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Три отличных фильма о роботах с искусственным интеллектом

После того, как я написал свой отзыв на фильм "Создатель", комментаторы разразились негодованием... А что поделать, если сейчас Голливуд разучился снимать достойные фильмы? А ведь было время...
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Свое мнение о убогом фильме "Создатель" я все равно не поменяю. Но были времена, когда снимали весьма достойные фильмы со схожим сюжетом. Вернее, пытались куда более правдоподобно показать проблемы ИИ. Таких фильмов достаточное количество. Но сегодня я расскажу только о трех из них.

Начнем с фильма 2001 года "Искусственный разум" от режиссера Стивена Спилберга. В ролях снялись: Хэйли Джоэл Осмент, Джуд Лоу, Фрэнсис О’Коннор, Сэм Робардс, Джейк Томас, Уильям Хёрт и другие.

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Это типичный фильм в стиле Спилберга: качественная семейная фантастика. Это и драма.

Мир подошел в плотную к созданию человекоподобных роботов с искусственным интеллектом, способному к нейронному обучению.

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Одним из вариантов стал робот-ребенок, Дэвид, который предназначался для одиноких семей, не способных завести своего ребенка. Одной из таких семей и стала семейная пара Генри и Моники, которые практически потеряли своего сына. Чтобы как-то избавить свою жену от душевных терзаний, Генри и заказывает робота Дэвида.

Основная программа Дэвида - любить и быть любимым. Но отношения с "матерью" совершенно не складываются с самого начала.

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А тут еще и возвращают к жизни и настоящего сына, Мартина.

Возникающий конфликт в семье приводит к тому, что Моника вынуждена отправить Дэвида на улицу, в бега.

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 Иначе, ему грозит принудительное отключение (по факту - смерть). С этого момента, начинается "вольная жизнь" робота в теле мальчика. Компанию ему составляет робот-любовник (Джуд Лоу)

и робот-медвежонок.

Дэвид, наслушавшись сказок, мечтает найти голубую фею, которая сделает его настоящим мальчиком и тогда "мама" снова его полюбит...

Через много испытаний пришлось пройти Дэвиду,

но свою фею он нашел.

Правда, исполнить его желание она не смогла...

Это очень хороший фильм. Для всей семьи. Я бы не называл это фантастикой. Скорее, это фантастическая сказка. С более-менее счастливым концом, который не ожидаешь.

Главный лейтмотив фильма можно охарактеризовать так: "Мы в ответе за тех, кого создали". Дэвид запрограммирован любить свою "маму". Вопреки всему. Даже спустя 2000 лет...

Глобальные проблемы взаимоотношения роботов и людей тут также присутствуют, но на вторичном фоне. Главным проводником в этом служит персонаж Джуда Лоу, который и объясняет Дэвиду все о мире людей и роботов.

Фильм стал звездным часом для актера, сыгравшего главную роль - Хэйли Джоэла Осмента. Есть в его глазах что-то такое, синтетическое. Посмотреть однозначно стоит. Особо впечатлительные могут приготовить платочек для вытирания слез...


На следующий фильм, я натолкнулся совершенно случайно. Просто переключил канал, увидел Антонио Бандероса и посмотрел несколько минут.

В 2014 году вышел испанский фильм "Страховщик" (оригинальное название "Autómata"). Режиссер: Габе Ибаньес. В ролях: Антонио Бандерас, Дилан МакДермотт, Мелани Гриффит, Биргитта Йорт Сёренсен, Роберт Форстер, Тим Макиннерни, Дэвид Райалл, Хавьер Бардем и другие.

В 2044 году, после катастрофы, население Земли существенно сократилось. Огромные территории теперь занимают радиоактивные пустоши. Люди вынуждены скрываться в городах. Тут им помогают роботы, которые созданы корпорацией ROC.

Но в последнее время стали происходить странные события, связанные с поведением роботов. Компания направляет своего сотрудника, Жака Вокана (Антонио Бандерас), выяснить причину этих явлений.

Сам Жак проявляет избыточную активность в расследовании, что очень не нравится боссам корпорации. Но Жак решает, во что бы то ни стало, докопаться до истины. 

