Я не собирался писать статью про этот "шедевр". Но тут вышла статья , сдержаться я уже не мог...

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Этот фильм я посмотрел несколько месяцев назад, а перед этим смотрел, просто захлебывающиеся в восторгах, рецензии на YouTube. Но, естественно, им не поверил, ибо и предыдущий фильм "Безумный Макс: дорого ярости" оставил меня совершенно равнодушным. Но, когда поганят любимую франшизу, молчать не буду! Статья будет очень злой, но "рецензенты" сами напросились...

Начнем с того, что оригинальные три фильма были малобюджетными поделками в жанре фантастического боевика. Первый фильм вышел в далеком 1979 году, тогда, когда 90% "рецензентов" еще на свет не появилось. В нем говорилось о мире, который постепенно погружался в хаос и наш главный герой, полицейский Макс Рокатански (отряд Главного Силового Патруля),

уничтожает банду, которая убила всю семью Макса. Что, собственно, и стало причиной его превращения в того самого Безумного Макса (не зря же такое прозвище). Но непосредственно мир после апокалипсиса показан во второй и третьей частях франшизы. И вторую часть я считаю лучшей частью. Чем же фильм понравился зрителям? Ну, уж точно не игрой Мела Гибсона.

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Ведь до этой трилогии о нем, практически, никто и не знал. Но эти фильмы и сделали Гибсона всемирно известным. Значит не актер, тогда что? Ответ прост: мир, показанный в фильме, и отлично снятые погони!

И фильм стал настолько культовым, что породил невероятную массу подражателей разного рода качества. Собственно, можно сказать, что "Безумный Макс" стал причиной появления и двух других легендарных фильмов о "побегах из..." (кто понял, тот понял).

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Нравится вам или нет, но именно из Австралии пришел культ на постапокалиптические миры.

И вот, в 2015 году выходит фильм "Безумный Макс: дорога ярости". Это не ремейк, а просто еще один фильм о Максе, другая история из его жизни. Но тут Макс не единственный главный персонаж. Большую долю сюжета занимает персонаж Фуриоса, которую неплохо сыграла Шарлиз Терон. Вообще, несмотря на привлекательную внешность подиумной блондинки, Терон неплохо смотрится в боевиках. И этот персонаж оттягивал на себя часть внимания. Уж не знаю, просили ли зрители снять о Фуриосе фильм, но он вышел на экраны в 2024 году... И самое обидное, что режиссер ВСЕХ фильмов один и тот же - Джордж Миллер...

Вот теперь, я буду говорить, почему "Фуриоса: Хроники Безумного Макса" не очень хороший фильм...

Начнем с того, что мы уже имеем "опыт" когда в "одной далекой-далекой галактике" стали снимать фильмы буквально о всех персонажах оригинальной саги. И что мы имеем в итоге? "Аколит" - туды ее в качель!!! Наснимали фильмов, сериалов и просто уничтожили то, что когда-то казалось непревзойденным шедевром мировой фантастики! Вот так просто изувечили и все.

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И тут начинается та же история. К чему в мире Безумного Макса история Фуриосы? Только срубить бабла. На очереди будет, наверно, фильм о молодом Бессмертном Джо. Если персонаж Криса Хемсворта понравится, то ждите фильм о том, как Дементус докатился до жизни такой. По крайней мере, в конце фильма он уже частично намекнул, что таким его сделала жизнь и трагедия с его семьей. Ну, еще можно рассказать о том, как возникла та самая община "мира и процветания", откуда Фуриоса родом... А кто такой Макс... А фиг его знает...

Мне могут возразить, что режиссер тот же самый и значит так он видит свою франшизу. Да, режиссер тот же и что? Кто снял фильм "Чужой"? А кто снял фильм "Чужой: Завет"? То-то и оно: режиссеры тоже люди и любят деньги...

Часть моих претензий к последнему фильму совершенно справедливы и к "Дороге ярости", но этот фильм я буду упоминать вскользь. Скажу сразу: к съемкам и режиссуре нет претензий вообще.

Итак, фильм начинается с момента, когда наша Фуриоса еще девочка.

И это такая "образцово-показательная" община, где все чистенькие и красивые. Скорее всего, тут рулят женщины. На это намекает то, что спасать похищенную Фуриосу отправляются две из них.

Не мужчины! А значит от долбаной "повесточки" режиссер не смог (не захотел) уйти. И это не просто так! Ведь все остальные группировки на контрасте сделаны чрезвычайно жестокими и убогими. Тупыми донельзя. И там главенствуют, конечно же, мужики... Выводы напрашиваются сами собой.

В оригинальной саге такого не наблюдалось. Да, там были "сильные черные женщины" (одна штука).

