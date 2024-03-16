Сатирических фильмов про шпионов разных мастей много. И из США, и из Европы. Далеко не все они хороши, но, в целом, часто пародируют самую известную мегафраншизу о супершпионе...

Но не в этот раз. Фильм "Аргайл: Супершпион" (в оригинале - "Argylle") вышел на "широкие" экраны в 2024 году.

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Но ролик по фильму я увидел гораздо раньше, и мне, почему то показалось, что фильм достоин внимания. Может из-за котика?

Итак, режиссер фильма - Мэттью Вон, который снимал и некоторые части Людей Х и "Kingsman: Секретная служба". В ролях: Брайс Даллас Ховард, Сэм Рокуэлл, Брайан Крэнстон, Генри Кавилл, Кэтрин О’Хара, София Бутелла, Дуа Липа, Ариана Дебоуз, Джон Сина, Сэмюэл Л. Джексон и другие. Согласитель, что актерский состав впечатляет и можно ждать более-менее хороший фильм. И я так думал...

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Фильм начинается с типичной шпионской сцены,

которая оказывается лишь куском из очередного романа писательницы Элли Конвей (Брайс Даллас Ховард), который она зачитывает на собрании своих поклонников.

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Писательница - типичная такая из фильмов. Нескладная, с кучей комплексов, боится знакомств с мужчинами. Единственное родственное живое существо - кот.

Она приступает к написанию концовки очередной части шпионского романа о приключениях агента Аргайла (Генри Кавил), и для "консультации" едет к своей маме на поезде. Там с ней знакомится довольно странный незнакомец Эйдан Вилд (Сэм Рокуэлл), который несет какую-то шпионскую чушь.

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Правда, вскоре, чушь оказывается вовсе и не чушью, а суровой реальностью. В которую Элли предстоит окунуться с головой...

Дело в том, что все описанное в ее романах, очень и очень соответствует реальности. И некая шпионская группировка собирается писательницу прибить. Если сначала нас озадачивает сходство написанного с реальностью, но потом этому дается вполне вменяемое объяснение.

Сюжет тут делает несколько "неожиданных поворотов", раскрываясь словно набор матрешек. Но чем глубже, тем эти самые "повороты" все менее значимые...

Далее не буду спойлерить: кто видел, тот понял. Кто не смотрел - увидят...

Вот именно к концепции сюжета у меня нет вообще вопросов. Он достаточно оригинален. А вот ко всему остальному... Вопросов очень и очень много. Фильм заявлен, как шпионский, но комедия же. Но фильм не смешной вообще! Буквально пару моментов, что заслуживают внимание с этой стороны и все.

Да, поведение главных героев соответствует комедийной канве, но и все. Сами разговоры не смешные. Возможно, это последствие перевода на русский язык. Но озвучка тут вполне "официальная". Ну, допустим, что так вышло. Хотя, думаю, и в оригинале там нет смешных моментов.

Главные актеры. Не скажу, что я видел много фильмов с участием Сэма Рокуэлла и Брайс Даллас Ховард. Но что-то видел. Актриса - так себе. Но, если раньше она имела вполне нормальный вид, то сейчас очень подурнела на фигуру. Для нескладухи - писательницы сойдет. Но ведь во второй части фильма, Элли предстает перед нами в совершенно другом образе! И здесь Брайс Даллас Ховард выглядит совершенно чужеродно! "Квадратная" бабень мочит всех и вся? Вот так вы видите ее? Выполнено ужасно. Конечно, Джина Карано, тоже не имеет идеальную фигуру, но зато драться умеет. И это отлично видно в фильмах с ее участием. Тут же - драки на "тросиках".

А как Брайс Даллас Ховард выглядит в длинном желтом плате? Дикий ужас!

Концептуально, оно перекликается с платьем героини ее романа из начала фильма. Но там актриса вызывает естественные мужские позывы.

А Элли - рвотный рефлекс. Ну не идет такое платье к ее фигуре! Да еще и желтый цвет абсолютно не сочетается с типичной блеклой кожей рыжих. Где костюмер? Облить его (ее) дегтем... В итоге дуэт главных героев тащит Сэм Рокуэлл. Часто своей придурковатой физиономией.

Перестрелки тут есть, но выполнены они как-то слишком топорно, если сравнивать с тем же "Джон Уик". Погони... Тут есть одна...В самом начале... И она меня просто бесила! Вот за каким чертом все теперь делают на компьютерах? Выглядит она преужасно.

Так давно в играх не делают! Многие постановочные драки также компьютерные. Вообще, тут с этими "спецэффектами" переборщили. Даже кот часто явно компьютерный!

Вот вам было лень найти дрессированного? Да в мерзком Тик-Токе доморощенных дрессировщиков котов просто море! А вы не "шмогли"...Обычно, так делают для экономии средств. Но ведь бюджет этого непотребства около 200 миллионов, и не рублей! Куда деньги ушли? Ах, да - инфляция...

А ведь раньше даже свинюшек дрессировали для фильма...

Да, Голливуд, деградировал ты окончательно...

Что можно сказать про остальных актеров фильма? А ничего. Чаще других появляется Генри Кавилл. С ним интересны только постановки боев, когда его визуально меняют на Рокуэлла.

Хоть такое новшество. Джон Сина пытается шутить в те редкие моменты, что появляется на экране. А Сэмюэл Л. Джексон просто отбывает номер...

Для чего их привлекли в фильм? Для "кассы", не иначе.

Фильм мне не понравился. Совершенно. Я ждал гораздо бОльшего. К концу фильма (а это целых 139 минут), я уже стал зевать. Не интересно, не смешно.

Кому может понравиться этот фильм? Мне трудно так подобрать "целевую аудиторию". Наверно тем, кто читает подобные женские шпионские романы с элементами "лав стори".

Я сравню этот фильм с его прямыми конкурентами. Например, "Kingsman: Секретная служба" (2015)

от того же режиссера, гораздо интереснее и смешнее. "Агенты А.Н.К.Л." с Генри Кавиллом и Арми Хаммером в главных ролях, также выглядит интереснее.

И Сэм Рокуэлл гораздо смешнее в фильме "Мой парень - киллер" (2015). Да и перестрелки там вполне себе нормальные.

Я уж молчу про приключения британского агента Джонни Инглиш...

Вот эти фильмы стоит посмотреть, а "Аргайл: Супершпион" - ну, на фиг...