Он даже не представляет к каким последствиям это приведет!

По европейски немного затянутый фильм, сделанный за очень скромные деньги, весьма неплох. Тут нет чего-то эпического. Вся суть - во взаимоотношении человека (в данном случае Жака) и роботов,

которые не просто вышли из под контроля, а сами создали нечто совершенно новое. Новый виток эволюции роботов.

Но каким он будет, об этом фильм не говорит. Домысливайте сами, как будут развиваться взаимоотношения людей и свободных роботов. Что вернется спустя условные 50 лет из пустошей: враг человечества или его друг, неизвестно. Сценаристы и режиссер не стали уподоблять ИИ роботов человеческому. Финал покрыт тайной.

Но лучше так, чем наблюдать за роботами буддистами...

Судя по кассовым сборам, фильм провалился в прокате, что для многих фантастических фильмов из Европы типично. Все ждут грандиозных спецэффектов, а тут их нет. Есть много размышлений, но поедателям попкорна такое не нравится...

Фильм стоит посмотреть, как один из вариантов развития ИИ роботов. Сделано бюджетно, но достойно.



На "сладкое", я оставлю фильм, который можно считать отличным во всех ипостасях. И как научную фантастику. И как приличный блокбастер. 2004 год - "Я, робот" от режиссера Алекса Пройаса.

В ролях: Уилл Смит, Бриджет Мойнэхэн, Алан Тьюдик, Джеймс Кромуэлл, Брюс Гринвуд, Чи МакБрайд, Шайа ЛаБаф и другие. О фильме, даже если он прошел мимо вас, достаточно сказать только то, что сценарий имеет прямое отношение к Айзеку Азимову. Для любителей научной фантастики этого будет достаточно.

Для тех, кто родился вчера, стоит немного рассказать о Азимове. Айзек Азимов родился примерно в 1920 году в Смоленской губернии. Но как писатель состоялся уже в США. Его можно по праву считать основоположником робототехники и знаменитых трех законов:

- Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинён   вред

- Робот должен повиноваться всем приказам, которые даёт человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат Первому Закону

- Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит Первому или Второму Законам

Вот, на основе этих трех законов и строится сюжет фильма. Как всегда, что-то пошло не по плану. Полицейскому Спунеру

предстоит расследовать смерть одного из руководителей компании по производству роботов.

Что это было? Самоубийство или же убийство? Свидетель, робот Сонни, оказался не так и прост.

Явно детективный сюжет в итоге выливается в нечто большее...

Фильм можно по праву считать представителем именно научной фантастики. Все строится вокруг того, что робот все же обошел три закона робототехники. Но в чем была причина? Это остается загадкой почти до самого конца фильма.

Между фильмами "Я, робот" и "Создатель" есть определенная схожесть в главных героях. Оба афроамериканцы. Но тут сравнение в актерском мастерстве явно не на стороне сына Дензела Вашингтона. Уилл Смит переигрывает Джона Дэвида Вашингтона навсегда. Причем, оба, по факту являются инвалидами. Хотя об этой особенности персонажа Смита, мы узнаем далеко не сразу. Но в "Создателе", это просто дань "повесточке" и никак не отыгрывается в фильме. Спунер же очень даже пользуется своей аугментированной рукой. 

И весьма успешно. Да и повод крайне не любить роботов, у него тоже имеется.

В фильме очень хорошо показан процесс зарождения "сознания" роботов. Сонни радикально отличается в этом от тысячи других таких же роботов, в нем имеется разум, схожий с человеческим. Он даже видит "сны". Что это такое: обрывки машинного кода или нечто совершенно иное?

Роботы могут стать разумными - вот лейтмотив фильма. Но каким будет этот мир, пока не ясно. Может, в будущем, Спунер и пожалеет, что не застрелил Сонни. А может и нет...

Фильм должен понравится очень широкой аудитории. Это и неплохой детектив, и боевик. И фантастика, одна из лучших в своем поджанре.

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Оказывается, что снимать качественную фантастику можно. Главное, найти хороший сценарий и не испоганить его новомодными веяниями.

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