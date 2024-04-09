Сегодня я расскажу о двух фильмах, которые вышли в 2023 году и оставили после просмотра очень противоречивые чувства. Обзор, как всегда, крайне субъективный.

Начну с фильма "Стальная хватка" (оригинальное название "The Iron Claw").

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Режиссер: Шон Дуркин. В ролях: Зак Эфрон, Джереми Аллен Уайт, Харрис Дикинсон, Мора Тирни, Стэнли Саймонс, Лили Джеймс, Холт Маккэллани, Челси Эдмундсон и другие.

Фильм основан на реальных событиях и посвящен жизни семьи профессиональных реслеров фон Эрихов. А их судьба очень трагична...

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Но для начала, пару слов о реслинге вообще. Реслинг (wrestling) имеет давние корни и сочетает в себе бои и театральные постановки. Говоря простым языком: это просто шоу, где здоровенные мужики дубасят себя на ринге (и за его пределами) особо изощренными методами. Само собой, что удары тут постановочные, как и трюки с реквизитом. Но это не отменяет отличную физическую форму реслеров

и их вполне реальные травмы (еще бы при таких трюках). Обычно, рестлеры выбирают себе "амплуа". Либо он хороший герой, либо - злодей. А иногда - просто Гробовщик...

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Вот и в фильме показан сначала отец многочисленного семейства, Фриц фон Эрих (Холт Маккэллани),

который так и не смог осуществить свою мечту - стать чемпионом в своей ассоциации реслинга. Вот и своих детей "привлек" к осуществлению мечты...

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Я ждал от фильма драмы в духе "Рокки". Но тут совершенно другая история. Очень туманная и абсолютно безрадостная. И это было на самом деле. Что сильнее усугубляет трагичность ситуации. Начнем с того, что только один из сыновей с детства занимается реслингом очень профессионально. Это Кевин фон Эрих (Зак Эфон).

И у него все, вроде, получается.

Другой сын, Кэрри, становится профессиональным спортсменом, которого взяли в олимпийскую команду дискоболов. Но тут происходит ввод войск СССР в Афганистан. США в ответ бойкотирует олимпиаду 1980 года, которая должна была пройти в Москве. И таким образом, олимпийская карьера Керри завершается.

И это первый странный момент. Да, олимпиаду отменили в США. Но ведь есть еще чемпионаты мира! Да и потом будет другая олимпиада. Но отец призывает Керри стать реслером и он соглашается... Это становится поворотным моментом в его жизни. Он сначала выигрывает долгожданный титул. Потом теряет стопу ноги в аварии, некоторое время вытупает в совместных боях на ринге. И, потеряв всякий жизненный стимул, кончает жизнь самоубийством...

А еще до этого, трагически умирает их брат, Дэвид фон Эрих.

Который также выступал на ринге. Но в мировом турне, в Японии, у него случается кишечное кровотечение... Тут также много вопросов к подготовке атлетов к боям. Куда смотрят медики? О чем думал сам Дэвид, когда ему было плохо, но он все это скрывал? Эти моменты показаны в фильме, когда ему резко поплохело на свадьбе старшего брата Кевина.

Если к этому добавить и самоубийство еще одного брата, Майка, и смерть в детстве их старшего брата, то все очень и очень мрачно. Да, в фильме прямо говорится о проклятии семейства фон Эрихов. Но все смерти носят вполне реальный характер. Просто не всегда понятны мотивы, приведшие к гибели. Отец показан явным тираном. но ведь его сыновья ему особо не сопротивляются. На все требования тупо отвечают: "Да, сэр!"

Даже Майк, который ни сном, ни духом, не собирался быть реслером, не особо сопротивлялся.

Их мать ничего против своего мужа сказать не может: прямо древний патриархат в своем худшем проявлении...

Из всех братьев, жизнь сложилась нормально только у Кевина. Он женится,

у него двое детей (так показано в фильме). Более того, только он идет наперекор мнению своего отца и продает фамильный зал, где тренировались реслеры. Другие братья стали "жертвами" безумного упорства их отца.

Фильм тяжело смотреть. Он давит этими трагедиями. Даже формальный "хеппи-энд" для Кевина, не исправляет ситуацию.

Просмотр оставил у меня очень тяжелый осадок. Такие фильмы надо смотреть строго под соответствующее настроение.





Второй фильм также основан на реальных событиях. Уж не знаю, насколько это соответствует реальности, но фильм вышел несколько странным...

"Под прикрытием" ("Inside Man") - фильм про мафию.

Вернее, про полицейского, который сам разработал свое внедрение в структуры мафиозной группировки. Обычно, подобными операциями занимается ФБР, а не отдел полиции. Но тут именно такая ситуация, что странно...

Режиссер фильма Дэнни А. Абекейзер. В ролях: Эмиль Хирш, Люси Хейл, Джейк Каннавале, Эшли Грин, Роберт Дави, Винсент Лареска, Дэнни А. Абекейзер, Кайл Стефански и другие.

Полицейский Бобби (Эмиль Хирш),

застает свою жену с каким-то мужиком.

И так отлично "полирует" ему физиономию, что его переводят на бумажную работу в офисе.

Жена уходит жить к подруге. Короче, все пошло под хвост вшивой собаке...

Случайно, в одном баре, он знакомится в представителем криминальной группировки.

И его посещает идея о своем внедрении в мафию. Что вознесет его и в глазах шефа полиции, и его жены. Своего он добивается: его внедряют в банду

и ему приходится познать все "прелести" криминала на своей собственной шкуре. Со всеми вытекающими.

Но хуже всего то, что такая жизнь начинает ему нравится. Здесь, на какой-то момент, он чувствует себя в "семье", где его ценят и уважают. Бобби понимает, что он на грани, когда может сломаться. Но операция не завершена и он продолжает ходить по тонкой линии, отделяющей закон от криминала. Это приводит к трагедии: убивают полицейского,

который помогал ему в разоблачении группировки.

Его самого раскрывает один из бандитов. Но и тут судьба дает ему шанс вывернуться. Ситуация стала просто безвыходной: напарник погиб, полиция поставила всех на уши за это самовольство. Спасет лишь то, что эту же группировку давно разрабатывает ФБР, которое и выходит на Бобби.

Самое смешное, что агенты ФБР сами были не в курсе, что это полицейский под прикрытием! Вот такое взаимодействие силовых структур...

Этот фильм можно смотреть. Но и он оставил довольно странное впечатление от просмотра. Ну, мало верится, что такая операция на самом деле имела место! Сделано все было крайне топорно. Как полицейского не раскрыли, ума не приложу. Только вмешательством ангела-хранителя, не иначе.

Если отвлечься от достоверности, то фильм середнячок в данном жанре криминального кино. Видали мы и фильмы получше. Но и этот сойдет. По крайней мере, актеры неплохо реализовали своих персонажей. Если не подходить к фильму с мерками "Крестного отца", то посмотреть стоит.