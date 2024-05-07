Трудно сказать, когда появился первый фильм о зомби, как таковой. Ведь история о живом трупе имеет очень старые корни. Но в какой-то момент разница между ходячим мертвецом и непосредственно зомби стерлась окончательно, да и это не предмет нашего измышления. Но первые фильмы о "выходцах из могил" были фильмами ужасов. Тот же фильм "Зловещие мертвецы" вышел аж в 1981 году. Но практически параллельно с этим пошел явно выраженный тренд на "выживастики среди мертвецов". К такому поджанру (весьма условному) можно отнести фильм 1985 года "Возвращение живых мертвецов". Который не столько ужасы, сколько комедия. В дальнейшем, жанр "выживастиков" стал сформировываться в более привычные нам формы. Например, фильм 2002 года "28 дней спустя". Но наиболее ярко это выражено в таком фильме, как "Рассвет мертвецов" 2004 года.

Так вот, сидели-сидели игродеятели и решили: "а почему бы нам не сделать нечто подобное?"

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Игр с выживанием в мире оживших мертвецов и их аналогов, огромное количество. И такие игры я не люблю. Но, среди этого пласта игр, была одна, которая меня крайне заинтересовала в свое время.

В 2006 году компания Valve South анонсировала кооперативный зомби-шутер "Left 4 Dead", которая вышла, спустя два года на платформах Windows и XBox 360.

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Издателями игры выступили Valve Corporation и Electronic Arts.

Сюжет в игре чисто минимальный. Нам вкратце расскажут, что (опять!) в Америке случился какой-то катаклизмус и все стали зомби. Группы выживших должны быстро эвакуироваться в безопасные зоны. Вот за одну такую группу в составе 4-х человек мы и играем. Сама игра, в первую очередь, задумывалась, как кооперативный шутер. Но я играл в нее один, да и интернета тогда дома еще не было... Но это нисколько не умаляет достоинства этой игры.

Описание из Steam: "Left 4 Dead - это кооперативный экшен-хоррор для ПК и Xbox 360 от Valve, создателей Counter-Strike, Half-Life и многих других игр. В ней до четырёх игроков-выживших ведут эпическую битву с бесчисленными ордами зомби и ужасными мутантами.

Действие разворачивается сразу после зомби-апокалипсиса: кооперативный режим на выживание предлагает игрокам выбраться из кишащего заражёнными эпицентра катастрофы в четырёх уникальных "фильмах", забрасывающих персонажей то на крыши заброшенного мегаполиса, то в запустелый городок, то в кромешную тьму леса. Каждый "фильм" состоит из пяти больших уровней, где игрокам нужно работать в команде и выполнять те или иные задачи".

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Итак, я буду описывать свои впечатления именно об одиночной кампании. Нам доступно несколько историй из общей кампании игры.

Самих частей кампании тут несколько. И каждая состоит из нескольких глав. Сюжет прост и прямолинеен: нужно просто выжить и добраться до места эвакуации. Все предельно просто и ясно. Выбираем сложность игры

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и своего персонажа.

Их тут, как я уже написал, четверо: Френсис, Билл, Луис и Зой (так в российской локализации). У них есть небольшая предыстория, но она ни на что не влияет. Просто факт. Также между ними нет какой-то специализации. Изначально, нам можно лишь выбрать себе стрелковое оружие (пистолет с бесконечным боезапасом идет по умолчанию), взять аптечку и - вперед.

Игра очень атмосферная. Все локации выглядят именно так, как нам рисует постапокалипсис Голливуд: темно, много разрушений и куча зомби. Простые зомби (хотя это мутировавшие инфицированные, строго говоря) выступают в качестве "просто мясо".

Некоторую проблему представляют, когда на вас нахлынет волна из них. Происходит это в строго определенных местах. И такую атаку слышно, поэтому есть время приготовится. Не ждите, что найдете тут такое место, что "а вот сейчас мы вам устроим засаду". Нет, в этом плане игра не даст вам преимущество. Атаковать вас будут минимум с двух сторон. Поэтому стоит смотреть по сторонам (хотя трое других под управлением компьютера, неплохо справляются). Атаки не особо частые и есть время передохнуть. Каких-то направлений в игре нет, путь ищем сами. Хотя тут заблудиться не получится. Иногда, путь преграждает закрытая дверь или вызов лифта.

