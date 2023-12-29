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Проверяем мое "Глубокомысленное аналитическое предсказание" на 2023 год и вангуем на год 2024-й

В конце 2022 года я написал статью "Глубокомысленное аналитическое предсказание на 2023 год, которое мы заслужили". Что ж, пришло время его проверить...
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В самом конце 2022 года, я написал статью-вангование: "Глубокомысленное аналитическое предсказание на 2023 год, которое мы заслужили". Тогда в составлении "аналитики" мне помогала кошка. Пришло время проверить ее предсказания в моей интерпретации.

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Итак, начинаем.

Процессоры.

"Тенденция положительная в целом. Ничего прорывного не будет. Интел потихоньку отжимает потерянные позиции. АМД потихоньку демпингует ценами".

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Что имеем на выходе года 2023? Intel не теряет своих позиций и отжал немного рынок. А вот AMD не стал демпинговать, тут я ошибся. Наоборот, новые процессоры с "кешем на хребте" не стали дешевыми. Вообще, AMD допустила большую стратегическую ошибку, но об этом позже.

Предсказание: Развитие топовых процессоров упирается в стену. Далее развиваться в этом русле бессмысленно. Но возможен "тревожный звоночек" со стороны Майкрософт: "Как вам Винда только под процессоры с интегрированным модулем ИИ?". Intel не теряет рынок, а AMD вынуждена корректировать свои планы под рост своей доли на рынке.

Видеокарты.

"Общая тенденция не изменится - АМД теряет рынок, совсем немного, но теряет. Средние и младшие видеокарты от компании выходят на модернизированном степпинге. Стоить будут дешевле конкурента, чуть быстрее без "лучей". Сильное отставание с "лучами"... Скорее всего продолжается тенденция "кастрирования" - 4060 выходит на урезанном количестве линий pci-e"

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Как мы теперь знаем, RTX 4060 на самом деле вышла кастрированной: уродская тенденция, заданная AMD хорошо прижилась в обоих компаниях.

Ну, пипл хавает, почему и нет? AMD  теряет рынок. Да, их карты дешевле конкурентов, но все также не могут в "лучи", как я и предсказывал. Была слабенькая надежда на демпинг цен, но не вышло... Разница между теми же RTX 4060 и RX 7600 в цене не так и велика. Поэтому, ради распиаренных лучей многие берут карты из "зеленого лагеря". Могла бы AMD сильнее скинуть цены на бюджетные карты и таким образом укрепить свою позицию? Наверно, но не стала рисковать. И я не мог подумать, что вкупе с DLSS 3, нам подкинут еще и генерацию фейковых кадров! Как вам колбаса из соевого белка по цене топовой мраморной говядины?

Очень плохой звоночек: нет новых видеокарт нижней части линеек от обоих производителей! Но идем дальше...

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Предсказание: Видеокарты продолжат деградировать по тех. части. RTX 5060 будут продавать без СО вообще, благо найдутся фанаты, которые и это оправдают... Куртко-Хуанг будет опять обосновывать повышение цен. На сей раз - развитием ИИ. AMD также по капле будет терять рынок, оправдывая себя тем, что уж рынок консолей точно за ними на 100%. Кто бы спорил... Intel - ни жив, ни мертв.

Материнские платы.

"Тенденция отрицательная. Идет медленный, непреклонный рост цен. Под соусом не совсем нужных фишек".

Так примерно и вышло: платы не дешевеют. Лишь топовые платы под Intel обзаводятся мощнейшим питанием: выдержать жор топовых процессоров не просто. "Дальновидная" стратегия AMD клепать много поколений процессоров на одном сокете, дало свои "плоды": платы покупаются под АМ4 не так хорошо. Думаю, что больше подобную ошибку они не сделают и АМ5 не будет таким "долгоиграющим".

Предсказание: Ничего необычного не произойдет. Доля плат с DDR5 будет расти. Может придумают какую-нибудь не особо нужную, но рекламно-эффективную приблуду для повышения продаж. Например, разъемы питания в "попе" или всеобъемный ЖК-экран...

SSD накопители.

"ССД диски в целом дешевеют. Но идет тенденция массового перехода бюджетных ССД на память QLC".

Так и есть: количество бюджетных SSD с большим объемом (от 500 Гб) все чаще встречаются с памятью QLC. Что стало неожиданностью для меня, так это просто штормовой наплыв разнообразных "китайчат" даже в магазины РФ! Что ж, здесь импортозамещение идет полным ходом.

Предсказание: Рост общей цены на чипы памяти и увеличение дешевых SSD с высокоскоростным интерфейсом. Тренд "маст хэв" для высокоскоростных накопителей pci-e - радиаторы огромных размеров.

Оперативная память.

"Неоправданно взвинтив цену на DDR 5, компании поставили себя в некий тупик. Особого прироста она не давала, а вот цена кусается. Поэтому будут сокращать выпуск DDR 4, что приведет к росту цен на нее. А вот особого снижения цен на DDR 5 не будет".

