Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

"Киллер", "Искусство по понятиям" - еще два неплохих фильма. Краткий обзор

А сегодня я расскажу о двух лучших фильмах, которые посмотрел в ноябре. Они разных жанров, но оба "немного про криминал"...
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

Сегодня я расскажу о двух лучших новых фильмах, которые посмотрел в ноябре. Такое бывает довольно редко, но повезло...

Итак приступаем...

реклама



Убийца ("The Killer").


Фильм вышел на платформе Netflix. Уже только имя режиссера настраивало на положительные эмоции - Дэвид Финчер. В главной роли снялся Майкл Фассбендер. В остальных ролях: Тильда Суинтон, Чарльз Парнелл, Арлисс Ховард, Керри О’Мэлли, Софи Шарлотт и другие.

реклама



Коротко о сюжете.

Очень профессиональный наемный убийца (именно так, без имени) выполняет очередное задание.

 И в этот раз он промахнулся. Заказ не выполнен и теперь заказчик собрался ликвидировать самого киллера. И нашему герою приходится "эмпирическим путем" вычислять заказчика и нагрянуть к нему в гости...

реклама



Фильм нельзя назвать типичным боевиком. Тут есть и стрельба, и приличный мордобой. Но не в этом суть. Мы имеем дело с профессионалом в полном смысле этого слова. Он очень серьезно подходит к своему заданию.

 И все стадии мы прослушиваем, как внутренний монолог нашего героя. Таких разговоров очень много. Некоторым это не понравится. Но в этих рассуждениях есть определенный смысл. Не ищите тут оправдание своей профессии ("не мы плохие, а жизнь такая") или душевных терзаний. Нет, все хладнокровно и крайне цинично. Но Финчер не был бы Финчером, если бы изредка такой монолог не был очень комичным. Уже в самом начале длиннющий монолог о выслеживании и "подготовке" жертвы, вкупе с различными упражнениями,

реклама



 заканчивается эпическим провалом... И подобных моментов немало. Киллер безжалостно расправляется с наемником, который изувечил его женщину.

Но жалеет бойцовского пса, который чуть не порвал его в лоскуты.

Финал фильма также вышел не таким, как ожидалось. Все в русле внутренней мантры "нужно придерживаться плана"...

Фассбендер справился с ролью киллера - мизантропа отлично. Минимум разговоров, максимум сосредоточенности, приправленной внутренним самолюбованием.

Фильм далеко не лучший в карьере Дэвида Финчера, но посмотреть его стоит. Достаточно сказать, что фильм в этом году выдвигался на фестивале в Венеции на "Золотого льва". Это к чему-то обязывает. Учитывая жанр фильма, это вообще происходит не часто.


"Искусство по понятиям" ("The Kill Room").

Фильм сняла женщина - Николь Паон. Но не зная этого, никогда об этом не подумаешь. Никакой "повесточки", никакого женского соплежуйства. Просто неплохая режиссерская работа.

В ролях: Ума Турман, Сэмюэл Л. Джексон, Джо Манганьелло, Эми Кым, Деби Мейзар, Николай Цанков, Александр Соковиков и другие.

Сюжет.

Владелица крайне убыточной художественной галереи, Патрис (Ума Турман) 

никак не может выйти на должный уровень: продажи картин идут никак. В отличие от знакомых, у которых дела идут не в пример лучше.

 В это же время некий делец (и продавец сдобы), Гордон (Сэмюэль Л. Джексон)

 ищет способы отмывания денег за услуги своего киллера, Рэджи. И тут его посещает гениальная мысль: отмывать деньги через якобы продажи картин. Выбора у Патрис уже нет: все идет прахом. И она соглашается. Но для "чистоты сделки" нужна собственно картина.

И в качестве оного "художника" выступает сам киллер, беря псевдоним "Пакетчик".

Обстоятельства складываются так, что "художественная богема" узнает о таинственном художнике и просто требует открытой продажи картин. Киллер во вторую смену становится художником...

Это авантюрно-приключенческий фильм. Но главной подоплекой тут служит не столько приключения "новоявленного художника" и галеристки, а откровенное издевательство над "высокохудожественными икспердами современной живописи".

То, что сам автор (киллер) представляет бессмысленной мазней, воспринимается экспертами, как новый взгляд на современное искусство. И эта восхищенность в среде богемы распространяется аки короновирус.

Примерно к середине фильма, мы уже понимаем, чем закончится фильм. То есть конечная точка сюжет нам понятна, но вот сам путь скрыт до поры, до времени...

Ума Турман очень гармонично смотрелась в роли галеристки. Но главным украшением фильма, стала второстепенная роль неповторимого Сэмюэля Л. Джексона.

Его юмор всегда кстати и в тему. Фильм очень легко воспринимается, это развлечение. Тут нет глубинного смысла, разве, что стеб над современным пониманием искусства и живописи в частности.

Особо хочется отметить и отличную русскую озвучку. В нынешние времена такое встречается очень редко. А тут, все голоса 100% попадают в типаж персонажей.

Этот фильм я тоже рекомендую к просмотру, для легкого такого развлечения.

