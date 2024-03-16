Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

"Аргайл: Супершпион" - бестолковый и не смешной фильмец (субъективный обзор)

Эх, Голливуд, Голливуд... Голый ты лес... Когда же мозги ваших "компетентных руководителей" на место встанут?
[ ] для раздела Блоги
1
1

реклама

Сатирических фильмов про шпионов разных мастей много. И из США, и из Европы. Далеко не все они хороши, но, в целом, часто пародируют самую известную мегафраншизу о супершпионе...

Но не в этот раз. Фильм "Аргайл: Супершпион" (в оригинале - "Argylle") вышел на "широкие" экраны в 2024 году.

реклама



Но ролик по фильму я увидел гораздо раньше, и мне, почему то показалось, что фильм достоин внимания. Может из-за котика?

Итак, режиссер фильма - Мэттью Вон, который снимал и некоторые части Людей Х и "Kingsman: Секретная служба". В ролях: Брайс Даллас Ховард, Сэм Рокуэлл, Брайан Крэнстон, Генри Кавилл, Кэтрин О’Хара, София Бутелла, Дуа Липа, Ариана Дебоуз, Джон Сина, Сэмюэл Л. Джексон и другие. Согласитель, что актерский состав впечатляет и можно ждать более-менее хороший фильм. И я так думал...

реклама



Фильм начинается с типичной шпионской сцены,

которая оказывается лишь куском из очередного романа писательницы Элли Конвей (Брайс Даллас Ховард), который она зачитывает на собрании своих поклонников. 

реклама



Писательница - типичная такая из фильмов. Нескладная, с кучей комплексов, боится знакомств с мужчинами. Единственное родственное живое существо - кот.

Она приступает к написанию концовки очередной части шпионского романа о приключениях агента Аргайла (Генри Кавил), и для "консультации" едет к своей маме на поезде. Там с ней знакомится довольно странный незнакомец Эйдан Вилд (Сэм Рокуэлл), который несет какую-то шпионскую чушь.

реклама



Правда, вскоре, чушь оказывается вовсе и не чушью, а суровой реальностью. В которую Элли предстоит окунуться с головой...

Дело в том, что все описанное в ее романах, очень и очень соответствует реальности. И некая шпионская группировка собирается писательницу прибить. Если сначала нас озадачивает сходство написанного с реальностью, но потом этому дается вполне вменяемое объяснение.

Сюжет тут делает несколько "неожиданных поворотов", раскрываясь словно набор матрешек. Но чем глубже, тем эти самые "повороты" все менее значимые...

Далее не буду спойлерить: кто видел, тот понял. Кто не смотрел - увидят...

Вот именно к концепции сюжета у меня нет вообще вопросов. Он достаточно оригинален. А вот ко всему остальному... Вопросов очень и очень много. Фильм заявлен, как шпионский, но комедия же. Но фильм не смешной вообще! Буквально пару моментов, что заслуживают внимание с этой стороны и все.

 Да, поведение главных героев соответствует комедийной канве, но и все. Сами разговоры не смешные. Возможно, это последствие перевода на русский язык. Но озвучка тут вполне "официальная". Ну, допустим, что так вышло. Хотя, думаю, и в оригинале там нет смешных моментов.

Главные актеры. Не скажу, что я видел много фильмов с участием Сэма Рокуэлла и Брайс Даллас Ховард. Но что-то видел. Актриса - так себе. Но, если раньше она имела вполне нормальный вид, то сейчас очень подурнела на фигуру. Для нескладухи - писательницы сойдет. Но ведь во второй части фильма, Элли предстает перед нами в совершенно другом образе! И здесь Брайс Даллас Ховард выглядит совершенно чужеродно! "Квадратная" бабень мочит всех и вся? Вот так вы видите ее? Выполнено ужасно. Конечно, Джина Карано, тоже не имеет идеальную фигуру, но зато драться умеет. И это отлично видно в фильмах с ее участием. Тут же - драки на "тросиках".

А как Брайс Даллас Ховард выглядит в длинном желтом плате? Дикий ужас!

