Начнем с "королевы" нашей, F1 ...

Ну, не может цирк заставить скучать... Это не в его правилах... Началось все задолго до самого уик-энда, когда стало известно, что особо продажи билетов на цирк не идут. Жадность, сэр... Но самое интересное началось на практике, когда болиды стали вырывать из асфальта металлические люки.

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Причем, сами люки были заварены, но не выдерживало бетонное кольцо. Из-за этого пострадали некоторые гонщики. Самым "счастливым" оказался Сайнс.

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Ему на болиде не только пробило днище, но и пострадал мотор и батарея! А эти элементы находятся в лимитированном списке. То есть их замена предусматривает штраф в виде отката на стартовой решетке назад. Вроде, пилот и команда не виноваты, форсмажорные обстоятельства. Ан, нет! Такое в правилах "самой лучшей мировой серии" не предусмотрено! Сайнса могло бы спасти голосование, но представители Mercedes проголосовали против... Вот такой "плебесцид"...

Самое обидное, что в квалификации Карлос Сайнс занял бы второе место, но штраф... А поул уже в который раз выигрывает Шарль Леклер. Осталось хоть раз реализовать его в победу...

И зрителям досталось. Из-за работ на трассе, тренировка была перенесена на ночь. И посмотреть эти заезды пришла группа самых преданных фанатов F1. Но их выгнала с трибун полиция!

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Люди, заплатили деньги и тут такое! "Королева автоспорта", что тут скажешь... На этом фоне меркнет и "утонувший" в свое время Гран-при в Спа.

А гонка опять была безобразной. И мне уже надоело это повторять. Победил Макс Ферстаппен.

Это было предсказуемо. Что поразило, так его поведение в первом же повороте. Так нагло и бесцеремонно выдавливать соперника...

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Зачем? Борьба за титул? Ее не было в сезоне вообще.

Сама гонка содержала несколько гоночных инцидентов. Особенно пострадал Ландо Норрис, соскользнув с траектории и разложив свой болид.

Опять странно выступил Перес. С одной стороны, он совершил прорыв из глубины пелетона. А с другой, на лучшей машине, на последнем сегменте последнего круга, проиграл второе место Леклеру...

Moto Gran Prix Macao . Состоялся 55 этап гонок Макао. Эту трассу считают второй по сложности после гонок на острове Мэн (Isle of Man TT). Трасса в Макао городская, очень узкая.

Изобилует перепадами высот. Для пилотов мотоциклов крайне опасная. И первый же круг гонки это подтвердил: упал сначала один пилот, а потом на его обломках соскользнула пилотесса.

Обоих увезли в больницу на обследование, а гонка возобновилась почти через час. В этой гонке традиционно принимают участие пилоты многих национальных чемпионатов, в том числе и победители той самой Isle of Man TT. На этот раз никто не мог составить конкуренцию британскому пилоту Питеру Хикману на BMW.

Он победил с преимуществом более 20 секунд.

Макао. GT World Cup . Субботнюю квалификационную гонку выигрывает Рафаэль Марчелло на Mercedes.

И эта гонка также не обошлась без крупной аварии с красным флагом: незадолго до конца об стену "разложилась" одна из Audi.

Воскресную основную гонку также выиграл Рафаэль Марчелло.

MotoGP. Катар. Все приковано к борьбе за титул между Баньяйей и Мартином. Но не они стали лидерами в квалификации. Поул, с рекордом трассы, взял Лука Марини из команды VR 46 Ducati!

К воскресной гонке стало известно, что за рукоприкладство Алейш Эспаргаро будет наказан потерей 6-ти мест на старте и денежным штрафом в 10000 евро. Это за то, что ударил по шлему Франко Морбиделли, который испортил ему быстрый круг.

Такое проявление редкость для мотогонок, но привычное дело в NASCAR...

Спринт был очень насыщенный событиями, особенно в начале, когда сзади пелетона состоялся небольшой "завал" из пилотов. Но гонку не остановили. Из двух кандидатов на чемпионство, лучше был готов Хорхе Мартин. Он не только обогнал Баньяйю, но и выиграл спринт, стартовав с 5-го места.

А вот Франческо Баньяйя, наоборот, выступил весьма посредственно, финишировав на 5-ом.

Основная гонка прошла диаметрально противоположно для кандидатов. Хорхе Мартин провалил старт, а Баньяйя рванул на место лидера. И там держался почти до самого финиша, пока его не обошел Фабио ди Джиннантонио, которому особо терять было нечего. Для него это первая победа в чемпионате, но перспектив на будущее нет.

Хорхе Мартин же стал откатываться назад и финишировал на 10-м месте.

Теперь между пилотами 21 очко. Все решится в Валенсии.

Новости и слухи.

В Лас-Вегасе состоялось событие, опосредственно связанное с F1. Чемпион мира 1997 года, Жак Вильнев, женился в одной из церквей.

IMSA. Дженсон Баттон и Маркус Эрикссон примут участие в 2024 году в гонке "24 часа Дайтоны" Выступать они будут на спортпрототипе класса GTP в составе команды Wayne Taylor Racing with Andretti на Acura ARX-06.

Ралли-Рейд. В 2024 году ралли-рейд "Шелковый путь" стартует в Томске и финиширует в китайском городе Хоргосе. Само соревнование пройдет по территории России, Китая и Монголии. Всего предусмотрено 11 этапов, общей протяженностью около 5500 километров, из которых 2500 километров - скоростные участки.

MotoGP. Ходят упорные слухи, что Лука Марини по окончании этого сезона перейдет в заводскую команду Repsol Honda.

Не особо понятны мотивы такого действия. С одной стороны он будет выступать за заводскую команду. Но с другой - Honda пока не ровня даже прошлогодним Ducati.

WRC . На этапе в Японии российский гонщик Николай Грязин занял второе место в классе WRC2, уступив первое место Андреасу Миккельсену.

Даниил Квят,

который на следующий год должен стать заводским пилотом Lamborghini в классе гиперкаров, высказался о желании поучаствовать в японской серии Super Formula, если будет предложение.





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По материалам motogp-news.ru, autosport.com.ru, Be on Edge страница в VK.