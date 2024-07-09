Сегодня я снова расскажу о новинках, которые вышли на экраны в 2024 году. Фильмы достаточно разные и далеко не лучшие в своих жанрах...

Сначала я расскажу о фильме, принадлежащему к жанру "драчливых" боевиков. Сейчас подобные фильмы практически не снимают. Но ведь были времена... Огромную долю фильмов в видеосалонах 80-90-х составляли именно фильмы про различные боевые искусства. Думаю, что многие эти фильмы смотрели. Сюжет там, как правило, был простейший. Но смотрели фильмы не из-за сюжета.

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Сейчас такое не популярно, фильмов только про бои с более-менее серьезными бюджетами не снимают. Приоритет отдается боевикам, где драки есть, но это не основное в фильмах.

И вот выходит фильм "Последнее кумите" ("The Last Kumite")

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от режиссера Росса В. Кларксона. Лично меня привлекли бывшие звезды (пусть и не первой величины) былых лет. Да, в этом фильме засветились Маттиаз Хьюз,

Билли Блэнкс и Синтия Ротрок,

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и многие другие! В главной роли снялся каскадер и мастер боевых искусств, Матис Ландвер.

Сюжет.

Майкл Риверс (Матис Ландвер)

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является чемпионом США по кумите. Он вдовец и живет со своей дочкой. И вот ему после турнира некий богатей Рон Холл (Маттиас Хьюз) предлагает участие в подпольном турнире, который проводится в одной из стран Восточной Европы. Цена победы - миллион долларов. Но Риверс дал обещание дочке, что больше выступать не будет... Короче, дочь похищают и это становится стимулом для выступления на турнире.

Сюжет прост и незатейлив. Есть главзлодей и его непобедимый боец.

Есть хорошие герои. Что еще надо для хорошего боевика? Драки! И вот с драками тут не особо хорошо. Если бы фильм был снят в 90-е годы, то и тогда бы он был средним. А сейчас... Ну постановка драк уж очень "театральная".

Если сравнить поединки с такими фильмами, как "Кровавый спорт"

или более поздний "Неоспоримый",

то сравнение будет не в пользу новинки 2024 года. Ну видно, что удары наносятся не в полную силу. Да и сама постановка драк хромает.

Билли Блэнкс и Синтия Ротрок исполнили роли наставников нашего героя. Видно, что бюджет фильма небольшой. Смотреть его стоит разве что тем, кто фанател от подобных боевиков в 90-е.





"Засов" (оригинальное название "Deadbolt"). Режиссер: Марс Хородуски. В ролях: Ребекка Лиддьярд, Джейми Спильчук, Камилла Стоппс, Джои Бельфйоре, Билл МакДональд, Кира Харпер, Томас Дюплесси и другие.

Девушка Амелия (Ребекка Лиддьярд)

приезжает в город и снимает комнату в доме. Там уже живет бойкая квартирантка Мелинда (Камилла Стоппс),

которая сразу набивается главной героине в "лучшие подруги".

И вот вокруг них и их дома разворачивается сюжет этого фильма ужасов. Тут есть и подозрительные соседи.

И "скелет в шкафу" у главной героини. И новый бойфренд.

И, конечно же, неожиданный обитатель этого дома...

Этот фильм ужасов несколько похож на фильмы с аналогичным сюжетом. Дом оказался не простым. Ходят слухи, что тут есть привидения. Более того, тут пропала бывшая квартирантка и полиция не смогла ничего поделать. И Амелия оказывается в эту тайну втянута...

Сюжет не оригинален, откровений не ждите. О многом можно догадываться уже после первых 20-25 минут фильма. Не бесит, не раздражает. Игра актеров вполне себе нормальная. Русская локализация достаточно хорошая, несмотря на малый каст актеров озвучки. В общем-то, главная претензия к фильму, что уже нечто подобное было, и не один раз. Если вам нравятся фильмы о домах с тайнами и о маньяках, то фильм посмотреть можно.





"Омен. Первое знамение" (оригинальное название "The First Omen") И опять локализаторы превзошли себя. Фильм полностью на русском языке звучит, как "Знамение. Первое знамение". Ну дурость же? Ведь "омен" так и переводится с латыни, как "знамение"...

Режиссер этого фильма ужасов Аркаша Стивенсон. В ролях: Нелл Тайгер Фри, Ральф Айнесон, Соня Брага, Тауфик Бархом, Мария Кабальеро, Чарльз Дэнс, Билл Найи и другие.

Как многие догадались, это мистический фильм ужасов. Так или иначе, он должен соотносится с книгой "Знамение" и фильмами, снятыми по ней. Скажу сразу: фильм оставил двоякое, сильно противоречивое мнение.

1971 год. Молодая послушница Маргарет (Нелл Тайгер Фри)

приезжает из США в Рим для пострига в монахини. Но пока это не произошло она работает в приюте,

который приписан к монастырю и постепенно становится ясно, что тут что-то не так. Что-то странное происходит в этом приходе. Маргарет пытается выяснить причину. Тем более, что об этом ее попросил и бывший священник отец Бреннен (Ральф Айнесон).

Но Маргарет не верит в то, что сказал священник, хотя и подозревает неладное. Но она и понятия не имеет, куда приведет ее это "расследование"...

Если рассматривать фильм, как совершенно отдельное произведение, то он даже очень неплох. Хотя снят фильм в достаточно медленном формате повествования. Словно пытались повторить фильмы ужасов 70-х годов прошлого века. Такой же подход к съемкам, музыка. Самих ужасов тут по минимуму.

Больше внимания уделено атмосфере. И это мне понравилось.

Но с другой стороны... И тут придется спойлерить, иначе мои претензии к фильму будут непонятны.

Фильм является предысторией к оригинальному "Омену". Поэтому немного скажу о сюжете "Омена". У американского посла в Италии рожает жена. Ребенок умирает во время родов, но монахини, которые работают в больнице предлагают послу взять ребенка от умершей роженицы. Это мальчик и теперь он становится сиротой. Помня о том, как жена хотела ребенка, посол соглашается, но сохраняет это в тайне от жены. Постепенно становится ясно, что ребенок (его назвали Дэмиен) не такой, как другие дети.

А тут еще и какой-то странный священник говорит послу, что его "сын" сам Антихрист... Так или иначе, но посол выясняет, кто был матерью Дэмиена и находит ее могилу. А там он находит скелеты шакала и новорожденного с проломленным черепом... Да, мать Дэмиена - самка шакала.

Тут же в фильме нам рассказывают совершенно другую историю. Именно Маргарет рожает того самого Антихриста, которого потом передают в роддом для замены убитого сына посла.

Вот так, одним росчерком, вся оригинальная история послана далеко и надолго...

Кроме того, в оригинале (как и в книге) особо не распространяются о мотивах людей, которые проводили этот ритуал рождения сына Сатаны. Наверно, просто сатанисты или схожий культ. В фильме "Омен. Первое знамение" этот момент полностью раскрыт. И он просто убивает тупизной. Некоторые "истинные" верующие, видя, как народ отворачивается от церкви, решили усилить веру в Бога. Для этого они пытаются сделать "Антихриста на цепи". Ничего более глупого и придумать сложно. И вот эти два момента делают фильм уже плохо перевариваемым. Я даже не могу сказать, стоит ли его смотреть или нет. Если вы фанат оригинального фильма "Омен" (не важно, старого или более нового), то смотреть это не рекомендую. Не портите себе настроение. Если эта франшиза вам не знакома или вы не фанат, то посмотрите, может фильм и понравится...