Концептуально, оно перекликается с платьем героини ее романа из начала фильма. Но там актриса вызывает естественные мужские позывы.

 А Элли - рвотный рефлекс. Ну не идет такое платье к ее фигуре! Да еще и желтый цвет абсолютно не сочетается с типичной блеклой кожей рыжих. Где костюмер? Облить его (ее) дегтем... В итоге дуэт главных героев тащит Сэм Рокуэлл. Часто своей придурковатой физиономией.

Перестрелки тут есть, но выполнены они как-то слишком топорно, если сравнивать с тем же "Джон Уик". Погони... Тут есть одна...В самом начале... И она меня просто бесила! Вот за каким чертом все теперь делают на компьютерах? Выглядит она преужасно.

Так давно в играх не делают! Многие постановочные драки также компьютерные. Вообще, тут с этими "спецэффектами" переборщили. Даже кот часто явно компьютерный!

Вот вам было лень найти дрессированного? Да в мерзком Тик-Токе доморощенных дрессировщиков котов просто море! А вы не "шмогли"...Обычно, так делают для экономии средств. Но ведь бюджет этого непотребства около 200 миллионов, и не рублей! Куда деньги ушли? Ах, да - инфляция...

А ведь раньше даже свинюшек дрессировали для фильма...

Да, Голливуд, деградировал ты окончательно...

Что можно сказать про остальных актеров фильма? А ничего. Чаще других появляется Генри Кавилл. С ним интересны только постановки боев, когда его визуально меняют на Рокуэлла.

 Хоть такое новшество. Джон Сина пытается шутить в те редкие моменты, что появляется на экране. А Сэмюэл Л. Джексон просто отбывает номер...

Для чего их привлекли в фильм? Для "кассы", не иначе.

Фильм мне не понравился. Совершенно. Я ждал гораздо бОльшего. К концу фильма (а это целых 139 минут), я уже стал зевать. Не интересно, не смешно.

Кому может понравиться этот фильм? Мне трудно так подобрать "целевую аудиторию". Наверно тем, кто читает подобные женские шпионские романы с элементами "лав стори".

Я сравню этот фильм с его прямыми конкурентами. Например, "Kingsman: Секретная служба" (2015)

от того же режиссера, гораздо интереснее и смешнее. "Агенты А.Н.К.Л." с Генри Кавиллом и Арми Хаммером в главных ролях, также выглядит интереснее.

И Сэм Рокуэлл гораздо смешнее в фильме "Мой парень - киллер" (2015). Да и перестрелки там вполне себе нормальные.

Я уж молчу про приключения британского агента Джонни Инглиш...

Вот эти фильмы стоит посмотреть, а "Аргайл: Супершпион" - ну, на фиг...


реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

argylle
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe 5.0 M.2 MSI Spatium M570 PRO Frozr объемом 2 ТБ
10
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A7
16
Обзор продукции Streamplify: выбор продвинутого блогера
3
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless с ковриком MSI Agility GD22 Gleam Edition
5
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Beam
12
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Falcon
9
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300P AirFlow
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II
18
Ретроклокинг: разгоняем SSD
19
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero
3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новый танк, под западным обозначением M-2020, начал поступать на вооружение Северной Кореи
5
Новая эра военного камуфляжа: "Калашников" переоснащает армию инновационным обмундированием
+
Китай строит первую в мире «суперплотину», вызывающую беспокойство Индии
2
Forbes: Танки и артиллерия РФ являются настоящей угрозой для танков Abrams ВСУ
16
Россия начала производство собственных турбокомпрессоров
1
Новая модель смартфона Xiaomi 14 появилась на сайте BIS
+
Китай разрабатывает гигантскую рельсотронную пушку для запуска гиперзвуковых самолетов в космос
1
Опубликованы технические характеристики Redmi Note 13 Turbo
+
Forbes: РФ задействовала новейший разведывательно-ударный контур и добивается быстрого поражения ВСУ
+
Скриншот The Sims 5 с двумя персонажами вызвал недовольство у фанатов игры
4
Европол обеспокоен тем, что Европа стала центром незаконного оборота наркотиков
1
Российский ВПК опережает Запад в производстве боеприпасов
+
Китай обязал отечественные автоконцерны покупать местные чипы, поскольку конфликт с США усугубляется
+
iPhone SE 4 может оказаться менее интересным по сравнению с флагманскими моделями iPhone
1
Honda и Nissan готовы совместно разрабатывать электромобили, чтобы выжить в условиях жёсткой конкуренции
+
Германия столкнулась с кризисом на рынке недвижимости
+
Йеменские хуситы заявили об успешных испытаниях и начале производства своей гиперзвуковой ракеты
+
Ветераны AAA запускают Emptyvessel, новую студию, ориентированную на иммерсивные шутеры
1
Fool's Theory, ответственная за ремейк The Witcher, объявила о поиске старшего дизайнера
+
Приобретение Австралией американских атомных подводных лодок под вопросом
+

