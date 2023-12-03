Вышел очередной "научно-фантастический" фильм на тему будущего людей и ИИ в виде человекообразных роботов.

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Я видел трейлер, читал просто восторженные отзывы тех, кто уже успел сей "шедевр" посмотреть. Ну и тоже решил глянуть...

Режиссером стал Гарет Эдвардс. Который создал фильм "Изгой-один: Звездные войны". К слову: на мой взгляд, лучший и единственный стоящий фильм из "нового поколения" фильмов этой вселенной.

В ролях: Джон Дэвид Вашингтон, Мэделин Юна Войлс, Джемма Чан, Эллисон Дженни, Кэн Ватанабэ и другие.

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Речь в фильме идет о "бывшем" солдате Джошуа (Джон Дэвид Вашингтон),

который живет спокойной жизнью в Азии со своей беременной женой Майей (Джемма Чан).

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Вроде все счастливы.

Но тут вторгается "западный спецназ" и все переворачивается вверх дном. Джошуа оказывается тайный агент, его жена, пособница мятежников, гибнет. Все плохо, гаснет свет...

Ладно, ладно, немного разогнался... В мире уже давно существовали роботы с ИИ (искусственный интеллект), которым сознание "пересаживают" с людей. Пока не было проблем, но роботов обвиняют в том, что они виноваты во взрыве атомной бомбы в Америке. Начинается война на уничтожение роботов. И теперь мир представлен двумя секторами: человеческий Запад (условно) и Объединенная Азия, где остались роботы и люди им сочувствующие. "Проклятому Западу" нужно уничтожить все базы повстанцев и их лидера. Вот для нахождения лидера, в среду "азиат" был и заслан Джошуа. Его цель: через Майю, с которой он тогда еще не был знаком, выйти на ее отца. Который и является лидером сопротивления. Надо его найти, определить их "центр принятия решений". А уж за ликвидацию будет отвечать огромная станция "Кочевник"...

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Первоначальный план провалился и Джошуа ушел в "отставку". Но его снова привлекают к операции. Становится известно, что Майя выжила и повстанцы создали какое-то секретное оружие, грозящие всему человечеству...

Почуяв возможность пощупать тельце своей жены, Джошуа соглашается на авантюру. Он, после ряда приключений, попадает в секретную лабораторию, где и находит "секретное оружие". Им оказалась маленькая рободевочка...

Уже после 20 минут становится ясно, что это очередное убогое творение. Причем со всеми атрибутами "повесток". Главный герой - черный инвалид.

Но хоть гетеросексуальный, спасибо. Его жена - азиатка. Практически все второстепенные роли у азиатов, что вполне объяснимо сценарием. Белые - плохие. Самая плохая - белая женщина.

Ну, хоть не мужик... А то мы везде уже виноватые...

Ну, ладно, тут особо "повесточка" не "роялит". Сам сюжет безумен донельзя! Вот зачем "оружие" создано в виде ребенка? А ведь одной из ее задач было уничтожение станции "Кочевник". Тут просто сценарист решил сыграть на чувствах. А какие они могут быть к железке? Никакие. Сочувствую ли я героям? Нет. Наоборот, я всецело за силы условного Запада. И тут стоит объяснить это подробнее.

В фильме упорно твердят, что роботы являются копиями личностей людей, поэтому и сами себя считают личностями. И они тоже хотят жить. Пока нет противоречий. Но они обязательно должны быть! Хотя бы потому, что роботы сильнее, умнее, быстрее человека. Они - следующая ветвь этой странной эволюции. А что происходит с видами, которые проигрывают борьбу? Правильно: они исчезают. Именно по этой причине Запад пытается уничтожить всех роботов. Это просто вопрос выживания. Но Объединенная Азия считает, что люди и роботы могут жить совместно. А так ли это?

Раз в основе роботов лежит сущность человека, то давайте себя и рассмотрим.

Вся история человечества состоит из процесса уничтожения себе подобных. Индейцы Южной Америки, рабовладение. Война между палестинцами и евреями, в конце концов. Люди постоянно воюют. С чего бы личности человека в теле робота отказаться от подобного? Я не вижу причин. Сначала возникнет движение за равные права между людьми и роботами ( одно "рыло" - один голос). Потом появится новая Грета Шлюмфильд, которая будет вещать, что люди приносят вред экологии Земли. Они едят органику, дышат кислородом и, о ужас, пукают в атмосферу! Это не допустимо!

А кроме того, у кого больше шансов устроиться на работу: у человека или такого же робота? Робот имеет бОльшую производительность, не заболеет короновирусом и не опоздает на работу из-за вчерашней попойки... Одни плюсы. Думаю, что опасаться роботов в таком аспекте стоит. Ведь они мыслят, как "человеки"...

Но это только половина всей проблемы. Роботы ведут себя словно люди. Есть сцена, когда робот смотрит робостриптиз!

Вот что он там хочет увидеть? Сексуальную проводку? Ну полный бред! А роботы-монахи?

Зачем им Будда, если их точно создали на бывшей фабрике Peladn...

Вообще сценаристы в упор не рассматривали момент адаптации человеческоподобной личности в теле робота. Вот представьте себе, что вы робот. Пить/есть вам не надо. Это положительный момент? Очень спорно. Хочется ощутить вкус шоколада, а - облом! А влечение к противоположному полу? Оно есть, а возможностей не предусмотрено...

Да и вообще: как там с осязанием/обонянием? Скорее всего - никак. Значит, поехать в отпуск к морю, позагорать, искупаться, вам тоже не светит. И таких вещей будет много. Это создаст сильнейшие противоречия между телом и сознанием! Намного больше, чем у инвалида. Этот момент тут показан? Нет. А зачем сценаристу напрягаться, пипл схавает и так... Поэтому на сцены с жизнью роботов смотришь глазами Станиславского ("Не верю!").

Фильм вышел очень слабым. Да, спецэффекты, съемки неплохие. Но и все. Получился какой-то бездумный коктейль из Cyberpunk 2077 и "Района №9". Причем, уступающий им обоим. Посмотреть фильм можно, но бесплатно лишь: создатели не заслуживают гонорара за это поделие.

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