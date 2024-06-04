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Проверяю работу генерации кадров от AMD на примере игры Ghost of Tsushima

Что дали геймерам современные "технологии" от НВидиа и АМД? А ничего. Они только упростили работу для обленившихся разработчиков игр...
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Сегодня я буду говорить про то, как современные технологии не только дурят потребителей (в нашем случае геймеров), но и  упрощают работу бессовестным разработчикам игр. Рассматривать это буду на примере игры "Ghost of Tsushima", где впервые для себя столкнулся с технологией генерации кадров. От компании AMD вкупе с апскейлом FSR 3.

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Немного выскажу свое мнение по самой игре. Игра вышла для консолей PlayStation в 2020 году, то есть почти 4 года назад! У компании Nixxes Software было 4-е года для того, чтобы создать нормальную адаптацию для ПК-версии! И чем там они занимались, не понятно... Это не новость, это типично для криводелов.

Сама игра рассказывает о борьбе японцев с захватчиками. Это действие происходит на острове Цусима в 13 веке, когда произошло вторжение монголов.

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 Вот наш персонаж и становится одним из участников тех событий.

Игра очень атмосферная, типично японская. 

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Чтобы это прочувствовать, надо играть с японской озвучкой или "режимом Куросавы". Так сильнее погружаешься в атмосферу игры.

 Проблема в том, что сама игра основывается на типично японских сражениях. И я это не люблю. Это понимаешь уже при обучении основам боя.

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 Поэтому играть в нее не собирался, просто поиграл пару часов "для понимания процесса". И именно, как игра про самураев, мне она понравилась. Очень круто сделано. Не удивлюсь, если она станет со временем лучшей игрой в жанре. Но, не мое...

Но все же говорить буду о технологиях. С игры "Control" я прикоснулся к "божественным лучам НВидиа", хоть и играть с ними не мог. Уже тогда стало ясно, что данная технология совершенно не отвечает возможностям среднестатистического "железа". Да, улучшает картинку, но и только. Зато очень сильно режет производительность. Именно поэтому, компания НВидиа сделала костыль DLSS, который является просто апскейлом изображения. Конечно, фанаты НВидиа до визга будут утверждать, что это не так, тут все гораздо круче. И картинка с последними версиями DLSS даже лучше натива... До поры до времени, я особо рьяно это не оспаривал. Ибо, работает эта фича только на картах серии RTX. Но сполна опробовал аналог этой технологии от АМД, которая заметно проще по исполнению, но совершенно бесплатна. Ее можно использовать на ЛЮБЫХ видеокартах. И я не раз в своих обзорах игр писал, что этот вариант апскейла (FSR) ухудшает картинку. Иногда с этим можно спокойно мириться. Иногда - нет. Зависит от "мастерства" разработчиков и особенностей игры. Те же action-RPG или стратегии с видом сверху, очень страдают от такого апскейла из-за обилия очень мелких деталей.

Но недавно, я получил "доступ" к RTX 3070 одного знакомого, который попросил просто провести небольшую "чистку ПК". Естественно, я не смог упустить возможность проверить работу DLSS в паре игр. И мой вердикт не понравится фанатам НВидиа: апскейл ухудшает изображение. Да, в тех играх, работа DLSS лучше, чем FSR. Но нативный вариант лучший! Все рассказы, что "зеленый апскейл" улучшает изображение - вранье.

И казалось бы, что обладатели карт RTX нижнего сегмента должны получить возможность играть с комфортным фпс... Но, игроделы быстро данный инструмент преобразовали в свой. Просто теперь уже и средние видеокарты не могут хорошо работать с "лучами" без DLSS.

Следующий шаг - создание технологии генерации кадров. И опять тут первый шаг сделала НВидиа. Правда, подложила свинью обладателям старых серий RTX. Им генерация не положена по статусу!

Но АМД быстро выпустила свой ответ в виде генерации кадров с составе технологии FSR 3. И она опять "истинно народная", ибо доступна для всех видеокарт. Но что дает она и как с ней играется? Вот эти вопросы и проверим...

Сначала игра преподнесла неприятный сюрприз: последнее доступное обновление похоронило все предыдущие сохранения. Пришлось играть с самого начала опять... Поэтому все тесты проходили в самом начале игры. Настройки я выбрал, в основном, высокие, с отключением размытия движения.

 Самих настроек в игре много, но "играть" с ними нет особого смысла: прирост в производительности не особо большой.

Тестовая система.

Процессор: i5-8400

Видеокарта: GTX 1070

Оперативная память: 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система: Windows 10

Разрешение монитора: 1920х1080

Итак, первая стычка с монголами, когда нам доверяют управление нашим персонажем. Вариант без всякого апскейла:

Плоховатенько...  Видно, что сама видеокарта недогружена, хотя нет и упора в процессор. Но и RTX 3060, мягко скажем, в... попе: 

Оптимизация, сэр...

Включаем FSR в режиме "качество".

 Прирост есть, но он мизерный. Правда, в данном случае и ухудшение картинки не особо бросается в глаза. Так играть нет смысла. Выключаем апскейл и врубаем генерацию кадров:

Ссылка для сравнения скриншотов.

Я победитель по жизни! На древней GTХ 1070 "старого деда" (привет всем миллиардерам-бутлегерам из Апшеронска!) получаем 78 фпс. Но в бою, этот показатель снижается. Хотя, комфортные 60 получаю всегда. 

Технология работает? Это, как посмотреть...

Если отключить мониторинг, то вы никогда не скажете включена генерация или нет. Управление, как было ватным, таким и осталось. И при овер 70 кадрах я вижу микрорывки при движении. Это говорит о том, что меня нагло обманывают. Мониторинг успокаивает глаз, но остальные чувства говорят:" Братишка, нас обманывают!"

Проверим этот факт с помощью программы CapFrameX, где множество всяких режимов.

Для этого я выбрал другой отрезок, который прошел дважды: с отключенной генерацией кадров и со включенной. 

Разница по среднему фпс значительна, почти двойная. 

Но это только цифры. Если же смотреть на графики фреймтайма, то можно увидеть просто ужасную картину с генерацией кадров: 

Без нее, ситуация намного лучше:

Но еще интереснее выглядит график инпут лага с включенной генерацией: 

Хотя, без нее, ничего страшного не наблюдается:

 Для примера, я приведу аналогичный график из игры "Shadow of the Tomb Rider". Причем, тут выбран довольно процессорозависимый отрезок игры:

Даже по этим графикам видно, что работает генерация кадров безобразно! Это еще один костыль, который просто бросили геймерам, как кость: нате, жрите и не вякайте! Такое скотское отношение бесит. Инструмент, который, якобы, должен повышать комфортность игры, просто вас дурит высокими значениями. И ничего больше!

Я знаю, сейчас "умные комментаторы" будут писать, что при данном низком фпс этот "генерейшон фейков" не работает нормально. Вот было бы 60 кадров изначально... А нафига тогда мне этот "инструмент" нужен?

И вот, что мы имеем спустя много (я даже не знаю, с какого года отсчитывать начало массового ПК-гейминга) лет: нас вернули к фейковому разрешению и фейковым фпс. А, чо: "пипл хавает и слюни пускает". Корпорации наживаются на этом, игроделы вообще разучились "в оптимизацию". Вот так и живем...

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