рекомендации
4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

На этом все.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

the killer the kill room
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300R AirFlow
3
Обзор и тестирование блока питания AeroCool Integrator Gold 1000W
17
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio Focus A10
4
Обзор робота-пылесоса ILIFE L100
+
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E360
17
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT13
7
Обзор Wi-Fi USB адаптера MSI AX1800
19
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante X 360
11
Обзор и тестирование комплекта APNX C1-VGA-KIT и наборов вентиляторов APNX FP1-140 и FP2-120
13
Обзор сервера HIPER Server R3 – Advanced (R3-T223225-13)
14

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Атомфлот: строительство сверхмощного атомного ледокола «Россия» продвигается согласно графику
5
Forbes: одинокий украинский Challenger 2 в снегу стал символом разочарования
5
Выявлена причина отслаивания ногтей у космонавтов после выхода в открытый космос
2
Советник офиса Зеленского Подоляк признал сложности с мобилизацией на Украине
7
В Германии воскресили древнюю технологию охлаждения продуктов – создан новый холодильник
8
Нобелевскую премию по химии впервые за 70 лет вручили ученому из России
8
Обнародован топ лучших процессоров 2023 года для игр и работы в разных ценовых категориях
2
Российские подразделения постепенно продвигаются как в окрестностях Авдеевки, так и внутри города
13
Почти половину потребностей Китая в электричестве обеспечивают возобновляемые источники энергии
3
Зонд НАСА все ближе к "золотому" астероиду
+
Android Auto теперь запоминает, где вы припарковали свой автомобиль
+
Германия строит новые фрегаты, каких не было со времен Второй мировой войны
1
Таможня изъяла 300 спрятанных игр Switch, найденных в инвалидной коляске
1
Ozon и VK – одни из самых убыточных предприятий в России, по мнению «Форбс»
4
Японские конструкторы испытали ракетный двигатель, работающий на биотопливе с коровьих ферм
2
Немецкий военный эксперт высказал предположение, что русские вошли в Авдеевку с нового направления
1
Электрический внедорожник Scout ожидается летом 2024 года
+
Полиэтиленовые отходы могут стать сырьем для получения ценных химических веществ
+
Объемы торгов JTO превысили $1,45 млрд
+
Стримерша Amouranth хочет превзойти Билла Гейтса по площади принадлежащей земли
3

Популярные статьи

6 видеокарт, которые я бы не стал покупать в 2023 году, и стоит ли вообще смотреть в сторону NVIDIA
45
Phenom II X6 — процессор, обогнавший свое время
17
5 недооцененных компьютерных игр, которые проигнорировали многие геймеры в 2023 году
5
СМИ: Оборонный подрядчик Milrem поможет Украине построить боевых роботов для борьбы с Россией
8
Скорость – это жизнь: такой девиз был у лётчиков "Фантомов"
8
Что ждет Xbox series в 2024 году
1
Береговая охрана Китая обстреляла из водомётов корабли Филиппин в Южно-Китайском море — Видео
1
Обзор игры Shadow Harvest: Phantom Ops
+
Для предотвращения утечки технологий в Китай Тайвань вводит для чипмейкеров суровые ограничения
+
О советских огнеметчиках Великой Отечественной
1

Сейчас обсуждают

Алексей Волошин
00:19
Кого из Нобелевских лауреатов с российскими (советскими) корнями не возьми, все уехали работать за границу. Не хотят в российских тюрьмах сидеть за измену родине, как оставшиеся дураки -ученые. Скольк...
Нобелевскую премию по химии впервые за 70 лет вручили ученому из России
Дарья Подкопова
00:19
Александр Сырский заявил, что российские войска наступают по всему фронту. Беги в военкомат, один хрен уже безногих гребут :D :D :D
Советник офиса Зеленского Подоляк признал сложности с мобилизацией на Украине
Алексей Волошин
00:17
Тебе дураку премию дать надо было!
Нобелевскую премию по химии впервые за 70 лет вручили ученому из России
Даниил Лавкрафт
00:17
Кадровая частота - "она". Фреймрейт - "он". Кадры в секунду - "они". Вариантов масса. При чём тут ваше "оно" - вообще не понятно.
Геймер объединил на одном компьютере видеокарты Nvidia и AMD - в итоге FPS увеличилась в 3 раза
Truth Sееker
00:13
Осенний призыв в армию продолжается уже два месяца. Закончится он под Новый год — 31 декабря. Правозащитники регулярно сообщают о насильственном призыве «одним днем» вчерашних школьников. В Москве и М...
Советник офиса Зеленского Подоляк признал сложности с мобилизацией на Украине
Константин Бородаенко
00:11
"работающий в американском университете россиянин Алексей Екимов" какая тут заслуга России? Если человек свалил в США жить и работать?! Видать там ему условия человеческие предоставили для открытия!!!
Нобелевскую премию по химии впервые за 70 лет вручили ученому из России
Константин Бородаенко
00:09
Автор школьник... На слово тебе поверить какой проц круче? Разные материнки на одном чипсете могут давать разный результат! Где цифры? Где тесты???
Обнародован топ лучших процессоров 2023 года для игр и работы в разных ценовых категориях
MikeDem
00:05
Если у тебя нет денег на что-то, это что-то не всегда оверпрайc. AMD для бедных. Когда я был юн и беден, мой комп был на AMD :)
6 видеокарт, которые я бы не стал покупать в 2023 году, и стоит ли вообще смотреть в сторону NVIDIA
si-cat
00:03
Это ты вот про этого героического поца? Я бы ему даже утюг починить не доверил 🤣🤣🤣
6 видеокарт, которые я бы не стал покупать в 2023 году, и стоит ли вообще смотреть в сторону NVIDIA
dimchoos
23:52
Сами довели. Скакали на Майдане. Печеньки заграничные хавали.
Советник офиса Зеленского Подоляк признал сложности с мобилизацией на Украине
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем