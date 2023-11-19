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Итоги гоночного уик-энда 18-19 ноября

Какие события прошли в эти выходные? Все началось со скандала в F1, MotoGP в Катаре и гоночные серии в Макао...
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Начнем с "королевы" нашей, F1...

Ну, не может цирк заставить скучать... Это не в его правилах... Началось все задолго до самого уик-энда, когда стало известно, что особо продажи билетов на цирк не идут. Жадность, сэр... Но самое интересное началось на практике, когда болиды стали вырывать из асфальта металлические люки.

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 Причем, сами люки были заварены, но не выдерживало бетонное кольцо. Из-за этого пострадали некоторые гонщики. Самым "счастливым" оказался Сайнс.

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Ему на болиде не только пробило днище, но и пострадал мотор и батарея! А эти элементы находятся в лимитированном списке. То есть их замена предусматривает штраф в виде отката на стартовой решетке назад. Вроде, пилот и команда не виноваты, форсмажорные обстоятельства. Ан, нет! Такое в правилах "самой лучшей мировой серии" не предусмотрено! Сайнса могло бы спасти голосование, но представители Mercedes проголосовали против... Вот такой "плебесцид"...

Самое обидное, что в квалификации Карлос Сайнс занял бы второе место, но штраф... А поул уже в который раз выигрывает Шарль Леклер. Осталось хоть раз реализовать его в победу...

И зрителям досталось. Из-за работ на трассе, тренировка была перенесена на ночь. И посмотреть эти заезды пришла группа самых преданных фанатов F1. Но их выгнала с трибун полиция! 

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Люди, заплатили деньги и тут такое! "Королева автоспорта", что тут скажешь... На этом фоне меркнет и "утонувший" в свое время Гран-при в Спа.

А гонка опять была безобразной. И мне уже надоело это повторять. Победил Макс Ферстаппен.

 Это было предсказуемо. Что поразило, так его поведение в первом же повороте. Так нагло и бесцеремонно выдавливать соперника...

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Зачем? Борьба за титул? Ее не было в сезоне вообще.

Сама гонка содержала несколько гоночных инцидентов. Особенно пострадал Ландо Норрис, соскользнув с траектории и разложив свой болид.

 Опять странно выступил Перес. С одной стороны, он совершил прорыв из глубины пелетона. А с другой, на лучшей машине, на последнем сегменте последнего круга, проиграл второе место Леклеру...

Moto Gran Prix Macao. Состоялся 55 этап гонок Макао. Эту трассу считают второй по сложности после гонок на острове Мэн (Isle of Man TT). Трасса в Макао городская, очень узкая.

Изобилует перепадами высот. Для пилотов мотоциклов крайне опасная. И первый же круг гонки это подтвердил: упал сначала один пилот, а потом на его обломках соскользнула пилотесса.

Обоих увезли в больницу на обследование, а гонка возобновилась почти через час. В этой гонке традиционно принимают участие пилоты многих национальных чемпионатов, в том числе и победители той самой Isle of Man TT. На этот раз никто не мог составить конкуренцию британскому пилоту Питеру Хикману на BMW.

Он победил с преимуществом более 20 секунд.

Макао. GT World Cup. Субботнюю квалификационную гонку выигрывает Рафаэль Марчелло на Mercedes.

И эта гонка также не обошлась без крупной аварии с красным флагом: незадолго до конца об стену "разложилась" одна из Audi.

Воскресную основную гонку также выиграл Рафаэль Марчелло.

MotoGP. Катар. Все приковано к борьбе за титул между Баньяйей и Мартином. Но не они стали лидерами в квалификации. Поул, с рекордом трассы, взял Лука Марини из команды VR 46 Ducati!

К воскресной гонке стало известно, что за рукоприкладство Алейш Эспаргаро будет наказан потерей 6-ти мест на старте и денежным штрафом в 10000 евро. Это за то, что ударил по шлему Франко Морбиделли, который испортил ему быстрый круг.

Такое проявление редкость для мотогонок, но привычное дело в NASCAR...

Спринт был очень насыщенный событиями, особенно в начале, когда сзади пелетона состоялся небольшой "завал" из пилотов. Но гонку не остановили. Из двух кандидатов на чемпионство, лучше был готов Хорхе Мартин. Он не только обогнал Баньяйю, но и выиграл спринт, стартовав с 5-го места.

А вот Франческо Баньяйя, наоборот, выступил весьма посредственно, финишировав на 5-ом.

Основная гонка прошла диаметрально противоположно для кандидатов. Хорхе Мартин провалил старт, а Баньяйя рванул на место лидера. И там держался почти до самого финиша, пока его не обошел Фабио ди Джиннантонио, которому особо терять было нечего. Для него это первая победа в чемпионате, но перспектив на будущее нет.

Хорхе Мартин же стал откатываться назад и финишировал на 10-м месте.

Теперь между пилотами 21 очко. Все решится в Валенсии.

Новости и слухи.

В Лас-Вегасе состоялось событие, опосредственно связанное с F1. Чемпион мира 1997 года, Жак Вильнев, женился в одной из церквей.

IMSA. Дженсон Баттон и Маркус Эрикссон примут участие в 2024 году в гонке "24 часа Дайтоны" Выступать они будут на спортпрототипе класса GTP в составе команды Wayne Taylor Racing with Andretti на Acura ARX-06.

Ралли-Рейд. В 2024 году ралли-рейд "Шелковый путь" стартует в Томске и финиширует в китайском городе Хоргосе. Само соревнование пройдет по территории России, Китая и Монголии. Всего предусмотрено 11 этапов, общей протяженностью около 5500 километров, из которых 2500 километров - скоростные участки.

MotoGP. Ходят упорные слухи, что Лука Марини по окончании этого сезона перейдет в заводскую команду Repsol Honda.

Не особо понятны мотивы такого действия. С одной стороны он будет выступать за заводскую команду. Но с другой - Honda пока не ровня даже прошлогодним Ducati.

WRC. На этапе в Японии российский гонщик Николай Грязин занял второе место в классе WRC2, уступив первое место Андреасу Миккельсену.

Даниил Квят,

который на следующий год должен стать заводским пилотом Lamborghini в классе гиперкаров, высказался о желании поучаствовать в японской серии Super Formula, если будет предложение.


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По материалам motogp-news.ru, autosport.com.ru, Be on Edge страница в VK.

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