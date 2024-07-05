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"Wayfinder" - краткий обзор игры (ранний доступ)

Сегодня я расскажу об игре в жанре ролевого фэнтезийного экшена, созданного студией Airship Syndicate.
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Игра "Wayfinger" от студии Airship Syndicate находится в раннем доступе с 2023 года.

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 По жанру это ролевой экшен в фэнтезийном мире. И игра заточена под кооперативное прохождение.

Описание из Steam: "Эвенор практически разрушен. Ваша задача — овладеть силой Путника, чтобы управлять охватившим мир хаосом. Пригласите еще двух друзей и повышайте свою мощь. Управляйте приключениями с помощью мутаторов — модификаторов настройки, которые помогают направлять исследование обширного мира — и собирайте ценное снаряжение и трофеи!

Каждое прохождение зависит от ваших решений: входите во врата приключений с помощью таинственного устройства под названием «кинжал Мрака». В каждом приключении есть уникальные модификаторы и испытания, которые создаете именно ВЫ. От вас зависит, какие области исследовать, каких боссов встретить, какие материалы собрать и каким Путником стать".

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Что-то более конкретно, чем написано тут, я сказать не могу. Игра не имеет русской локализации, поэтому вся суть игры не ясна. Игра пока в раннем доступе и я ее проходил в одиночку, хотя затачивалась она под кооператив.

Изначально, нам дают ролик об истории этого мира,

который я просто пропустил: нет русификации и в истории нет смысла.

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Далее, нам дают выбрать одного из трех персонажей. Я выбрал эльфику(?), которая вооружена парными кинжалами.

 После данного процесса идет традиционное обучение на небольшой локации. Тут по-быстрому нас обучают основам передвижения, боя, навыкам нашего героя.

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А затем, мы попадаем в город, который, как я понимаю, будет центральным хабом всей игры.

Тут много персонажей, с которыми надо в обязательном порядке говорить.

 Говорить то я говорил, только о чем... Судя по всему, игра подразумевает большое количество побочных заданий. Но сначала, нам дают только основное задание. Перемещаемся в какое-то подземелье и тут уже можно полутать и поискать всякие тайники.

 Вообще, за два тестовых вечера, подобных "тайных мест" я находил достаточно. Но многие просто запечатаны и нужен какой-то ритуал. Естественно, что без пояснения это не сделать. Врагов также хватает. Их можно разделить на две условные группы: всякие монстры (в начале игры это, преимущественно, пауки и всякие кислотные пузыри) и враги. Враги оснащены, как мечами/луками, так и неким подобием снайперских винтовок. Также имеются огромные "тролли" (огры или их аналоги). Драться со всеми подряд не обязательно: можно обойти их или просто пробежать данное опасное место. Но на самом низком уровне сложности, даже приличный замес не представляет сложности.

 Поэтому врагов и монстров в живых я не оставлял... Боевая система достаточно простая. Наверно, это отголоски всяких подобных MMORPG, не знаю, в такие игры не играю. Но имеется два типа удара (обычный и тяжелый), блок и три умения (одно доступно с самого начала). Для данного персонажа эти умения можно описать так:

- какой-то прорыв сквозь противника с нанесением урона

- удар ногой с уроном по площади

- отскок с залпом осколками

Наиболее эффективным я признал вариант прорыва. Он мне понравился больше. Навыки и оружие прокачиваются, но не спрашивайте подробностей. Нужна русификация.

Наш персонаж довольно бодро набирает уровни, благо врагов я не жалел. За все задания также дают очки ХР и какие-нибудь "плюшки".

 Во всяких тайниках можно найти элементы брони или оружие.

 Также это выпадает из мертвых боссов. За время тестирования, я сразился только с двумя боссами, которые были огромными пауками.

Все они были доступны во время основных миссий (экспедиции). Пожалуй, на этом о прохождении стоит заканчивать...

Теперь по отдельным моментам игры. Боевка мне понравилась, она простая и это мне импонирует. Интригуют всякие непонятные секреты и явные загадки. Но что это, узнаем при русификации...

Центральных хаб (город) достаточно большой. Тут огромное количество персонажей. Также есть обязательные продавцы.

Ну и основные персонажи, которые гоняют нас туда-сюда по всякой всячине.

Графика в игре выполнена в ярко выраженном мультяшном стиле. Мне игра в этом плане напомнила ремастер "Kingdoms of Amalur Re-Reckoning". Кому-то такой стиль не нравится. Я к нему отношусь вполне нормально. Настроек графики в игре не особо много.

Игра на минимальных настройках графики:

Ультра настройки графики:

Игра имеет апскейл от AMD:

Ультра настройки графики+ФСР:

Слайдер для сравнения скриншотов.

По графике стоит сказать следующее: при низких настройках графики, автоматически снижается внутриигровое разрешение до 70%. Зачем? Не понятно. Это уже не первая игра, где так автоматически сделано. Не особо правильное решение. Далее, включение ФСР не особо ухудшает картинку. И тут причина в самой графике. Она простенькая, мыльная изначально. Поэтому апскейл не особо ее и ухудшает.

Переходим к тестированию в игре.

Сама студия заявляет для своей игры следующие системные требования:

Тестовая система.

Процессор: i5-8400

Видеокарта: GTX 1070

Оперативная память: 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система: Windows 10

Разрешение монитора: 1920х1080

Запись тестового отрезка осуществлялся программой CapFrameX.

Тестирование я проделывал на самых высоких настройках без апскейла. Выбрал тяжелую локацию - город. И тут, в самых тяжелых местах фпс проседал до 55 кадров.

Результат вышел таким:

График фреймтайма.

График фреймрейта.

Инпут лаг.

Итоговый результат.Особых проблем то не было. Но вот среднее значение фпс явно не коррелируется с графикой в игре. Оптимизация плохая. Из раза в раз повторяется одна и та же история: требования есть, графики - нет... Даже далеко не идеальная "Tiny Tina's Wonderlands", которая выглядит совершенно не хуже, оптимизирована получше. 

Выводы по игре.

Ну, тут и говорить особо нечего. Визуально мне игра понравилась. Вроде бы имеются неплохие задатки для фэнтезийного "экшона". Но без локализации играть в нее бессмысленно. Возможно, если игра будет очень популярной (что сомнительно), то для нее сделают стороннюю русификацию, пусть и с помощью ИИ.

А в остальном, мир мне понравился и заинтриговал. Будет ли она интересной или надоесть после десятка часов, покажет только полноценная русифицированная версия.

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