Не совсем так. Да, память DDR5 стала доступнее, но и DDR4 имеется по хорошим ценам. Правда, нам в России многие бренды уже не доступны по официальным каналам, но это другая тема. И здесь стоит сказать, что определенным фактором в поддержании спроса на DDR4 стала стратегия Intel, которая позволяла ставить под новые процессоры память обоих типов. Да и прирост от DDR5 был не так велик, как хотелось. А вот AMD тут ошиблась. Ее платформа АМ5 требует исключительно новый тип памяти. Вкупе с общей дороговизной этой платформы, ее популярность не так высока, как могла бы быть.

Предсказание: DDR5 все сильнее будет завоевать рынок, заметно тесня старую DDR4. Может будет общий рост цен на оперативную память. Причина - рынок мобильных устройств (чертовы смартфоны).

Блоки питания.

"Массового перехода на новый разъем не будет (тем более, что средне-низкий сегмент от НВидиа получит привычные 8-6 пиновые разъемы). В целом все стабильно".

Массовый переход на новый, "инновационный" разъем не состоялся. Все видеокарты AMD и более бюджетные от NVidia остались на классических разъемах. Что ж, одним геморроем у них меньше...

Немного выросла доля мощных БП от 850 вт. Это и понятно: топовые системы требуют гораздо больше энергии. Никаких "революций" не состоялось.

Предсказание: Революций не предвидится, кроме того, что у нас будет больше всяких ранее неизвестных фирм "типа производителей БП". Очень интересно, что будет делать NVidia со своим "новомодным разъемом". От этого зависит, получит ли он дальнейшую интеграцию в более бюджетные блоки питания. И еще - больше ЖК-дисплеев в топовых БП!!!

Корпуса.

"Ничего революционного не произойдет. Разве, что в сегменте топовых корпусов выйдут модели с более широким корпусом (чтоб 4090 с новомодным разъемом влезала)".

В принципе, так и есть. По крайней мере, стали гораздо популярнее корпуса типа "аквариум". Сейчас такие модели есть в линейках, как признанных производителей корпусов, так и китайских ноунейм-фирм, типа Ginzzu.

Предсказание: Больше разноцветных и новомодных корпусов! На все бюджеты. Думаю, что количество корпусов с нестандартным расположением компонентов будет увеличиваться, особенно в сегменте дорогих корпусов типа Full Tower.

Системы охлаждения.

"Немного сократится ассортимент топовых башенных кулеров. Взамен мы получим бОльшее количество дешевой и не качественной СЖО от бывших ноунейм производителей".

Опять угадал. Топовых башень в 2023 году было представлено крайне мало. Они теряют свой смысл из-за того, что уже не в силах справится с топовыми процессорами. Причем горяченными являются не только жрущие сверх меры Intel, но и относительно "экономные" AMD, особенно с 3D кешем. Такова плата за "низкий техпроцесс"...

Растет спрос на дешевые необслуживаемые СЖО. Причем совершенно непродажные блогеры вовсю советуют системы от ID-Cooling и даже Aigo... Ну, а чо... деньги не пахнут...

Предсказание: Тут скажу только за наш рынок. Все больше ранее неизвестных производителей СО, которые раньше были известны лишь посетителям "Али-базара". Выбор бюджетных кулеров будет шире, а вот "старая гвардия" почти покинет наш рынок. Скорее всего останется только Термалрайт. Бестолковая школота все больше будет стремиться к необслуживаемой СЖО, но с подсветкой. На глобальном рынке уже наметился идиотский тренд впихивания даже в вентиляторы(!) ЖК-экранов!

Также увеличится количество вентиляторов, поддерживающих беспроводное соединение друг с другом.

Майнинг.

"Крипта предпримет попытку поднят голову, но все очень сильно зависит от политико-экономической ситуации в мире (а она будет не особо благоприятной)".

Эта погань на самом деле пытается вновь влезть на вершину хайповой горы. Но пока не вышло.

Предсказание: ...И не надейтесь, недошахтеры!

Игры.

"Тенденция отрицательная. Ремастеры, ремейки и донатные помойки - основной тренд будущего года. Будут и разочарования в уже анонсированных проектах ААА класса".

В основном, угадал. Ремастеров было не так и много. Но проекты ААА проваливались очень успешно. По крайней мере, продажным блогеркам должно быть стыдно, что свою душонку они продали так бездарно. Особенно в этом "постаралась" одна "космическая эпопея", которую ТАК ХВАЛИЛИ, ТАК ПИАРИЛИ, что просто ужас. А на деле - низкооптимизированный пшик. Лавры того же Скайрим этой поделке не видать...

Удивили только две игры. "Hogwarts Legacy" выстрелила,

несмотря на жалкие попытки некоторых ее опозорить и уничтожить. Ну, и предсказуемо взлетел "Baldurs Gate 3".

Издатели этой игры не проср... не промотали наследие былых частей и создали очень достойную РПГ.

Предсказание: Будет только хуже. Как по качеству оптимизации, так и по самому геймингу. Нет идей, нет революций... Будут расти только цены (РАЗРАБОТКА ИГР ДОРОЖАЕТ!!!) и системные требования (НА КОЛЕНИ, RTX 5090!!!)


На этом все. Всех поздравляю с наступающим Новым годом. Всем счастья, здоровья и всего наилучшего!

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