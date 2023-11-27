Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

"Продавцы боли" и "Молчание ангелов" - краткий обзор двух фильмов

Сегодня я расскажу о двух новых фильмах, вышедших в 2023 году на разных платформах...
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

Сегодня я расскажу о двух новых фильмах, которые можно посмотреть, исходя из типичной ситуации "на безрыбье и рак рыба"...

реклама



"Продавцы боли" - Как стриптизерша и Капитан Америка обезболивающими торговали.

Netflix довольно своеобразная платформа. Там можно сразу списывать в утиль примерно 80% "контента". Даже для детей. Но иногда там появляются и стоящие проекты. И вот одним из них стал фильм "Продавцы боли" ("Pain Hustlers"). Режиссер: Дэвид Йейтс. В ролях: Эмили Блант, Крис Эванс, Кэтрин О’Хара, Энди Гарсиа, Хлоя Коулмэн и другие.

Главная героиня фильма, Лиза Дрейк (Эмили Блант), не имея особых талантов, но с дочкой,

реклама



подрабатывает в стриптизе, где случайно знакомится с неким представителем небольшой фармкомпании.

По пьяни он предлагает ей вакансию, на что Лиза соглашается - все лучше, чем задницей на шесте крутить (тем более, что это не особо и получается). А тут работа скорее "интеллектуальная": надо "впарить" врачам новое обезболивающее от этой фармкомпании.

реклама



Причем, сделать какой-то довод в пользу именно этого препарата. А для этого нужен особый талант убеждения. Пусть и не с первой попытки, но Лизе это удается.

А, так как дела у компании идут отвратительно, то и первому контракту тут чрезмерно рады. Короче, дуэт из бывшей стриптизерши в липовыми дипломами, и представителем компании Питом Бреннером (Крис Эванс) совершает невозможное.

реклама



Они вытягивают компанию из глубокого кризиса и ставят на "уверенную дорожку процветания"... Но не все "шоколадно" в американской системе фармацевтики...

Фильм "как бы" основан на реальных событиях, но тут все переделано. Сама же суть взаимоотношений фармкомпаний и врачей показана достоверно. В чем суть?

Дело в том, что все фармкомпании имеют право проводить "рекламные кампании" в раскрутке своих лекарств. Это не запрещено. Естественно, что это не та реклама, которую крутят по телевидению. Тут обязаны показать и сертификат, и провести семинары, где расскажут о всех возможностях препаратов. Вот тут и ходят "по тонкой грани закона". Семинар можно провести и в арендованном ангаре за минимальную плату. А можно... вывести всех слушателей на Гавайи

 и там, под выпивку и легкую музыку, в компании с "девочками техподдержки", устроить веселый пикничок, когда между увеселениями мимолетно провести никому уже не нужные лекции. Фактически, врачам дают бесплатный отдых за счет фармкомпании, что уже тянет на определенные следственные действия. Кроме того, за количество проданных лекарств, можно выдавать, скажем так, "не под запись", некоторые зелененькие бумажки с дядьками и циферками... Это уже более серьезное нарушение закона. Но такие преступления довольно тяжело доказываются: свидетелей нет.

И вот когда, главная героиня фильма видит, что обезболивающее, выписываемое при купировании боли в онкологии, выписывают от головной боли, она принимает решение положить этому конец...

Фильм снят довольно хорошо, подача легкая, хотя говорят о серьезных вещах. Эмили Блант справилась с ролью хорошо. А вот персонаж Криса Эванса сильно затерялся в ее тени. Неплохо сыграл главу компании и Энди Гарсия, показав, как превращается из адекватного человека

в какое-то жалкое подобие Скруджа (не того, что из мультфильма): жадный, слегка поехавший кукухой на почве свалившегося дохода.

В общем, посмотреть фильм можно. Это ни в коем случае не "Волк с Уол-стрит", но сойдет.


"Молчание ангелов" - Тут нормальных нет...

Фильм снят в 2023 году в Дании. Это криминальный триллер. А подобные фильмы в северных странах Европы традиционно получаются неплохими.

Режиссеры: Эсбен Тоннесен, Юлие Эльгор. В ролях: Юлие Эльгор, Роланд Мёллер, Стине Стенгаде, Кристофер Лессо, Андреа Ван Йенсен, Марк Харпсо и другие.

Бывший детектив и специалист по информационным технологиям, Лаура (Юлие Эльгор)

находится в отпуске из-за нервного срыва. Она и ее муж очень тяжело переживают потерю нерожденного ребенка. Лаура вынуждена была сделать аборт по медицинским показаниям. Отношения с мужем

почти разрушены полностью, сама она стала совершенно другим человеком...

Но тут в городе происходит убийство девушки возле частного приюта для женщин.

 В руках трупа обнаружена карта памяти, которую и просят расшифровать Лауру. Работа на час перерастает в полноценное участие в расследовании убийств маньяка. Лаура со своим новым коллегой, Джеспером (Роланд Мёллер),

проводят поиск преступника, который на каждой жертве оставляет полиции видеозапись самого процесса убийства.

Нужно найти связь между убитыми женщинами, мотив преступника.

Почти сразу становится ясно, что маньяк хорошо технически подкован: он некоторое время ведет съемку с камер внутри полицейского участка, взломав систему безопасности полиции.

Несколько позже, следователи выясняют общую черту всех жертв: все они делали аборты...

Фильм хороший. Почти все время. Это детектив, без погонь и стрельбы. Больше половины времени фильма, нам не показывают лицо преступника,

кто он, нам также неизвестно. Только ближе к концу, ситуация проясняется.

