдакий аналог "Индиана Джонс". Дело происходит в Египте, где находится подавляющая часть всех "забинтованных". Фильм снят в комедийном жанре. Но он интересен и подбором актеров, и сюжетом.

Мне фильм в свое время очень понравился. Актеры подобраны были хорошо, съемки тоже не подкачали (по тем представлениям).

Фильм стал очень популярным и собрал неплохую кассу. Естественно, что такое нельзя было оставлять без продолжения. И оно вышло в 2001 году. Это фильм "Мумия возвращается" ("The Mummy Returns"). Тот же режиссер, тот же пул актеров, который дополнился Дуэйном Джонсоном.

Да так, что уже через год вышел его "сольник" - "Царь скорпионов"...

Фильм - логическое продолжение первого. Тот же несерьезный подход. Неплохой сюжет. "Батальных" сцен побольше.

Все также отсылка к древним событиям, которые произошли в Древнем Египте.

И этот фильм зрители встретили тепло. Но потом, создатели свернули куда-то не туда...

Последним фильмом про мумии, который мне известен, стал фильм 2017 года. То же название - "Мумия" ("The Mummy"). Режиссер: Алекс Куртцман. В ролях: Том Круз, Рассел Кроу, Аннабелль Уоллис, София Бутелла, Джейк Джонсон, Кортни Б. Вэнс, Марван Кензари, Саймон Атертон и другие.

Это не ремейк. Совершенно другой фильм. Трейлеры сулили мне ужасы, уж больно страшные были глаза у Бутеллы-мумии.

Но... Это фильм другого жанра: опять приключения с мистикой. И опять снятый в комедийном стиле. Фильм сначала мне нравился, хотя ждал ужасов. Но, в какой-то момент, мое мнение о нем резко поменялось. Примерно тогда, когда на экране появился... Генри Джекилл (Рассел Кроу).

Опять микс из всего разного... Мало было провалившегося в прокате фильма "Лига выдающихся джентльменов"...

Тут попроще, но опять же смесь парижского с нижегородским... Не зашло. Как ни старался Том Круз.

Как ни пугала София Бутелла,

фильм не оценил. Такой поворот сюжета не понравился совершенно. Не этого я ожидал от фильма. Но разок посмотреть его можно.

Вот, собственно, и все фильмы про мумии, о которых стоит рассказать.