Популярные статьи

Вспоминаем игру Colin McRae: Dirt 2
3
5 способов с пользой использовать старый монитор от компьютера в 2024 году
12
Выпущен дистрибутив Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6, и почему Linux многим и даром не нужен на ПК
35
Пакистан продемонстрировал боевые возможности БПЛА самолетного типа Shahpar II
1
Собираем полностью белый мощный ПК для гейминга, стриминга и работы с видео
13
Call of Duty не появится в подписке Xbox Game Pass
13
Топ 5 ПК ютуберов в 2024 году
6
Почему Шольц говорит "нет" отправке дальнобойных ракет Taurus на Украину
9
Обзор игры Call of Duty WWII - И вновь продолжается бой
3
Как включить режим разработчика на Android и iPhone
+

Сейчас обсуждают

Cruserland
11:08
Лошадиные подковы сравнивать с игровой индустрией)) данте превзошел себя. А если по делу, подписку на год можно купить за 50$, вот сейчас я играю в dead island 2, до этого прошел mass effect remaster ...
О Xbox Game Pass в 2024 году
Олег Акулов
11:02
Кто бы говорил про мусорный сервис, ты видел подписки сони? такое гавнище, одно старьё и никогда нет новых игр в подписке. Фулл Прайс консоль, фулл Прайс подписка, продашь почку, играй, тупэнда пытает...
Call of Duty не появится в подписке Xbox Game Pass
Sergo Kupatadze
11:00
ВКС РФ ликвидировали цеха сборки катеров-камикадзе в Одессе с помощью "квадратных" ракет Х-59МК2
Бот_Пригожина_03081
10:59
Макрон, вспомни такое слово - "Березина". Оно, если кто не в курсе, во Франции означает полный провал, катастрофу с наполеоновских времён. Именно это слово тебя будет ожидать, голубок, если полезешь н...
Макрон: Мы не должны дать России победить на Украине
DonCarleone
10:55
отправляйте уже, хватит об этом говорить каждый день...
Глава МИД Финляндии заявила, что Запад не должен исключать возможность отправки войск на Украину
Бот_Пригожина_03081
10:54
Этот открытый гей есть просто 3,14дор. Очко своё не разрушь, гамасек проклятый!
Президент Латвии призвал "разрушить" Россию
GumanoidT
10:53
У Шольца похоже геморрой. Так и просит его 5-я точка лечебную таблетку.
Шольц подтвердил планы использовать российские замороженные активы для закупки оружия Украине
Enforsen Bsv
10:48
Если пошел по богатому , то ставь 64гб оперативки...
Собираем полностью белый мощный ПК для гейминга, стриминга и работы с видео
Михаил Соломонов
10:46
5600+4070 2к 165гц моник и все вытягивает на ультах.
5 самых быстрых видеокарт 2024 года, которые будут тянуть самые требовательные игры в разрешении 4К
Роман Шрайман
10:46
Посмотрел я обзор на их камеру Streamplify CAM, это же более дешёвый аналог Logitech c922 и Razer kiyo только с кучей регулировок, лучшим комплектом и есть поворот на 360 градусов, да и сам угол съёмк...
Обзор продукции Streamplify: выбор продвинутого блогера
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем