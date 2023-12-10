Сегодня я расскажу о двух лучших новых фильмах, которые посмотрел в ноябре. Такое бывает довольно редко, но повезло...

Итак приступаем...

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Убийца ("The Killer").





Фильм вышел на платформе Netflix. Уже только имя режиссера настраивало на положительные эмоции - Дэвид Финчер. В главной роли снялся Майкл Фассбендер. В остальных ролях: Тильда Суинтон, Чарльз Парнелл, Арлисс Ховард, Керри О’Мэлли, Софи Шарлотт и другие.

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Коротко о сюжете.

Очень профессиональный наемный убийца (именно так, без имени) выполняет очередное задание.

И в этот раз он промахнулся. Заказ не выполнен и теперь заказчик собрался ликвидировать самого киллера. И нашему герою приходится "эмпирическим путем" вычислять заказчика и нагрянуть к нему в гости...

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Фильм нельзя назвать типичным боевиком. Тут есть и стрельба, и приличный мордобой. Но не в этом суть. Мы имеем дело с профессионалом в полном смысле этого слова. Он очень серьезно подходит к своему заданию.

И все стадии мы прослушиваем, как внутренний монолог нашего героя. Таких разговоров очень много. Некоторым это не понравится. Но в этих рассуждениях есть определенный смысл. Не ищите тут оправдание своей профессии ("не мы плохие, а жизнь такая") или душевных терзаний. Нет, все хладнокровно и крайне цинично. Но Финчер не был бы Финчером, если бы изредка такой монолог не был очень комичным. Уже в самом начале длиннющий монолог о выслеживании и "подготовке" жертвы, вкупе с различными упражнениями,

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заканчивается эпическим провалом... И подобных моментов немало. Киллер безжалостно расправляется с наемником, который изувечил его женщину.

Но жалеет бойцовского пса, который чуть не порвал его в лоскуты.

Финал фильма также вышел не таким, как ожидалось. Все в русле внутренней мантры "нужно придерживаться плана"...

Фассбендер справился с ролью киллера - мизантропа отлично. Минимум разговоров, максимум сосредоточенности, приправленной внутренним самолюбованием.

Фильм далеко не лучший в карьере Дэвида Финчера, но посмотреть его стоит. Достаточно сказать, что фильм в этом году выдвигался на фестивале в Венеции на "Золотого льва". Это к чему-то обязывает. Учитывая жанр фильма, это вообще происходит не часто.





"Искусство по понятиям" ("The Kill Room").

Фильм сняла женщина - Николь Паон. Но не зная этого, никогда об этом не подумаешь. Никакой "повесточки", никакого женского соплежуйства. Просто неплохая режиссерская работа.

В ролях: Ума Турман, Сэмюэл Л. Джексон, Джо Манганьелло, Эми Кым, Деби Мейзар, Николай Цанков, Александр Соковиков и другие.

Сюжет.

Владелица крайне убыточной художественной галереи, Патрис (Ума Турман)

никак не может выйти на должный уровень: продажи картин идут никак. В отличие от знакомых, у которых дела идут не в пример лучше.

В это же время некий делец (и продавец сдобы), Гордон (Сэмюэль Л. Джексон)

ищет способы отмывания денег за услуги своего киллера, Рэджи. И тут его посещает гениальная мысль: отмывать деньги через якобы продажи картин. Выбора у Патрис уже нет: все идет прахом. И она соглашается. Но для "чистоты сделки" нужна собственно картина.

И в качестве оного "художника" выступает сам киллер, беря псевдоним "Пакетчик".

Обстоятельства складываются так, что "художественная богема" узнает о таинственном художнике и просто требует открытой продажи картин. Киллер во вторую смену становится художником...

Это авантюрно-приключенческий фильм. Но главной подоплекой тут служит не столько приключения "новоявленного художника" и галеристки, а откровенное издевательство над "высокохудожественными икспердами современной живописи".

То, что сам автор (киллер) представляет бессмысленной мазней, воспринимается экспертами, как новый взгляд на современное искусство. И эта восхищенность в среде богемы распространяется аки короновирус.

Примерно к середине фильма, мы уже понимаем, чем закончится фильм. То есть конечная точка сюжет нам понятна, но вот сам путь скрыт до поры, до времени...

Ума Турман очень гармонично смотрелась в роли галеристки. Но главным украшением фильма, стала второстепенная роль неповторимого Сэмюэля Л. Джексона.

Его юмор всегда кстати и в тему. Фильм очень легко воспринимается, это развлечение. Тут нет глубинного смысла, разве, что стеб над современным пониманием искусства и живописи в частности.

Особо хочется отметить и отличную русскую озвучку. В нынешние времена такое встречается очень редко. А тут, все голоса 100% попадают в типаж персонажей.

Этот фильм я тоже рекомендую к просмотру, для легкого такого развлечения.

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На этом все.