Но тогда это не было трендом. А кроме того, были и хорошие мужчины. Тут же, кроме некоего водителя грузовика, нормальных мужиков нет! Бессмертный Джо - уродец, который озабочен только нормальным потомством своего рода (только вот откуда этой нормальности взяться).

Дементус - жестокий фрик, с элементами каннибала.

Остальные - не лучше.

Еще одна проблема: раскрытие мира этой франшизы. Вернее то, что этот мир "раскрыли". И лучше бы этого не делали. Ибо возникают вопросы. Ведь с момента относительно "нормального мира" прошло не так и много времени. Почему люди так деградировали во всех аспектах? На этот вопрос тут нет ответа. Да, в оригинальных фильмах это тоже есть. Но попытки показать мир, там и не было. Здесь же, в фильме "Фуриоса: Хроники Безумного Макса" мы начинаем знакомство с героиней лет за десять (минимум) до основного сюжета. И мир уже деградировал. Что? Почему? Не известно. Можно понять, почему люди грязные и ходят во рванье. Почему едят себе подобных. Но почему они отупели? Откуда этот идиотский религиозный культ ДВС (двигателя внутреннего сгорания)? Они ведь не дикари ХV века!

И тут переходим к одному из главных сюжетных промахов фильма: временное несоответствие. Поясняю.

Фуриосе, на момент знакомства с Максом, примерно лет 30, пусть 35. А Максу, от силы 45. Хотя это далеко и не факт, ведь в оригинальном фильме, главному герою можно дать тоже лет 30. Если же вспомнить первый фильм, то пусть полицейскому Рокатански будет 20-ть. Будем сильно округлять. Значит, в оригинальной франшизе, с момента первого фильма, до сюжета второго, проходит 10-15 лет, не больше! И, следовательно, Фуриоса НЕ МОГЛА РОДИТЬСЯ в какой-то феминистской общине! Она из того же поколения, что и нам Макс! Уж точно она воспитывалась бы в более-менее нормальном мире. Ведь Макс не Вечный Жид, значит тут нарушена временная дифференциация с оригиналом. Зачем? А затем, чтобы показать, как наша героиня взрослеет в этом "ужасном мужском мире"...

И тут возникает второй важный вопрос к создателю, который касается повествования о Фуриосе-ребенке.

Она представляет интерес для главных злодеев фильме уже тем, что"чистая и нет следов скверны". Говоря нормальным языком: нет следов мутации и болезней. И, попав к Бессмертному Джо, ее помещают к его женам (наложницам).

Виды на нее понятны, пусть только подрастет немного...

Но Фуриоса сбегает и НИКТО ее не ищет!!! Теперь она, внезапно, нафиг никому не нужна!

Допустим, что на непонятно откуда появившегося пацана,

никто не обращает внимания. Но Фуриоса растет и никто не обращает уже внимания на женщину под боком. Отчего так? Гормоны умерли? Помнится, что в тех, оригинальных фильмах, на женщин внимание обращали. Да еще как...

И вот мы переходим к третьей крупной претензии к фильму: выбору актрисы на главную роль.

Временной лаг между "Безумный Макс: Дорога ярости" и "Фуриоса: Хроники Безумного Макса" не такой и большой. Но Фуриоса поменялась кардинально! Что общего между Шарлиз Терон

и Аней Тейлор-Джой?

Только то, что обе женщины, лысые и нет одной руки. Абсолютно разные типажи! Они не похожи друг на друга! Зачем так сделали? Не могли найти актрису, похожую на молодую Терон? Не ответ. Аня Тейлор-Джой - великая актриса? Тоже нет. Тем более, что в данном фильме она и не говорит практически (косплеит оригинального Макса), а лишь пучит глаза.

Эту роль могла сыграть любая голливудская актриса средней руки.

Главенствует ли Фуриоса в фильме? На мой взгляд нет. Ее напрочь затмевает Дементус в те моменты, когда его показывают. Более того, только он наделен определенным количеством фраз, объем которых превосходит весь "словарный запас" остальных персонажей.

Сам же сюжет явно напоминает историю самого Макса, просто тут Фуриоса мстит за убитую мать. Ну, хоть финального "баттла" между Крисом и Анькой не сделали, и на том спасибо...

Поэтому, тут я вижу плавное "переписывание истории", когда "мир Безумного Макса" становится "миром Фуриосы". И такое мы уже видели: не зря же я упомянул в начале "Звездные войны"...

Я искренне желаю фильму провалится в прокате, ибо лицезреть приключения "Макса с сиськами", нет никакого желания.

Стоит ли смотреть этот фильм, решать вам. Он не так ужасен, как поделки Марвела. Но лично для меня, старые фильмы будут эталоном в жанре постапокалипсисного мира. А это... Просто очередная попытка заработать бабла путем уничтожения классики...











