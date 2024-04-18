Экранизация игр сейчас набирает темп. Ну, вот так принято... Хорошо это или плохо, пусть каждый сам для себя решает. Но сделать погружение в игровые вселенные не так и просто. Например, создатели сериала о Геральде явно рассчитывали на успех на волне популярности именно игры "Ведьмак 3", а не на серии книг. Как это они реализовали... Ну, все знают. Я в этом непотребстве продержался три серии и в перемотке посмотрел на превращение горбатой Йеннифер в "красавицу"...Этого хватило. "Хало" первый сезон я сумел одолеть. А во втором - только первую серию. На этом "погружение" закончилось.

И вот, на тебе: сериал по Fallout!

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Такое решение стриминговой платформы Amazon Prime Video для меня было неожиданным. Но заинтриговало, несмотря на то, что ни разу не поклонник серии игр.

Сама серия ведет свое начало с 1997 года, когда вышла первая из них. Это было эдакое РПГ в постапокалипсном мире. Но мое знакомство началось с третьей игры, когда резко изменился подход. Это уже полноценная РПГ в открытом мире с видом от третьего лица. Не особенно понравилась, но прошел до конца. А вот осилить Fallout: New Vegas не сумел. Сжав волю в кулак, прошел четвертую часть, и на этом мое знакомство со вселенной закончилось. И особого желания возвращаться в нее нет.

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А тут сериал... Но смотреть - не тоже самое, что играть. Посмотрим...

А, так как лоровед из меня никакой, то не ждите глубинного анализа.

Режиссерами сего произведения выступили Джонатан Нолан, Клер Килнер, Фред Туа и другие. Народу не мало. Не обошлось и без содействия самой "Беседки". Но количество не обещает качество...

В ролях: Элла Пернелл, Аарон Мотен, Уолтон Гоггинс, Мойзес Ариас, Лесли Аггамс, Зак Черри, Кайл Маклоклен и многие другие.

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В играх, мы выбираем персонаж, его "параметры", но он все равно житель одного из Убежищ. Вот и в сериале, главная героиня Люси МакЛин (Элла Пернелл) - жительница Убежища 33.

С ней нас и знакомят. С ней и ее семьей: братом Нормом (Мойзес Ариас)

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и отцом Хенком МакЛином (Кайл Маклоклен), который смотритель этого Убежища.

Сама Люси, в духе игры, перечисляет свои "скиллы" перед своим замужеством. Тут стоит сказать, что в угоду сценария, структура самих Убежищ претерпела изменение (по крайней мере, в сравнении с последними играми). Убежища 31, 32 и 33 соединены внутренними герметичными тоннелями. Жизнь в них обособлена, но для "генного разнообразия", между жителями заключаются браки (не выходить же замуж за троюродного брата). И вот этот момент нам и показывают. Таким образом, нас вводят в "курс дела". Но "свадьба" с представителем Убежища 32 протекает не по плану: жителями оказались пришельцы из Внешнего мира, которые устраивают тут тарарам и похищают отца Люси. Руководила бандитами женщина по имени Ли Молдавер (Сарита Чоудри).

И вот наша героиня отправляется во Внешние земли на поиски отца...

Все по канону игр. Но имеется одно отличие: наши персонажи уже в полной мере готовы к такому путешествию, ведь это игра и игрока стоит познакомить с условностями заранее. А вот в сериале, Люси вообще плохо понимает, с чем ей придется столкнуться.

И это главная сюжетная линия: наша героиня познает мир, о котором практически ничего не знает.

Естественно, что такой сюжет был бы слишком примитивным и односторонним. Поэтому у нас тут есть и ученый-беглец,

который крадет из лаборатории топливный элемент для создания реакции холодного синтеза. И его ищут "вольные стрелки" и Братство Стали. Вот тут и возникает первый вопрос к создателям: почему Братство Стали показаны какими-то уродами? Причем, весьма карикатурными. Да, в играх они тоже далеко не идеальны, но тут... Что сами рыцари, что глава ордена...

Но в Братстве нас ждет еще один главный герой - послушник Максимус (Аарон Мотен),

который волей судьбы вынужден себя выдавать за настоящего рыцаря.

Ну, а "вольного стрелка" или охотника за головами, представляет настоящий Гуль.

