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"Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах": история, как Белоснежка своим пением змей усыпила

Может ли Голливуд остановится в своих наиболее удачных франшизах? Ни в коем случае! Потеря денег не допустима. Особенно, когда идет один эпический финансовый провал за другим...
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Последний фильм франшизы "Голодные игры" вышел аж в 2015 году. "Не порядок" - подумали продюсеры и замутили приквел...

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В далекой-далекой стране. Где когда-то бушевали великие войны будущего, но по прежнему смотрят телевизоры из 50-х и стреляют из устаревших автоматов, происходили "Голодные игры".

Вообще-то идея была назвать данный экспириенс "Холодными играми", но художник, который малевал первый плакат, немного ошибся. Голову ему, конечно, отчекрыжили, но партию рекламных плакатов переделывать не стали: "Голодые, так Голодные"...

И вот в этой странной стране жила-была Белоснежка (Рэйчел Зеглер)

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 со семью гномами. И эти мелкие паршивцы так затерроризировали бедняжку, что она убежала от них в один оккупационный округ, где ее и отрядили на участие в "Голодных играх"...

А еще в стране жил Прынц (Том Блайт).

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Из знатного, но обедневшего рода. Звали его как-то излишне мудрено, что-то, типа Коронавирус Сноу. Но все кликали его просто: Снежок.

И вот Снежок, вкупе с другими человекостудентами, был назначен одним из надзирателей над участниками Голодных игр. И конкретно, под его надзор попала Белоснежка. В этом постарался один маленький и вредный гном (Питер Динклэйдж) из ее бывшей свиты.

Так он ей мстил. Хотя, в городе он считался из рода Ланнистеров...

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В какой-то момент, получив дубиной промеж ушей, наша Белоснежка, возомнила себя Барброй Стрейзанд, и запела (ни к селу, ни к городу).

 Услышав сие чарующее пение, у Прынца Снежка, кровь отхлынула от головы и прилила... Впрочем, куда она прилила, история умалчивает, но Снежок потерял голову и сказочно втюрился, аж слюни пустил.

Что окружающими было принято за приступ эпилепсии.

И вот он решил, во что бы то ни стало, спасти прекрасную Белоснежку, чей загар скрывал ее белоснежную кожу. В дело пошло все: и подкуп, и изменение правил. И даже крысиный яд! Красавица Белоснежка все же победила. И даже вредная ведьма Волюмния 

не смогла своими змеями удушить ее. Белоснежка своим чарующим басом просто усыпила всех змей

и порезала потом на колбасу...

Но разве сказочные истории могут так быстро заканчиваться? Конечно, нет.

Хитрый и вредный гном из породы Ланнистеров узнает о "проказах" Снежка и бреет его в рекруты (они же Миротворцы).

 И попадает наш Прынц в тот оккупационный округ, где и проживает Белоснежка. Она вынуждена зарабатывать на хлеб насущный пением в местном кабаке,

 попутно отбиваясь от похотливых мужланов. Она уже скучает о прошлой жизни с гномами. Ведь тогда работать ей не приходилась, разве что носки штопать, да бражку варить...

И вот наши герои встретились. Снежок в очередной раз пустил слюни, а Белоснежка опять завыла дурным голосом. Тайные встречи проходили то под дубом Повешанных, то в мутном озерце с квакающими лягушками. 

Но счастие не было долгим. Наш Снежок со своим дружком вляпались в неприятную историю. А вот Белоснежка решила отправится назад, к гномам. Никакие уговоры Снежка на ее решение не повлияли. И он решил также отправится с ней.

Женщины - существа непостоянные. И в какой-то момент путешествия, Белоснежка поняла, что Снежка она вовсе не любит. Она бросает его и убегает. С разбитым сердцем 

и неосуществленными желаниями пощупать тельце прекрасной вумен, Снежок возвращается назад, в оккупационный округ. За его выслуги перед Отечеством, ему дают шанс вернуться назад, в столицу. Там он встречается с Ланнистером и напоминает, что он "тот еще Сноу", отравляя его крысиным ядом. А потом смело идет к новой жизни, беря фамилию Сазерленд...



В свое время, мне совершенно не понравился первый фильм "Голодные игры". Не понравились и его продолжения. И только потом, я узнал, что в основе лежали произведения американской писательницы Сьюзен Коллинз. А женщины не умеют писать ничего, кроме соплежевательных историй о любви (за редким исключением). Вот тогда и стало ясно, откуда ноги у фильмов растут... Игрой актрисы Дженнифер Лоуренс

 также не восхитился. Но все познается в сравнении. И вот данный приквел к оригинальным фильмам дает понять, что те фильмы, были не так и плохи, а игра Лоуренс в разы лучше никакущей Рэйчел Зеглер. Которая толком еще не стала всемирно известной актрисой, но уже прославилась своими выходками.

Фильм получился очень слабым. Мотивация почти всех персонажей совершенно надуманная. Я так и не понял, зачем нужны в том мире, с его огромными проблемами, Голодные игры. Что они решают? Ничего. Ни одну, из озвученных в фильме проблем, таким способом уж точно не решить. Поддерживать в дистриктах ненависть в столице, да, получится. Но и только. Понятно, что идею о смертельных боях на потеху зрителям, писательница позаимствовала из Древнего Рима. Там, гладиаторские бои решали проблему нехватки зрелищ, частично отвлекая плебс от насущных жизненных бед. Но ведь гладиаторов не брали из жителей регионов! Это были рабы или добровольцы (и такое бывало)! Здесь же, дистрикты отдают на всеобщее растерзание двух молодых людей каждый год. И вряд ли подобное действие повышает популярность власти.

Главная героиня вообще смотрелась очень странно в фильме. Это заунывное пение, которое совершенно было ни к месту. 

Зачем? Чтобы зря талант не пропадал? Не тот жанр фильма. Лично меня эти напевы раздражали. А каково было ее отношение к главному герою? Я так и не понял, почему она от него сбежала. В чем причина? Ведь он втрескался в нее по уши, это было сразу видно, а она повела себя, как отъявленная стерва. Ей не понравилось, что он подставил своего товарища под веревку? Так этот товарищ вообще с головой не дружил.

 Именно его безрассудные поступки, ставили под удар всех окружающих. Вроде, вполне взрослый парень, а вел себя идиотом.

Главный герой, Кориоланус Сноу также мутный тип. Ладно, его чувства к Люси Грей истинные, но попытки войти в элиту никуда не делись. И он использует все способы. Ничего такого, если не считать предательство друга. Но тут не было иного способа. Да, концовка должна была повлиять на него, но процесса перерождения в будущего Президента Сноу, я не увидел. Как то сыровато вышло.

Вообще, все персонажи не вызывают симпатий. Какие-то они скверные получились. Разве, что относительно положительным, можно назвать персонажа, сыгранного Питером Динклэйджем. 

И сам актер оставил своей работой положительные эмоции. На мой взгляд, свою роль он отыграл лучше других.

В итоге, фильм создавался только ради того, чтобы показать, как Президент Сноу дошел до жизни такой. Ну, все правильно: женщины довели... Слабоватая вышла причина...

Стоит ли смотреть этот фильм?

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Если фанат франшизы, то посмотрите. Если вы равнодушны к ней, то не стоит портить себе настроение.

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