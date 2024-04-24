История "Охотников за привидениями" началось давно. И вовсе не в 1984 году, как можно подумать. Первый фильм вышел в... 1940 году! К сожалению, найти его и посмотреть я не сумел. Позже сняли телесериал (1975).

реклама





А в 1984 году вышел тот фильм (оригинальное название "Ghostbusters"), которые многие и смотрели. Это комедийный фильм с легчайшим налетом "ужасов". Ужасы тут определенно стоит брать в кавычки. Ибо даже не пытались сделать страшно. Но было крайне интересно и весело. За все безумие на экране тогда отвечал режиссер Айвен Райтман. К сценарию приложил руку Дэн Эйкройд, который снялся в одной из главных ролей.

Главными звездами все же стоит считать очень популярного на тот момент Билла Мюррея

реклама





и Сигурни Уивер,

которая стала широко известна после фильма "Чужой".

реклама





Фильм вряд ли нуждается в описании. Но скажу одну фразу: он об охотниках за привидениями. Бюджет не был космическим по тем временам, что видно по спецэффектам. Но фильм стал мегапопулярным!

Позже, на волне успеха, вышли и мультипликационные сериалы. Аж три штуки! Один даже показывали по центральному телевидению у нас по воскресеньям, перед программой "Время" (наряду с "Черным плащом" и другими "Чипами и Дейлами").

В 1989 году выходит фильм "Охотники за привидениями 2" ("Ghostbusters II"). Его я тоже смотрел, но эффект уже был не тот: все же такие фильмы "одноразовые", продолжения уже заметно слабее.

реклама





Если в первом фильме "звездой программы" был гигантский Зефирный Человечек,

то во второй части засветилась Статуя Свободы...

Актерский состав был тем же. Сюжет - примерно в том же духе. Немного напрягало то, что на охотников "наезжал" мэр и его подчиненные.

Будто все разом забыли о том, что произошло в Нью-Йорке пять лет назад...

Наверно, фильм имел не такой успех. Или создатели догадывались, что франшиза себя изживала. Так или иначе, но продолжения не было. До 2016 года, когда с идеи смахнули пыль...

Только ленивый тогда не ругал этот фильм... Прочитав рецензии и посмотрев обзоры на Ютьюбе, я даже не пытался ЭТО смотреть. Но посмотрел перед написанием статьи. Что можно сказать: критиканы оказались правы на 300%! Это тихий ужас! И дело не только в том, что "бразды правления" в фильме взяли феминистки.

Женщины-охотницы показаны полными дурами! Дурами и никак иначе.

Это был лютый кринж. Просто вот взяли и смачно плюнули в оригинал 1984 года. Актрисы явно переигрывали и кривлялись сверх меры. Если идиотизм в исполнении Мюррея воспринимался вполне нормально, то тут... Ну, не можете, не беритесь! Небольшую ложку дегтя в этот чан помоев, добавил и Крис Хемсворт.

Что его заставило сняться в этом безобразии? Ведь "Тор" с ним в главной роли вышел в 2011 году и актер уже был популярным. Думаю, что эту роль он не любит вспоминать... Его герой вышел тупой, тупой блондинкой в мужском обличии. Если создатели думали, что будет смешно - ни разу! И что заставило в фильме засветиться (пусть и мимолетно) актеров оригинального фильма?

Разве что деньги... Самих актрис я видел впервые, только с работами Кристен Уиг

был немного знаком. Фильм по всем статьям хуже фильма 1984 года. Разве, что спецэффекты сделаны намного качественнее.

Оно и понятно, за столько лет развитие компьютерной анимации ушло далеко вперед. Даже если бы не было фильмов 1984 и 1989 годов, то фильм очень плохой. И все из-за главных персонажей. Ужасные они...

Поняв, что с феминизмом явно облажались, создатели решили сменить тактику.

В 2021 году вышел фильм "Охотники за привидениями: Наследники" ("Ghostbusters: Afterlife"). Тут пошли на хитрую схему замены оригинальных персонажей на их потомков.

Вернее, потомки были одного из охотников. Режиссером стал Джейсон Райтман. В ролях снялись уже известные подростки-актеры (именно им уготована главная роль). Но пригласили и "настоящих охотников старого образца". Фильм вышел куда лучше предыдущего безобразия. С "наследием" обошлись довольно бережно. Не передергивали и не исказили былое. Лично мне фильм понравился. Вышло такое: "Старая гвардия возлагает ответственность на плечи молодых".

Но, честно, я думал, что это будет последний фильм... Как бы не так...

В 2024 году выходит последний на данный момент фильм "Охотники за привидениями: Леденящий ужас" (оригинальное название "Ghostbusters: Frozen Empire") Режиссер: Гил Кинан. Не буду перечислять весь актерский состав. Скажу, что он перекочевал из предыдущего фильма (ведь фильм о них)

и добавили практически всех главных актеров фильма 1984 года.

Упор сделан на совсем молодое поколение. Ну и часто солирует тут Фиби Спенглер в исполнении Маккенны Грейс. Она самая тут умная. Но временами круглая дура. Иначе невозможно интерпретировать ее желание "выйти из собственного тела".

Для чего это было сделано? Потому что ее подруга-призрак говорит, как тяжко быть призраком? Поступок был не ясен, но ему дается вполне сценарное пояснение. Ибо таким образом было пробуждено и освобождено древнее Зло.

В сюжет плетена и внутрисемейная тема этих Спенглеров. Также много времени уделено "старичкам".

Они отошли от самой "охоты", но так или иначе, их работа связана с потусторонними силами. Вплетение старой гвардии сделано, на мой взгляд, очень лаконично, без перегибов и вполне смотрибельно. Старый-старый Билл Мюррей все так же несерьезен...

Само построение фильма также канонично: пробуждается некое Зло и его надо усмирить. Тут нет неожиданностей. Финальный "баттл" опять объединяет всех охотников вместе.

И, вроде бы, фильм не самый плохой. Но и хорошим я его не назову. Это просто фильм. На один раз, не более. "3+" я ему могу поставить. Непонятно, зачем вообще делать подобное. Ведь ничего не мешает просто посмотреть оригинальные фильмы. Да, в новых куда лучше спецэффекты и динамичность самих событий выше. Но и только. Все это уже было, просто в других декорациях и с другими актерами. Настораживает то, что одеяло перетянули на себя совсем "молодые охотники" (им по фильму от 15 до 18 лет). А значит, нас может ждать и еще один фильм во вселенной призраков... А вот этого, мне совершенно не хочется.

Сейчас, пересмотрев все фильмы заново, я их расположу в порядке убывания интереса так: 1984, 1989, 2021, 2024 и 2016.