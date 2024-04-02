Скажу сразу: я никогда не считал и не считаю фильм "Дом у дороги" 1989 года шедевром в своем жанре. Как по мне: средний боевик с сюжетом (чего в то время было мало). Я его смотрел в далеких лохматых в видеосалоне, потом его крутили по местному телеканалу. Неплохой, в целом, фильм и все.

реклама





Вспоминал я о нем всего два раза. Первый раз, по печальному поводу, когда узнал о смерти исполнителя главной роли, актера Патрика Свейзи (умер в 2009 году). Второй раз, когда пошла информация, что стали снимать ремейк.

Для себя я сразу решил, что обязательно посмотрю этот фильм. И причина была не в сравнении с оригиналом, а в другом. Но об этом расскажу позже...

Итак, ремейк вышел в 2024 году. Оригинальное название фильма - "Road House".

реклама





Фильм снят для платформы Amazon Prime Video. Режиссером выступил Даг Лайман, который не является новичком в съемках боевиков. В ролях: Джейк Джилленхол, Даниэла Мелшиор, Билли Магнуссен, Конор Макгрегор, Джессика Уильямс, Жоакин де Алмейда и другие.

Итак, смысл сюжета.

Бывшего бойца смешанных единоборств, Далтона (Джейк Джилленхол),

реклама





нанимают для наведения порядка в одном "придорожном питейном заведении".

И дело не в том, что там "море, солнце и горячие южные парни". Нет, просто сынок одного условного бандита, Бэн Брандт (Билли Магнуссен)

реклама





скупает все земли на побережье для своего проекта. И этот "дом у дороги", как кость в горле. Его хозяйка напрочь отказывается продавать свой маленький бизнес. Вот наш "бизнесмен" и подсылает всяких "хулюганов", чтобы они там всем нервы трепали.

И наш главный герой должен выступить в роли эдакого "старшего вышибалы". Роль он выполняет на "5+" и Бэн начинает истерить... Чтобы помочь убогому "сыночку", его "партнеры по бизьнесу", высылают "подмогу" в виде отбитого татуированного гражданина...

Я посмотрел фильм. В целом, остался доволен. Но не более. И тут много вопросов, как к подаче сюжета, так и к озвучке.

Начну с того, что перед нами не просто боевик с сюжетом, но и боевик с элементами юмора. Это видно, это не скрывают. Но вот сами шутки не смешные. Если отбросить много мата, то именно сам юмор так себе вышел. И тут не понятно в чем причина. То ли локализаторы так безобразно подошли к своей работе. Или и в оригинале фильм не особо смешной. На этот вопрос я не знаю ответ. Но вышло не смешно.

Подача сюжета. И тут также есть серьезные претензии. Дело в том, что работа настоящего вышибалы (условное название) не в том, чтобы буквально выкидывать особо дерзких из бара, а чтобы на корню такие стычки пресекать. В оригинальном фильме этот момент сделан куда качественнее. В ремейке же, этому моменту уделено меньше внимания. Современный Далтон уж больно много времени уделяет рассказам, что с вами будет в случае не выполнения его просьбы. Не уверен, что такой способ "беседы" положительно повлияет на пропитые мозги дебошира. Тут нужен более "мягкий" подход. Кроме того, в оригинальном фильме, Патрик Свейзи достаточно много времени уделял подготовке своих помощников. Тут же, этот момент опять показан мимоходом.

Зато достаточно много времени уделено внутренним "тараканам" самого Далтона. Мы узнаем, почему он покидает профессиональные бои и становится фактически безработным.

Но и этот момент не вызывает особого сочувствия. Ибо все переживания какие-то скомканные. Есть тут и "любовная линия" главного героя.

Но она не перетягивает одеяло сюжета на себя. Что радует в фильме: тут нет и намека на вездесущую "повесточку". И это просто отлично!

Сюжет не поражает глубиной, но все же имеется и он достаточен для боевика.

Внутренние переживания - есть

Любовная канва - есть

Мерзавцы и пакостники - есть

Драки - имеются

И даже финал в виде "герой уходит в закат" присутствует.

Но вот сравнивать главных героев ремейка и оригинала очень тяжело. И Патрик Свейзи, и Джейк Джилленхол - хорошие актеры. Но полностью раскрыть свой талант можно лишь в случае соответствующего сценария. А тут с этим не очень. Изначально, у меня были большие сомнения в правильности выбора Джейка Джилленхола на главную роль. Ведь зубодробительный боевик - не его жанр. Но, в целом, Джейк справился. Он привел себя в отличную физическую форму. Не особо тянет на бойца в среднем весе, но будем считать, что "кости тяжелые"...

Если же рассматривать сами сцены драк, то тут ремейк навсегда лучше.

Бои более "живописные" и очень хорошо поставленные. Ну, еще бы... Тут такой "консультант"...

И вот мы подошли к тому моменту, когда стоит объяснить причину моего желания посмотреть фильм.

Да, все дело в новоявленном актере "театра и кино" - Коноре Макгрегоре.

Уж очень хотелось посмотреть на него в кино. Я не являюсь его поклонником, ни его противником. Мне вообще все UFC "плоско-параллельно". Но о "причудах" Макгрегора я наслышан. Понятно, что тут много напускного, ибо "жанр требует". И вот в фильме, свой буйный нрав Конор показал во всей красе.

Вышел отличный психопат со странным чувством юмора. Ну и мордобой с ним, естественно, заслуживает внимания. Именно "главгад" и является центром притяжения фильма. Если Джилленхол свой обычный актерский арсенал не показал (по вине сценария), то Макгрегор развернулся на полную катушку! Вышел ушлепок, каких поискать.Понятно, что "на сцене" Макгрегор не новичок, он привык уже "играть на публику" и эта школа ему пригодилась теперь.

Думаю, что у Конора Макгрегора имеется хороший шанс закрепиться в киноиндустрии, пусть и в ограниченном амплуа "колоритного злодея".

Стоит ли смотреть данное кино?

А почему бы и нет? Не ждите тут однозначного превосходства над оригиналом и тогда фильм вам понравится. Легкое кино для "развлекухи"... Только учтите: здесь слишком много нецензурной лексики.