Нет, лучше так: Супер Гуль. Ибо он - бывший герой вестернов, известный в прошлом актер, Купер Ховард (Уолтон Гоггинс).

Да, этот Гуль (это будет у нас вместо имени) жил и работал еще до ядерной войны! Такого и близко не было в играх. Гули были, и разумные, и потерявшие все человеческое. Но так долго они не жили. Но, постепенно, приходит понимание, почему так сделано. Ведь через этого персонажа раскрывается весь мир Fallout! Поэтому, Гуль является ключевым персонажем сериала, хоть и сначала выглядит отрицательно.

Вот эти персонажи, так или иначе и взаимодействуют друг с другом на протяжении всего сериала.

Не буду тут весь сюжет досконально описывать, но скажу только то, что мир сериала довольно значительно отличается от игрового мира. В деталях и в целом. Но по другому делать и не стоило. Все же цели у кино и игры разные.

Люси, по мере продвижения к цели, знакомится с миром, познает его и пытается к нему адаптироваться.

Но не хочет терять свои устойчивые нравственные ориентиры. Ей это, по большей части, удается.

Вообще, тут нет положительных и отрицательных фракций. Все приноравливаются в жестокому миру, как могут. Собственно, это мы знали и по игре. Для геймеров тут не будет неожиданностей. А вот значение самой корпорации Волт-Тек тут перелопачено в угоду сюжета. Эта мегакорпорация и в играх не была "ангелом", но тут... Короче, сами узнаете в самом конце.

Вообще, практически все персонажи к концу сериала (кроме Люси и Максимуса) предстанут перед нами в совершенно другом виде. И злодеи уже не злодеи. И положительные герои, не таки положительные... Это довольно ожидаемо (для тех, кто играл), но все же вышло интересно. С явным намеком на второй сезон...

Саму же реализацию данного мира стоит рассматривать с двух сторон: для обычного зрителя, не знакомого с играми, и с точки зрения геймера, знакомого с серией Fallout.

Для первых, мир неплохо раскрыт. Не так глубоко, как некоторые рецензенты ожидали (судя по их отзывам). Но за 8 серий сделать это невозможно. Если только делать погружение в эту вселенную, то времени на сюжет не останется. Но основные моменты раскрыты. Некоторым не нравился тот факт, что постъядерный мир очень уж "радостный". Не чувствуется тотального мрака и безнадеги. А его и не было в играх! И именно этот момент меня и раздражал в играх: мир в труху, а тут все достаточно не серьезно. Но такова была идея и ее перенесли в сериал. Несерьезность в сериале даже чересчур показная. Все перестрелки нарочито гипертрофированы, с огромными дырками от пуль и брызгами крови.

Да и многие условности прямиком перенесены из игр: мгновенное лечение уколом или выведение радиации. Ну, а почему бы и нет? Валюта в виде крышек ведь никого не смущает...

Игроманы тут найдут довольно хорошо перенесенные "вещи" из серии игр.

Думаю, черпали основное вдохновение из четвертой части. По крайней мере, многие моменты явно взяты оттуда. В том числе и капсулы, где особо привилегированные пережидают катаклизм в анабиозе...

И визуальное соответствие играм тут достаточно хорошее. Как по мелочам, так и в целом. Хотя, небольшой бюджет сериала чувствуется.

Несмотря на общий положительный взгляд на сериал, не могу не отметит и вездесущую "повесточку". Тут явно выражен матриархат, хотя такого термина нет. Сами судите:

Главная героиня - женщина.

Главная "злодейка" - женщина

Новый распорядитель Убежища 33 - женщина

Руководитель Убежища 4 - женщина

Бывшая жена Гуля (тогда еще человека) - естественно, женщина (а ей, скорее всего, уготована важная роль во втором сезоне)

Мужики тут обычно никчемные и плохие. За исключением брата Люси и Максимуса... Гуль - спорный персонаж... Но, наверное, самый колоритный.

Стоит ли смотреть этот сериал?

Если вы отбитый фанат серии игр, то не стоит. Вам это, скорее всего, не понравится. Ибо много чего тут не так, как вы привыкли. Остальным же посмотреть можно. На мой субъективный взгляд, это лучшая экранизация игры за последнее время.