В свое время я поиграл в эту игру. Она мне не понравилась. Не мой жанр.

Создатели из Ninja Theory создали action-adventure игру в сеттинге скандинавских легенд.

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Главной фишкой игры была сама героиня, Сенуа, которая постоянно разговаривала со своей... шизофренией. По крайней мере, я так это воспринимал.

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То, что сначала кажется прикольным, уже через некоторое время раздражает.

Внутренние голоса не только играли важную роль в изложении истории, но и активно использовались при сражениях и решении головоломок. И именно головоломки на время меня в свое время доконали - терпеть такое не могу.

Сначала игра снабжалась только русскими субтитрами. Поэтому в бою, часть информации пролетала мимо ушей. Я обращал только внимание на предупреждение об атаке.

И вот недавно, российская компания GamesVoice сделала полную озвучку для данной игры. Эта компания вообще в последнее время удивляет своей производительностью. После того, как многие (большинство) игровые студии исключили русский язык из своей "сферы", у них появилось много работы.

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Но сделать качественную озвучку далеко не просто. Особенно без поддержки основной студии, которая разрабатывала игру.

Еще одной сложностью озвучки игры была проблема строгого позиционирования источника звука. Ведь этот момент очень важен в игре! Именно поэтому играть рекомендуется в наушниках. Действительно, без них выходит "не тот компот"...

Это, что касается озвучки игры. Но данная вероятно финальная версия отличается и наличием рейтрейсинга и апскейлом, которого не было на релизе. И этот момент я тоже проверю.

В самом начале игры, среди лейблов компаний, создававших игру, прошел короткий ролик и от GamesVoice с озвученными ими играми.

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Что ж, вполне имеют на это право.

Начало самой игры насторожило постоянно подвисающей картинкой.

Не припоминаю такого в оригинале... Может идет подгрузка уровня? Но подвисание не прекращается. Причина стала ясна после того, как я вошел в меню настроек графики. Игра автоматом выставила максимальные настройки, включая и лучи... Ну, теперь все понятно.

Говорить о сюжете и боевке, не имеет смысла. Ведь многие уже об этом писали. С тех пор вряд ли что-то изменилось. Поэтому перейдем сразу к графическим настройкам.

Основных пресетов несколько.

Рассмотрим подробно все их них.

Очень высокие настройки:

Высокие настройки:

Средние настройки:

Низкие настройки:

Раз на GTX 1070 можно активировать данную реализация рейтрейсинга, то проверим и "лучи".

Очень высокие настройки + низкая реализация лучей:

Очень высокие настройки + средняя реализация лучей:

Очень высокие настройки + высокая реализация лучей:

Также можно проверить работу апскейла FSR. Стоит рассматривать только вариант с пресетом "ультра качество".

Очень высокие настройки + FSR ультра качество:

Интересно будет проверить работу всех технологий вместе, может будет играбельно?

Очень высокие настройки + FSR с пресетом "качество" + низкая реализация лучей:

Все скриншоты можно сравнить в слайдере.

Как работает реализация "лучей" в игре? Смотря по ситуации. Иногда ее и не увидишь. Но, глядя в лужи, наличие "лучей" отлично видно.

Без рейтрейсинга.

С "лучами".

Тестовая система.

Процессор : i5-8400

Видеокарта : GTX 1070

Оперативная память : 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система : Windows 10

Разрешение монитора : 1920х1080

Запись тестового отрезка производился программой CapFrameX.

Я решил проверить производительность системы в двух вариантах настроек: очень высокие настройки качества без апскейла и рейтрейсинга и очень высокие настройки качества с апскейлом (качество) и "лучами" (низкие настройки). Получилось следующее.

Очень высокие настройки качества:

Очень высокие настройки + FSR (качество) + "лучи" (низко):

Итоговый результат:

На простой локации, вблизи моста, можно поиграть и с апскейлом с "лучами". Естественно, что в более сложных местах просадки производительности будут сильнее. Но без "лучей" можно играть в нативном разрешении всегда.

Не обращайте внимание на сильный фриз на обоих графиках. Это подгрузка локации (игра находилась на HDD). Работа самого апскейла не так и плоха, но только в пресете "ультра качество". Иначе будет сильное замыливание картинки. Но я бы предпочел просто понизить некоторые графические настройки. Ну, тут уже - на любителя.

Теперь стоит немного поиграть, чтобы понять, как играется с полной русификацией. Ощущения несколько скомканные. Раньше, все голоса на английском, просто воспринимались, как побочный шум. А теперь... Отвлечься от них, понимая смысл, гораздо труднее. Особенно, играя в наушниках. Эффект погружения лучше. Но иногда становится даже неприятно от такого многоголосия. Как бы самому...того...с катушек...

Это обратная сторона погружения в психоз самой Сенуа. А вот при сражениях, такая многоголосица меня несколько отвлекала от процесса порубания врагов.

Ну, трудно отвлечься от русской речи. Само позиционирование голосов сделано очень хорошо. Это заметно при использовании наушников. Без них, эффект слабее. Не могу сказать, что все голоса подобраны идеально. Но сделано добротно, особенно зная подоплеку создания озвучки.

В целом, можно сказать, что русификация игры прошла на высоком уровне, учитывая сложность данного проекта. Работа актеров озвучки достойна упоминания их имен:

Зоя Юдина — Сенуа

Наталья Казначеева — Рассказчица

Сергей Пономарёв — Друт

Александр Скиданов — Диллион

Владимир Конев — Тень

Виктория Шанина — Галена

Маргарита Корш

Варвара Чабан

Алексей Никитин

Нана Саркисян

Алёна Соколова

Николай Зозулин

Данные взяты с сайта GamesVoice. Здесь вы можете скачать русификатор для своей версии игры.

Стоит ли играть в эту версию игры?

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Зависит от того, нравится ли вам такой жанр игр. Если нравится, то поиграйте. Русификация улучшила погружение в процесс игры однозначно. Но сама игра, конечно, очень специфичная, далеко не многим понравилась.