Вот тут уже стоит ждать большой волны противников.

К таким моментам стоит готовится заранее. И игра дает такие возможности. Стоит обшаривать все закоулки в поисках "нужных вещиц". В роли таковых, выступают таблетки (временно восстанавливают здоровье), патроны, взрывчатка (не только взрывается, но и привлекает к себе зомби) и коктейль Молотова. Все это очень помогает в умерщвлении волн зомби.

Также можно поставить в нужное место канистру с бензином: они иногда встречаются на просторах. Каждая глава кончается тем, что мы приходим в промежуточное Убежище, где восстановим свое здоровье и пополним боекомплект.

Ну и заканчивается каждая кампания "грандбитвой" с эвакуацией...

Если выживите...

Теперь отдельно стоит упомянуть о "специальных версиях" врагов. Без них было бы скучно и не интересно. Таких врагов мало, но они очень опасные. Есть Курильщик,

Тут был Курильщик...Толстяк, Охотник, Ведьма

и Танк.

Все они имеют собственный стиль атаки. Например, Курильщик может вас душить и подтягивать к себе длиннющим языком. Охотник нападает скрытно. А Танк атакует в лоб, ибо он Танк...

И вот тут стоит отдать должное тем, кто делал звук в игре. Именно звуки позволяют заранее опознать данных персонажей (ну, кроме Охотника). Курильщик кашляет, как заядлый курильщик. Толстяк рыгает и булькает. Ведьма тихо рыдает. Ну, а Танка невозможно не заметить: тут стоит такой грохот и вся земля трясется.

В таких ситуациях не надо отделяться от остальной группы, иначе шанс погибнуть крайне высок.

Переходим к физике и графике в игре. Некоторые моменты с физикой мне не понравились. Например, перемещение "неписей". Часто они скачут каким-то фантастическим образом в вертикальной плоскости. На саму игру это не влияет, но выглядит странно. Остальные моменты сделаны очень неплохо. Фонарик хорошо освещает темные закоулки и все, что вне конуса света нам не видно. А там может стоять зомби... Бывали "нежданчики" при первом прохождении... Есть частичная физика разрушения: от выстрелов телевизоры разлетаются, как и некоторые предметы.

Это приятно видеть (привет, Far Cry 6!).

Графика в игре на тот момент не самая передовая, конечно, но приятная. Недостатки технологий компенсировали дизайном уровней (а он очень хорош). По умолчанию, тут присутствует эффект зернистости. Обычно, этот эффект я отключаю, но не в этом случае, тут это очень в тему.

Игра была не требовательной для своего времени:

Как-то я запускал ее на GT 430 и проблем не возникало. Сейчас же традиционное тестирование проведу на видеокарте GT 1030.

Тестовая система.

Процессор: i5-3570K (4300 МГц)

Оперативная память: 12 Гб

Видеокарта: GT 1030

Операционная система : Windows 10

Разрешение монитора : 1920х1080

Запись тестового отрезка осуществлялась программой CapFrameX.

Настройки я выбрал максимально возможные, в том числе и сглаживание 8хMSAA:

Тестовым отрезком стал небольшой забег с "замесом".

Полученные результаты:

График фреймтайма.

График фреймрейта.

Итоговый результат.

Выводы по игре.

Уж не знаю, как там дела обстоят с онлайном, но игра меня зацепила идеальным балансом "мяса" и интереса. Кампании по продолжительности сделаны правильно: не очень короткие, чтобы помешать насладится игрой, но и не затянуты. В самую масть. Стрельба "сочная", оружия мало, но ощущается оно не хуже лучших шутеров своего времени. Короче, понравилась. А ее скромные системные требования, позволят вам поиграть в нее даже на встройке.