Вроде все хорошо: злодей наказан... Но вот сама концовка... Ни к селу, ни к городу. Ее сделали, чтобы накрутить лишнего драматизма? Вышло не очень.

Поэтому фильму могу поставить только условные 5 баллов из 10. Но посмотреть под соответствующее настроение можно.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Вот такой краткий обзор (без особых спойлеров) на два новых фильма.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

englemageren pain hustlers
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio Focus A10
1
Обзор робота-пылесоса ILIFE L100
+
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E360
16
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT13
5
Обзор Wi-Fi USB адаптера MSI AX1800
19
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante X 360
11
Обзор и тестирование комплекта APNX C1-VGA-KIT и наборов вентиляторов APNX FP1-140 и FP2-120
13
Обзор сервера HIPER Server R3 – Advanced (R3-T223225-13)
13
Обзор и тестирование корпуса APNX C1
22
Ретроклокинг: Позывной – 370-й
69

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инженерам наконец удалось решить полувековую проблему самолетов Ил-96
36
Штурмовые группы русских войск в Авдеевке заперли бойцов ВСУ на западе «Нивы»
6
Болгария передаст бесплатно более ста бронетранспортеров БТР-60 Украине
7
Старый игрок Fortnite сбит с толку, получив редкие скины спустя годы
3
Sohu: Любому атомному авианосцу достаточно лишь одного попадания российского "Циркона"
6
Bloomberg: «Газпром» делает из Китая новую Европу
3
Раскрытый прорыв OpenAI в области "сверхразума" создал значительные проблемы
6
Аккумуляторы без никеля для электромобилей способны заряжаться от 20% до 80% за 6 минут
+
Sony PlayStation может обанкротиться
9
Пресс-секретарь Пентагона заявила, что поставки на Украину снарядов идут согласно плану
1
Telegraph: Запад проиграл гонку по поставкам снарядов – ВСУ не получат миллион боеприпасов в срок
+
Компания Элона Маска Neuralink, занимающаяся разработкой мозговых имплантатов, привлекла $ 43 млн
1
Северная Корея запустила военный спутник и взорвала ракету
+
«Норникель» и «Росатом» построят плавучую АЭС в Норильске
3
Китай начинает строительство подводного дата-центра с производительностью, равной 6 млн. ПК
5
Некоторые фанаты GTA не уверены, что в предстоящем трейлере Rockstar Games покажут GTA 6
1
Швейцарские ученые предложили новый метод прогнозирования землетрясений и цунами
+
Пограничная служба Украины задержала уклонистов, пытавшихся выехать по паролю «картошка»
6
NASA: Высадка на Луне становится сложным вызовом
3
Семейный кроссовер с мотором Volvo и 7 местами скоро появится в России
+

Популярные статьи

Почему вам не нужна видеокарта NVIDIA за 200 000р – собираю ПК для любых игр в 2К за 110 000р
62
Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
164
Как собрать мощный игровой ПК на Intel и NVIDIA в конце 2023 года и не разориться
16
Итоги гоночного уик-энда 25-26 ноября
7
Демографическая яма в России и как с ней бороться
109
VT4 - китайский основной боевой танк создали специально для экспорта в развивающиеся страны
1
Продажи консолей в Черную пятницу — провал Xbox Series S в Америке
5
США дразнят Китай и Россию чудо-истребителем 6-го поколения и его беспилотным ведомым
11
О коррупции в Украине в оценке западных СМИ
30
MBT-70 – американский супертанк, который создавался для борьбы с СССР
+

Сейчас обсуждают

Дмитрий Сергеев
00:40
Поясняю, в 4к с DLSS качество картинка будет лучше чем в 2к натив.
Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
32Влад32
00:34
Боюсь, все это плохо кончится.
Германия намерена достать химоружие Гитлера со дна Балтийского моря
Za9c
00:28
Нвидия отчиталась, что доходы от ии ей принесли в 5 раз больше чем игровые. Так что надеяться на что-то годное в 50** видяхах я бы не стал. Будет дорого, по характеристикам чуть лучше. АМД так слилась...
Краткое сравнение 3080Ti и 4090 - мой опыт, мысли и чаяния
Дмитрий Сергеев
00:26
Даже 4070 вывозит RT overdrive с DLSS+FG в 2к = 60фпс
Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
Тимур Резванов
00:26
13700к 4090 64 ddr5 смотрят на эту сборку как на калькулятор. Шучу ) мой бюджет был выше просто.
Как собрать мощный игровой ПК на Intel и NVIDIA в конце 2023 года и не разориться
Тимур Резванов
00:22
Что в нем топового? Он до Ak620 ag620 с его 250 ватт тепла не тянет, а стоит ....
Thermalright Peerless Assassin 120 стал лучшим процессорным кулером 2023 года
REY_B_
00:20
Аналитики с Уолл-стрит в глубокой дупе. Но они даже этого не замечают....
Аналитики с Уолл-стрит уверены в падении Tesla в сфере электромобилей
Eaec
00:19
у вас ус отклеился
Арестович обвинил Запад в обмане Украины и гибели 200 тысяч украинцев
Дмитрий Сергеев
00:18
При чем в ДНС, сейчас, самая дешевая 4070 стоит дешевле на 5к самой дешевой 7800ХТ.
Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
Дмитрий Сергеев
00:14
Хз, у меня по dp подключена 4070Ti, до нее 3070 была, разницы не увидел при переключении 0-255 и 16-255.
Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем