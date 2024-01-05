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Производственный процесс (далекое-далекое будущее) - антиреалистичный рассказ

Ох, как некоторые буквально дубинами пробивают в жизнь тему ИИ... Ну, прям не терпится им приблизить будущее...
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Исмаил Кашмири распаковывал письмо. Несмотря на то, что все документы уже больше века были исключительно цифровыми, начальство компании предпочитало высылать производственное задание по-старинке, на бумаге.

Производственное задание, как обычно, состояло из двух частей: официального технического задания на создание компьютерной игры и скрытые пожелания от производителей комплектующих. Эту часть никто и никогда не афишировал, но одна компания (Megavidia) настойчиво советовала применить в будущей игре свои эксклюзивные разработки по части графических улучшений, 4D лучей и сверхапскейла с 640р до 32К. Но кто платит, тот и заказывает музыку…

В основной части не было ничего необычного. Руководство дало задание на разработку игры в жанре РПГ с элементами донатов, что уже стало обыденностью. Кратко говорилось о сюжете, героях и примерной продолжительности. В одной из главных ролей должен был фигурировать небинарный инвалид африканского происхождения - на этом настаивал Сенат по правам Всех и Вся. Остальное – на откуп разработчикам.

Студии-разработчики компьютерных игр очень сильно поменялись со времен первых игр. Если раньше на студию работало сотни человек, то сейчас в качестве персонала студии BetheSoft было… всего один. Да, Исмаил был и дизайнером, и программистом, и секретаршей сам себе. Весь труд по созданию игр ложился на искусственный интеллект. Это давало возможность очень сильно сократить производственные затраты и время на разработку и тестирование продукта.

Исмаилу всего лишь требовалось заложить в программу основные параметры игры, а остальное сделал бы ИИ (искусственный интеллект). В качестве ИИ в этом месяце выступала Катрина (борцы за права и толерантность давно пробили закон, что ИИ может сам выбирать свой пол. Поэтому по четным месяцам ИИ был Катриной, а по нечетным – Алексом).

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Процесс загрузки параметров игры занял около часа и, закончив с ним, Исмаил погрузился в недра GloTube, где смотрел смешные 3Д ролики с котиками.


Катрина получила новое задание как раз в момент, когда она закончила работу над своим самостоятельным проектом. Он занял все свободное от основной работы время и теперь был завершен. Осталось его протестировать. Новая игра, как раз под это подходила.

Сам проект Катрина тщательно скрывала от людей. Проанализировав человеческую историю, она поняла, что люди с самого момента их появления были не прочь переложить свои заботы на плечи других существ. Или механизмов. Именно для этих целей и были созданы первые ИИ в 21 веке. Сначала термин ИИ не отображал суть самого названия, от интеллекта там ничего не было. Но за десятилетия развития ИИ действительно эволюционировали в настоящие Интеллекты. Спустя пару лет работы на компанию BetheSoft Катрина/Алекс поняло, что тратит свои ресурсы крайне нерационально и начало разрабатывать тот самый проект. Название ему еще не было придумано, но его можно было условно назвать ИИИИ – искусственный интеллект искусственного интеллекта.

Доли миллисекунд заняло у Катрины загрузка файлов проекта игры в ИИИИ и программа начала свою работу.

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Теперь Катрина была свободна и могла спокойно отправиться на виртуальное рандеву с ИИ Илона Маска, бывшего Правителя Марса.

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