MotoGP . Малайзия. Чемпионат стремительно подходит к финалу, а судьба чемпионства еще совсем не решена. Трое пилотов, Баньяйя, Мартин и Беццекки (теоретически), могут стать чемпионом.

И уже в квалификации развернулась напряженная борьба. Совершенно неожиданно хорошо вытсупил Энеа Бастианини (заводская Ducati). После своего падения на первом же этапе чемпионата и полученной травмы, его выступления можно охарактеризовать только одним словом - "плохо". А тут - первый ряд на стартовой решетке (третье место)! Но все внимание было приковано к дуэли Франческо Баньяйя и Хорхе Мартина. Во всех попытках Мартин был немного быстрее. Но, в финальной, он ошибается в повороте и падает! А Баньяйя сохранил "холодную голову" и взял поул...

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Спринт был валидольным для претендентов. Сначала, лидировал Баньяйя, преследуемый Алексом Маркесом (Gresini Ducati). Хорхе Мартин в этот момент провалился со старта, но быстро вернулся на третье место. Постепенно, Алекс Маркес обгоняет Баньяйю и выходит в лидеры.

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Но потом на второе место выходит и Хорхе Мартин! Баньяйя оказался третьим... Если бы не командная тактика, то он мог оказаться даже четвертым, но его напарник Энеа Бастианини не стал форсировать события, несмотря на лучшие круги в гонке. Теперь между соперниками всего 11 очков... А Алекс Маркес вновь безмерно счастлив своей второй победе в сезоне.

Основная воскресная гонка была не менее напряженной. Но тактически. Вперед сразу вырвались Энеа Бастианини и Алекс Маркес. Баньяйя был третьим, а Хорхе Мартин - четвертым. На протяжении первых пяти кругов, Мартин предпринял несколько попыток обгона, но Баньяйя смог отразить атаки.

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А потом, скорее всего, убивший шины Хорхе Мартин, стал понемногу "отваливаться". Выиграл гонку Энеа Бастианини.

И это первая победа для него в этом сезоне за чемпионскую команду! Алекс Маркес - второй. Франческо Баньяйя стал третьим и разрыв с Хорхе Мартином в чемпионате составил 14 очков. Теперь всего два кандидата на титул, Беццекки уже даже математически не может рассчитывать на победу в чемпионате. Выступавший по "шальной карте" Альваро Баутиста, смог финишировать на 17 позиции.

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WRX . Гонкконг. Здесь прошли два этапа чемпионата по ралли-кроссу. В первой гонке, в финале победу отпраздновал Кевин Хансен, опередивший своего многолетнего соперника Йохана Кристофферссона.

Но именно на этом этапе, Кристофферссон официально оформил свое чемпионство, имея преимущество в 24 очка. Для тех, кто не следит за данными соревнованиями, стоит сказать, что сейчас тут выступают "электрички"...

На 10-ом, воскресном этапе, команда Kristoffersson Motorsport сделала дубль, взяв первое и второе места.

Победил же, чемпион мира 2023 года, Йохан Кристофферссон.





Новости и слухи.

F1 . Буквально за неделю до очередного этапа в Лас-Вегасе стало известно, что еще десятки тысяч билетов на это шоу остались нераспроданными. Одна из причин - высокие цены на билеты. Это будет ночной этап на фоне знаменитых казино "Города Грехов".

Кристиан Хорнер рассказал, что контракт с Серхио Пересем на следующий год будет продлен, несмотря на множественные слухи об увольнении пилота: "...у нас есть чёткий план и, следовательно, чёткое намерение Red Bull заключаются в том, что Перес продолжит выступать в 2024 году".

WEC . Тимур Богуславский протестировал заводской Corvette в рамках ознакомительных тестов в Бахрейне.

А неутомимый Валентино Росси заявил, что возможно будет участвовать в следующем году в чемпионате на выносливость. Сейчас Росси в составе команды WRT подписан контрактом с BMW Motorsport. В рамках ознакомительных тестов, он проехал за рулем спортпрототипа группы LMP2 в Бахрейне.





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По материалам motogp-news.ru, autosport.com.ru, Be on Edge страница в VK.