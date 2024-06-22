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"Диббук", "Нерожденный", "Шкатулка проклятия" - обзор трех фильмов ужасов

В жанре фильмов ужасов есть пласт, который, так или иначе, имеет религиозную подоплеку. Сегодня я расскажу о фильмах, где есть отсылка к еврейской мифологии.
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Среди всех фильмов ужасов можно выделить поджанр фильмов с религиозной составляющей. И среди них с огромным отрывом лидируют фильмы на христианскую тематику. Причин тут две. Во-первых, фильмы снимаются преимущественно представителями европейской расы для Америки и Европы. А тут главенствует христианство. Во-вторых, в самой религии уделено много места Злу, с которым и идет борьба. Именно оттуда в фильмы перекочевали ведьмы, демоны, сам Сатана и так далее. Благо история католичества очень богата на подобные сюжеты. 

На втором месте идут фильмы по разнообразным языческим религиям, где явно лидируют разнообразные вариации культа Вуду. А вот фильмов с исламской или иудейской составляющей намного меньше. Буквально единицы. И сегодня я расскажу о трех фильмах, где присутствует именно еврейская религия (прямо или косвенно).

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Начнем с фильма "Диббук" (оригинальное название "The Vigil"),

который снят в 2019 году режиссером Китом Томасом. В ролях: Дэйв Дэвис, Менаш Лустиг, Малки Голдман, Линн Коэн, Фред Меламед, Рональд Коэн и другие.

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Фильм довольно активно рекламировали в свое время. Но он абсолютно не оправдал мои ожидания. С одной стороны: он наиболее четко отражает иудаизм. Непосредственно религиозный ритуал ночной молитвы у тела усопшего. Это делается для того, чтобы отгонять злых духов, которые могут вселиться в тело умершего. Наш герой, Яков Ронен (Дэйв Дэвис), 

который в свое время покинул общину хасидов, соглашается читать ночную молитву. Но, несмотря на все указания и предупреждения, Яков относится к делу не серьезно. За что и поплатился.

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С другой стороны: мы же смотрим не пособие по религии, а фильм ужасов. И в этом плане фильм довольно слабый. Да, есть "острые моменты".

Но в целом, фильм совершенно не зацепил. Спустя некоторое время, я уже не помню бОльшую часть сюжета. Именно, как фильм ужасов, он не получился. Это не совсем ужасный фильм, но очень слабенький. И не совсем логичный местами. Можно его даже назвать в чем-то оригинальным. Может кому-то он понравился, но не мне.


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"Нерожденный" ("The Unborn") - фильм ужасов 2009 года. Режиссер: Дэвид С. Гойер. В ролях: Одетт Эннэйбл, Гари Олдман, Кэм Жиганде, Миган Гуд, Идрис Эльба, Джейн Александр, Аттикус Шаффер и другие.

Сначала, этот фильм кажется типичным молодежным ужастиком. Симпатичная молодая героиня с подругой и бойфрендом.

 И так далее. Но, в какой то момент, фильм идет не совсем туда, куда ожидаешь. Это мистика. Нашей героине Кэси (Одетт Эннэйбл) 

мерещится всякая чертовщина.

В поисках ответов, мы погружаемся в историю ее семьи. И оказывается, что семья преследуется злым духом (демоном). И вот на этом моменте стоит остановится подробнее, ибо он и вызывает целую кучу вопросов.

Семья героини состоит из одного отца. Мы знаем, что ее мать покончила с собой по непонятной причине. По крайней мере, отец Кэси ничего не поясняет. И она сама начинает свое расследование. Выясняется, что ее мать часто посещала некую женщину в доме престарелых.

 А позже, мы узнаем, что эта женщина вообще-то бабушка Кэси! И именно с нее пошло то самое проклятие в семье. Дело в том, что она и ее брат-близнец во время войны были в одном концлагере, где фашистский врач проводил чудовищные эксперименты с близнецами. В результате них, брат умирает, но в его тело вселяется злой дух. Бабушка вынуждена была убить своего "брата". Но зло никуда не делось, просто ждало своего часа. Мать Кэси вынашивала близнецов, один из которых умер еще в утробе. Да, у Кэси был нерожденный брат! И опять тут был замешан тот злой дух. Это и стало причиной того, что мать Кэси повесилась. И теперь Зло преследует саму главную героиню.

Сразу возникает вопрос: а почему все это скрывалось? Почему девочке не сказали, что у нее есть бабушка, пусть и с проблемами с головой? Не понятно. Отец Кэси в фильме просто есть и все.

 Никакого толку от него нет. Просто персонаж.

Наконец, мы узнаем, что тот злой дух - Диббук из еврейской мифологии. И теперь его надо изгнать из этого мира, пока не поздно. За помощью обращаются к раввину Сендаку (Гари Олдман),

 который должен провести ритуал очищения Кэси. Ну, а на помощь берут совершенно посторонних людей (хотя есть и католический священник).

 Выглядит этот момент дико: "Мы тут демона будем изгонять. Есть желающие?"

- "Да-да, есть. Только бургеры доедим"...

В результате мы имеем провальный ритуал экзорцизма с неясным концом: то ли изогнали Диббука, то ли нет...

Фильм довольно слабый. Много нелогичностей и нелепых ситуаций в сюжете. Например, героине после очередных кошмаров, предлагают пойти на дискотеку в ночной клуб ("Это просто у тебя гормоны разыгрались"). И она идет ("А, давайте, пойдем!").

В таком состоянии идти нужно либо в синагогу, либо в психушку (в зависимости от уверенности в своем рассудке), но уж точно не в клуб.

Но это типичная дурацкая ситуация молодежных фильмов ужасов:

- Упало что-то с неба: а пойдем поглядим.

- Вокруг дома бродят зомби: у родителей в комнате широкая удобная постель, проверим в деле?

Не понятно, чем заманили в фильм Гари Олдмана. Роль никакая, фильм проходной даже по меркам жанра.

Стоит ли фильм смотреть? Один раз можно, но логики не ждите тут.


Напоследок расскажу о фильме "Шкатулка проклятия" ("The Possession"), который вышел на экраны в 2011 году. Режиссер: Уле Борнедаль. В ролях: Джеффри Дин Морган, Наташа Калис, Кира Седжвик, Мэдисон Девенпорт, Роб ЛаБелль, Матисьяху, Грант Шоу и другие.

Дочка Клайда (Джеффри Дин Морган)

покупает на распродаже древнюю шкатулку.

И, как часто бывает, шкатулка та непростая: в ней заточен злой дух Диббук, который пытается завладеть телом девочки. 

И ее отец пытается спасти ее. Для этого, ему приходится обратиться в общину хасидов. Но там ему отказывают в помощи. Только один из них обещает помочь. 

Но результат не гарантирует...

Это типичный фильм ужасов. Неплохо снятый, хотя сюжет более-менее предсказуем. На момент первого просмотра фильма, это был первый раз, когда в фильме я увидел именно сюжет из иудейской мифологии. Это было неожиданно. Я не специалист по религиям и было откровением то, что и у евреев есть ритуал изгнания демонов.

И этим также занимаются только специально подготовленные люди. Как бы то ни было, это вносит в фильм определенный колорит. Ну и драма отца неплохо отыграна актером Джеффри Дин Морганом. Да и концовка далеко не слащавая.

И это лучший фильм ужасов с вкраплениями иудейской религии, что я видел. Посмотреть его стоит.

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the possession the unborn the vigil
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