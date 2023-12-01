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Почему Tesla Cybertruck это поделка безжалостного маркетинга - мое мнение

Ужас, ужас, ужас... Тихий ужас... Прошла официальная презентация безумного творения безумного "гения" - типа внедорожник Tesla Cybertruck...
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Илон Маск - очень противоречивая личность.

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С одной стороны, некоторые его проекты исправно работают (Tesla, космическая программа, спутниковый интернет). С другой, он отметился явно безумными идеями и проектами, типа полета на Марс...

Его очередное творение, Cybertruck, принадлежит к первой категории. Оно более реально. С первого момента, как я увидел этот прототип (вернее, его первое изображение), я подумал, что в компании явно нет дизайнеров и Илон Маск пригласил для "рисования" школьника из 2-го класса. Причем, ребенок явно обделен талантом к рисованию и слишком много играет в польские игры...

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Как бы то ни было, проект завершен и официально машина представлена публике (точнее, блогерам и обзорщикам).

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Также стали известны и некоторые характеристики и цены на модель.

Итак, входной взнос в клуб киберизвращенцев стартует с 61000 долларов за самую дешевую версию с одним электромотором. Такая модификация должна появиться только в 2025 году. А пока можете довольствоваться версиями ценой в 80000 долларов за модель с двумя электромоторами или 100000 долларов за топовую версию с тремя электромоторами. Они обе полноприводные.

По заявлению производителя, топовая версия имеет 845 л.с. и разгоняется до 60 миль/ч за 2,6 секунды. Четверть мили это чудище способно преодолеть менее чем за 11 секунд... Если вы понимаете, то подобные параметры крайне важны для обладателя пикапа...

Двухмоторная версия слабее - 600 л.с. и разгоняется до 60 миль/ч. за 3,9 секунды.

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Заявленный максимальный запас хода - 320 миль.

Но все это бесполезные цифры, как и заявление о способности разворачиваться буквально на месте и, якобы, пуленепробиваемости. Обычному человеку уж это точно не нужно.

Итак, что же из себя представляет данная модель?

На мой скромный взгляд, Маск показал, что он является талантливым маркетологом, который может продать людям что угодно. И сейчас он им впаривает просто уродца за оверпрайс. Естественно, что покупатели на это найдутся, уже предзаказов столько, что его закрыли. Только на предзаказах компания заработала 200000000 долларов! Вот вам пример человеческой тупости...

Кто же купит это поделие?

Ясно, что ярые и обеспеченные фанаты Маска. Богатые и бестолковые приверженцы "зеленого движения". И те, кто просто жаждет внимания. Ведь на это уродство все будут обращать внимание! Этого у Cubertruck не отнять.

Но как быть с теми, кому на самом деле нужен пикап для хозяйственной деятельности?

Начнем с того, что полноразмерные пикапы очень популярны с Северной Америке ( США, Канада). Их очень много и в Австралии. Пикапы поменьше популярны в Африке и странах Азии. Это утилитарные машины, не для понтов! Да, в линейке американских автопроизводителей есть и пикапы явно пижонской направленности. Вряд ли кто-то будет использовать Dodge Ram 1500 TRX

чтобы возить комбикорм свинкам на своей ферме. А вот более простую модификацию в этой роли можно представить спокойно. Будет ли новая Tesla популярна и востребована среди фермеров? Нет, там понты не нужны. Нужна надежная, неприхотливая "рабочая лошадь".

Фермер купит Ford F 150 Super Duty с V8 на 7,3 литра объема

 и будет сидеть в нормальном кожаном салоне.

За те же 100000 долларов. Ему не нужно гонять на 1/4 мили. Ему не нужно удивлять малолеток разгоном с перекрестка. Ему нужна МАШИНА ДЛЯ РАБОТЫ! Надежная и проверенная десятилетиями конструкция. Не для понтов! 

Водитель настоящего пикапа - мужик, грубоватый и по внешнему виду и на слова.

Он не ходит стричь ногти в маникюрный салон и барбершопы не посещает. А из Tesla Cybertruck вылезет в лучшем случае нечто такое

и пойдет в спортзал, ведь на работе он тяжелее компьютерной мышки ничего не поднимает...

Ну, ладно, я тут нагнал субъективности. Но давайте начистоту: это голимый маркетинг, не предназначенный для использования по прямому назначению. И пусть Маск сколько угодно делает снимки этой коробки на фоне "марсианского пейзажа", 

но в реальности ни в гряз, ни в глубокий снег, ни по пузо в песок, эти поделия не залезут. Никогда!

Но ближе к "телу". Уже опубликованы видео с презентации. И что там я увидел.

Никакого качества не видно.

А некоторые технические решения вообще удивляют:

И за это просят цену хорошего, качественного внедорожника... Зато двери и капот открываются с сенсорного экрана: не гоже метросексуалу ноготки отполированные ломать...

Но самое ужасное, Конечно, это внешний вид. Вот как такое можно сделать? Неужели у всех тамошних дизайнеров вообще нет вкуса и чувства прекрасного? Или они думают, что их поделие войдет в анналы мирового автодизайна наравне с творениями Джуджаро, Бертоне и Фарины? И рядом не лежали!

Вот шедевральная Alfa Romeo Carabo 1968 года от Bertone:

А вот Cybertruck:

Ну на одно лицо, правда?

Зато хайпа эта консервная банка уже наделала немало. И она совершенно это не заслуживает. Лично для меня куда интереснее была новость о том, что Toyota в очередной раз модернизировала свою бессмертную модель Land Cruiser 70,

которая до сих пор (!) пользуется спросом в тех местах, где нужна недорогая, надежная машина. Которая не спасует ни в болоте, ни под жарким африканским солнцем...И это МАШИНА, а не понторезка.



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По материалам Авторевю, Мотор, Drive2.ru, Carwow, Car and Driver.

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