Вот и заканчивается сезон 2023 года для самых главных чемпионатов. Но какая огромная разница! В F1 мы уже давно знаем чемпиона, а для MotoGP все еще не решено...

F1. Абу-Даби. В пятничной тренировке лучшим был Шарль Леклер.

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И опять сама тренировка приостанавливалась красными флагами, когда сначала Карлос Сайнс, а затем Нико Хюлькенберг, разбили свои болиды.

Лучшим в квалификации стал Макс Ферстаппен.

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Шарль Леклер - второй, но вряд ли он сохранит позицию на финише. Посмотрим...

В гонке победил Макс Ферстаппен, кто бы сомневался... Дальше говорить о цирке и не стоит...

MotoGP. Валенсия. Игра нервов на грани...

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Сначала представители Мишлен опровергли мнение, что на прошлом этапе Хорхе Мартин испытывал проблемы из-за бракованной покрышки. Хотя на этом настаивал пилот и некоторые другие. Проверка этого не подтвердила, но определенные проблемы были.

В практике Баньяйя показывал довольно средненькие результаты и поэтому путь сразу во вторую часть квалификации ему был заказан. Свою роль тут сыграл и Хорхе Мартин, который буквально "сел на хвост" Баньяйе.

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Это не запрещено правилами, но явно не совсем по-джентльменски.

Но Баньяйя вышел во вторую часть квалификации и борьба развернулась с прежней силой. И тут уже не выдержали нервы у Хорхе Мартина: он ошибается и портит свою попытку. Стартовать теперь он будет с 5-го места. А вот Баньяйя со второго.

Лучше всех проехал представитель Aprilia, Маверик Виньялес. В квалификации он был просто неудержим.

Спринт. Вперед сразу вырывается Маверик Виньялес. Очень хорошо опять стартует и Хорхе Мартин, обходя в небольшой неразберихе первого круга, Баньяйю. Сам же Баньяйя откатывается на пятую позицию, где его начинает прессинговать прошлогодний соперник за титулом, Фабио Квартараро (Yamaha). Хорхе Мартину, как специалисту спринта, требуется получить максимум из гонки. И он вырывается на первое место. Сзади же, неудачная попытка обгона Квартараро, оборачивается для него падением.

Хорошо, что он не зацепил Фраческо Баньяйю...

Итог: очередная победа в спринте для Мартина.

Баньяйя - 5 место. И разрыв перед финальной гонкой - 14 очков... Ничего еще не решено...

Гонка уже начиналась достаточно драматично: с первого место на три позиции переместили Виньялеса! За то, что утром на вормапе он не сошел вовремя с трассы из-за задымившего мотора. В итоге, первым стартовал Баньяйя. И он реализовал эту возможность. На "хвост" ему со старта сели два KTM. Но Хорхе Мартин стремительно прорывался, у него просто не было другого выбора. Но делал он это крайне грубо. Сначала, он столкнулся с задним колесом Баньяйи и откатился назад.

Это вынудило его снова прорываться вперед с удвоенной энергией. И в какой-то момент, на его пути встал...Марк Маркес. Который очень жестко сам всегда атакует. И сошлись два непримиримых испанца... В итоге, оба вылетают с трассы. Причем Марк Маркес был отправлен буквально в полет!

Все. За 22 круга до финиша, судьба титула была решена: Баньяйя становится чемпионом, вне зависимости от финиша. Поэтому Баньяйя сразу пропускает вперед два KTM, чтобы довольствоваться третьим местом. Но это был еще не конец... Сначала ошибается и теряет массу позиций Брэд Биндер. А потом вылетает с трассы Джек Миллер.

Баньяйя снова становится лидером гонки! И он финиширует победителем!

Заслуженный второй титул чемпиона мира в MotoGP!

Supercars. Аделаида 12 этап. Победу в первой, субботней гонке, одерживает Уотерс на Ford.

Воскресную гонку выигрывает Мэтью Пейн также на Ford.

Ну, а чемпионом еще в субботу становится Броди Костеки.

Новости и слухи.

F1. Льюис Хэмилтон

в интервью каналу Sky Sports F1 сказал буквально следующее: "Без сомнений, я был бы рад сразиться с Максом на одинаковой машине. Red Bull Racing проделала потрясающую работу, это невероятная команда, за которую хотел бы выступать любой гонщик. Но я не думаю, что Ферстаппен захочет, чтобы я стал его напарником".

MotoGP . Официально объявлено об уходе Лука Марини в заводскую команду Repsol Honda.

Пока точно неизвестно, кто займет его место в VR46.

ALMS . Организаторы Азиатской серии Ле-Ман объявили об участии в гонках российского гонщика Никиты Мазепина. Из-за санкций, наложенных на отца, Никита не может принимать участие в гонках европейских чемпионатов. В следующем году, он будет выступать за британскую команду на спортпрототипе группы LMP2.

WEC. Объявлено, что Роберт Кубица будет выступать за команду AF Corsa в классе гиперкаров.

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Скорее всего, Ferrari заявят на следующий год три машины. И, возможно, что напарником Кубицы станет Роберт Шварцман.