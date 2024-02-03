Впервые, "Солярис" Тарковского я смотрел в детстве. Люблю фантастику вообще. Поэтому смотрел практически все советские фильмы. Да и их было не особо много. А хороших, считай, и не было. На тот момент имя режиссера мне ничего не говорило. И зачем школьнику средних классов знать, что "Тарковский оказал значительное влияние на мировой кинематограф. Его фильмы "Андрей Рублёв" (1966), "Солярис" (1972), "Зеркало" (1974) и "Сталкер" (1979) периодически включаются в списки лучших кинопроизведений всех времён"? Тем более, что ни один из фильмов мне не нравился. Но что может понимать в "высоком кинематографе" школота? Это же "шедевры"!

Тогда я не читал еще Станислава Лема и сравнить книгу и фильм не мог. Фильм не понравился. Нудный, не интересный. Все просто списал на автора романа. Позже, прочитав сам роман (а это было уже в 10 классе), я понял, что Лем ни в чем не виноват. Просто кто-то не может снимать фантастику.

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Теперь, в "пожилом возрасте" стоит снова взглянуть на этот (и другие) фильм, глазами "повидавшего жизнь". Может что-то поменяется?

Начну в том порядке, как я знакомился с этими экранизациями.

Итак, первым пойдет "под нож" "Солярис" Тарковского.

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Ужас. Тихий ужас. Фильм совсем не про то, о чем писал Лем. Ощущения детства снова повторились. Если роман о разумном океане и о его попытках взаимодействовать с людьми (контакт?), то ВЕСЬ фильм о внутреннем копании главного героя в себе. О его мыслях и чувствах. Работа? Какая там работа! Некогда, занимаемся самокопанием. В итоге, главный герой, Крис Кельвин (Донатос Банионис)

выглядит абсолютным непрофессионалом. Если Станислав Лем сохранил баланс чувств и реальности в отношении к погибшей, но вновь воскресшей, Хари (Наталья Бондарчук),

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то Тарковский напрочь этот баланс уничтожил. Нет тут научной фантастики! Вообще! Ну, допустим, что я преувеличиваю. Как там со съемками? Отвратительно. И дело не в том, что фильм 1972 года. Нет, тут более серьезные претензии. Как вы понимаете, в книге описывается далекое будущее, раз человечество долетело до других звезд. Но в фильме нам показывают с самого начала обычный пейзаж, характерный для того времени. Дома, внутреннее убранство.

Даже одежда тех времен: вот все ходят в вязаных свитерах. Может на станции, на орбите Соляриса, будет по-другому? Не совсем. Одежда та же (за редким исключением). Убогие декорации "под космос" и опять обычное убранство, типичное для СССР 70-х годов... За кого держал зрителей Тарковский? Комбинированные съемки?

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Пожалуйста: за океан Соляриса выдают обычное буйное море, пропущенное через светофильтр...

Может актеры играли хорошо? Может они БЫ ИГРАЛИ хорошо, но не в данном случае. Они просто спят на ходу.

Эти длинные паузы в беседах, эти МЕДЛЕННЫЕ проводы камерой просто вымораживают, хоть спички в глаза вставляй. Фильм воспринимается намного длиннее, чем он есть на самом деле (а он и так длинный). В итоге, фильм досмотрел на морально-волевых. Что из фильма мне запомнилось с детства? Сиськи! Там есть момент, когда Хари выпивает жидкий кислород и замерзает.

Но чуть позже, она оттаивает и вот тогда, через мокрую полупрозрачную рубашку все видно... А что вы хотите: тогда "тырнетов" не было...

Как я уже писал выше: позже, я прочитал сам роман и мысленно попросил прощения у Лема за то, что считал его бездарем.

Еще позже, примерно в 2002 году, я посмотрел и американскую экранизацию "Соляриса". Тут уже был режиссер Стивен Содерберг. Причем, свое вдохновение он искал не в романе Станислава Лема, а в работе Тарковского. И этот фильм я смотрел. И тогда он мне тоже не понравился.

Для статьи я его опять пересмотрел и снова не поменял своего мнения. Хлам, на сей раз американский. Да, тут куда качественнее съемки.

Да, события разворачиваются быстрее. Но опять, все сосредоточено на взаимоотношениях Криса (Джоржд Клуни)

и Хари (Наташа Макэлхоун).

В фильме есть и типично американские черты, но сути это не меняет: это не научная фантастика, а такое же самоковыряние в себе и своих тараканах. Баланс вновь нарушен...

Касательно игры актеров ничего хорошего сказать не могу. Джордж Клуни просто отбывал номер.

Популярная на тот момент, Наташа Макэлхоун, вообще ни о чем. Остальные - отсвечивают на фоне.

Честно, при первом просмотре я ждал внедрение экшена, ведь Голливуд без этого не может. Достаточно вспомнить экранизацию рассказа Б.Б. Лонгиера, "Враг мой", который был неплохо так перелопачен в угоду экшена. Но суть все же сохранил. В "Солярисе" Содерберга экшен только в постельных сценах...

Да...





А теперь сделаю краткое отступление и расскажу, как вообще пришла мысль о написании этой статьи.

Захотелось посмотреть старую советскую фантастику. Очень старую: "Продавец воздуха", "Гиперболоид инженера Гарина" и тому подобные фильмы. Нравится такая фантастика. Эти фильмы есть на YouTube. Вот он мне и предложил еще одну экранизацию "Соляриса"...

Представьте: до конце 2023 года, я не знал, что в 1968 году вышел телеспектакль "Солярис"! Позор мне!

Вот этот пробел я решил восполнить, благо в описании к фильму указано, что это "Самая близкая к оригиналу экранизация". Такое заявление обязательно стоило проверить!

Режиссером данного телеспектакля (популярная тема в 60-70-х годах в СССР) был Борис Ниренбург. В роли Криса - Василий Лановой,

его жену, Хари, сыграла Антонина Пилюс.

Роль Снаута досталась Владимиру Этушу.

Уж представлять Ланового и Этуша более-менее взрослой аудитории не стоит. Легенды советского кино. И они отлично справились со своими ролями.

Если для Ланового такие роли (но не в фантастике) не новы, то и для Этуша не впервой играть серьезного персонажа (но немного поехавшего умом). Ведь он, в основном, был актером театра, а не кино.

Понятно, что для телеспектакля тут все очень скромно по самим съемкам. Антураж станции может сойти и за просто отель в стиле "модерн" (по тем временам). Обычная техника изображает "таинственные механизмы будущего".

И вот это меня совершенно не волновало. Ведь сама экранизация действительно близка к книге! Да, тут также имеются терзания главного героя. Ведь он долгие годы винил себя в смерти своей жены. А тут, разумный океан снова ее воссоздает.

Но фантастическая линия спектакля не уходит на второй план, как в двух других фильмах. Именно так было в книге, именно так сделал и режиссер телеспектакля. А актерский состав не подкачал в осуществлении задуманного.

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И, если вы, как и я, были в неведении о существовании данной экранизации, то посмотрите ее. Думаю, что она вам понравится.