Assetto Corsa Competizione - не новинка игропрома. Скажем так: это глубоко модифицированная игра Assetto Corsa. Создателем этих игр является студия Kunos Simulazioni. Они же издатели игры на ПК.

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Assetto Corsa вышла в 2013 году и довольно быстро завоевала популярность среди любителей автосимуляторных гонок. Было масса всяких доработок в поздних версиях. И вот, в 2019 году состоялся релиз Assetto Corsa Competizione на Windows. Позже, игра вышла и на консолях.

Итак, что это за зверь такой?

Это игровой автосимулятор, то есть игра, предназначенная для геймеров и довольно хардкорная по настройкам. Приближенная к реальному управлению спортивными автомобилями.

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Описание из STEAM: "Assetto Corsa Competizione — новая видеоигра, выпущенная самим чемпионатом Blancpain GT Series. Выдающееся качество симуляции позволяет прочувствовать атмосферу гонок FIA GT3 и вступить в борьбу против официальных пилотов на автомобилях и трассах реального".

Одна из особенностей игры - наличие лицензий на практически все автомобили из европейских чемпионатов GT. Реальные команды с реальными пилотами. Такое получить не так просто. Но итальянцы из Kunos Simulazioni доказали свою компетентность, поэтому проблем у них с лицензированием нет.

Сама игра больше заточена под онлайн, но и в одиночку тут поиграть можно.

В самом начале, нас ждет традиционное меню:

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Можно сразу поучаствовать в чемпионате, либо официальном, либо своем, кастомном. Можно начать режим карьеры. Есть режим "Один игрок", когда можно просто создать одиночную гонку. А вот режимы "Особые заезды" и "Сетевая игра" - для онлайна. Имеется и большой раздел настроек.

Это и графика, и звук, и целый пласт настроек управления. Естественно, что для полного погружения необходим руль с педальным блоком. Но и на клавиатуре можно погонять.

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В отличие от других игр, создатели не стали выпендриваться с исключительно хардкорным стилем. Можно спокойно всю игру перелопатить на свой вкус, делая ее намного "лайтовее".

Уровень соперников можно понизить, а агрессивность вообще обнулить. Также можно задействовать всякие помощники управления. Короче, игра предназначена для игроков с разным уровнем скиллов вождения. Это мне нравится.

Машин в игре достаточно, Но вот классов - не особо.

И вот в самих гонках, у меня стали появляться претензии к разработчикам. По непонятной мне причине, все гонки представлены двумя заездами. Почему так сделали, не понятно. Вот вы можете избавится от практики или квалификации, но не от формата гонок! Ну, хоть продолжительность можно менять... Но с этим связан и еще досадный прокол, очень серьезный. Это обязательный пит-стоп. Да, это обязательное действие во многих гонках, но зачем он нужен в гонке длиной 5 минут? Это примерно 3 круга... И вот в эти 3 минуты, вы ОБЯЗАНЫ заехать на пит-лейн и сделать все нужные процедуры. По-хорошему, пит-стоп нужно было сделать отключаемой опцией. Так делали давным-давно в той же GTR Evolution. И еще один момент, напрямую связанный с пит-стопом. При заезде на пит-лейн, у вас автоматически открывается окно, где вы можете все опции пит-стопа настроить: смена пилота, заправка, смена резины. А ваше авто в это время едет, поменять траекторию невозможно, пока окно открыто! И таким образом я проезжаю мимо своего пит-стола... Ну, не дурдом ли? В гонках так не делают! Там стратегия оговаривается заранее и обмен информацией не возбраняется. Поменялась "погода" в гонке, можно сказать инженерам: "переходим к плану В". И все. Делали бы это окно скрытым по умолчанию. А нужно - нажал кнопку и открыл это меню.

Что по самим гонкам? Тоже далеко не все гладко. С самого начала заметил, что иногда, при построении пелетона, в зеркало заднего вида отлично видно, как автомобиль позади вас проезжает через ваш автомобиль... Что-то тут с физикой не так. В гонках такого не заметил, но до старта, такое есть. Зато можете настроить ваше "сиденье" в машине так, чтобы обзор был вам наиболее комфортен. Ну и несколько камер для удобства управления. Мне более привычен "вид с носа".

Прогрев шин и тормозов в игре имеет место. Понятно, что тут многое зависит от самих настроек симуляции. Также в обязательном порядке есть меню настроек автомобиля: это же симулятор. Если не разбираетесь в этом, то лучше ничего не меняйте. Такие тонкости необходимы больше для онлайн сражений с реальными соперниками.

Режим "Карьера" мне не понравился. В самом начале вас ждет небольшой ролик, где заводской гонщик Lamborghini, Мирко Бортолотти, вам все разъясняет.

Потом вам нужно проехаться на кубковом Lamborghini. Ну, а дальше - все, как и в других карьерах... По крайней мере, в начале карьера ничем не зацепила. Но еще раз повторю: игра затачивалась для онлайна.

Переходим к графике в игре. Настроек тут просто море:

Вот все можно подкрутить, даже настройки для зеркала заднего вида. Максимальная настройка графики тут, вроде, как "эпичная". Но есть еще настройки под VR! Нам такое не надо и просто выставим "эпичные".

И к графике есть вопросы. Нет, она достаточно цивильная, так сказать. Но все же не покидает мысль, что все какое-то мутное, будто разрешение не 1080р. Проверил: нет, FSR выключен, масштаб разрешения 100%. Не понятно. Но графика уступает многим аркадам тех же лет. Странно...

Наибольший вопрос вызывало отображение в зеркале заднего вида: изображение соперников в нем очень убогое. Ну видно их и ладно...

Формат гонок намекает, что и смена времени суток тут также имеется, но отдельно проверять, как выглядит игра в дождь или ночью, я не стал: это я сделаю во время тестирования.

Пока же могу сказать, что визуально Assetto Corsa Competizione

явно не лучше Automobilista 2.

Вот так...

Но, приступаем к тестированию.

Разработчики заявляют для игры следующие системные требования:

Моя тестовая система :

Процессор : i5-8400

Видеокарта: GTX 1070

Оперативная память: 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система: Windows 10

Разрешение монитора: 1920х1080

Запись тестового отрезка производился программой CapFrameX.

Тестирование пройдет на тех самых эпичных настройках графики. Трасса одна и та же - Монца. Количество соперников - 15, место на старте - в середине пелетона.

Для начала, проверим производительность системы в солнечный день.

Никаких проблем с производительностью тут нет.

Теперь ночная гонка.

Тут уже средний фпс ниже. Видно, что, несмотря на ограничение дальности прорисовки, свет фар заметно режет производительность в игре.

Но еще хуже стало при заезде в грозу.

Пока машины стоят, особых проблем нет. Но, как только, они начинают движение, фпс падает до 35 кадров! Это просто провал. На падение производительности сказывается шлейф из капель дождя. Один эффект напрочь убивает производительность! Это косяк и очень большой. Это можно исправить настройками графики, но просчет разработчиков тут налицо. Похожая ситуация была и первом Project Cars, но менее выраженная.

В результате трех заездов вышло следующее:

Над оптимизацией в игре еще стоит поработать... Эх, "нереальный двигун"... Эх, итальянцы...

Какой мой вердикт по игре?

Это самый настоящий автосимулятор для геймеров. Он довольно реалистичен и имеет достаточно настроек, чтобы вы могли себе подобрать комфортные. Игра не без изъянов, как по оптимизации, так и по геймплею. Но она имеет право на жизнь. Тем более, что конкурентов почти и нет.