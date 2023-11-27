Сегодня я расскажу о двух новых фильмах, которые можно посмотреть, исходя из типичной ситуации "на безрыбье и рак рыба"...

реклама





"Продавцы боли" - Как стриптизерша и Капитан Америка обезболивающими торговали.

Netflix довольно своеобразная платформа. Там можно сразу списывать в утиль примерно 80% "контента". Даже для детей. Но иногда там появляются и стоящие проекты. И вот одним из них стал фильм "Продавцы боли" ("Pain Hustlers"). Режиссер: Дэвид Йейтс. В ролях: Эмили Блант, Крис Эванс, Кэтрин О’Хара, Энди Гарсиа, Хлоя Коулмэн и другие.

Главная героиня фильма, Лиза Дрейк (Эмили Блант), не имея особых талантов, но с дочкой,

реклама





подрабатывает в стриптизе, где случайно знакомится с неким представителем небольшой фармкомпании.

По пьяни он предлагает ей вакансию, на что Лиза соглашается - все лучше, чем задницей на шесте крутить (тем более, что это не особо и получается). А тут работа скорее "интеллектуальная": надо "впарить" врачам новое обезболивающее от этой фармкомпании.

реклама





Причем, сделать какой-то довод в пользу именно этого препарата. А для этого нужен особый талант убеждения. Пусть и не с первой попытки, но Лизе это удается.

А, так как дела у компании идут отвратительно, то и первому контракту тут чрезмерно рады. Короче, дуэт из бывшей стриптизерши в липовыми дипломами, и представителем компании Питом Бреннером (Крис Эванс) совершает невозможное.

реклама





Они вытягивают компанию из глубокого кризиса и ставят на "уверенную дорожку процветания"... Но не все "шоколадно" в американской системе фармацевтики...

Фильм "как бы" основан на реальных событиях, но тут все переделано. Сама же суть взаимоотношений фармкомпаний и врачей показана достоверно. В чем суть?

Дело в том, что все фармкомпании имеют право проводить "рекламные кампании" в раскрутке своих лекарств. Это не запрещено. Естественно, что это не та реклама, которую крутят по телевидению. Тут обязаны показать и сертификат, и провести семинары, где расскажут о всех возможностях препаратов. Вот тут и ходят "по тонкой грани закона". Семинар можно провести и в арендованном ангаре за минимальную плату. А можно... вывести всех слушателей на Гавайи

и там, под выпивку и легкую музыку, в компании с "девочками техподдержки", устроить веселый пикничок, когда между увеселениями мимолетно провести никому уже не нужные лекции. Фактически, врачам дают бесплатный отдых за счет фармкомпании, что уже тянет на определенные следственные действия. Кроме того, за количество проданных лекарств, можно выдавать, скажем так, "не под запись", некоторые зелененькие бумажки с дядьками и циферками... Это уже более серьезное нарушение закона. Но такие преступления довольно тяжело доказываются: свидетелей нет.

И вот когда, главная героиня фильма видит, что обезболивающее, выписываемое при купировании боли в онкологии, выписывают от головной боли, она принимает решение положить этому конец...

Фильм снят довольно хорошо, подача легкая, хотя говорят о серьезных вещах. Эмили Блант справилась с ролью хорошо. А вот персонаж Криса Эванса сильно затерялся в ее тени. Неплохо сыграл главу компании и Энди Гарсия, показав, как превращается из адекватного человека

в какое-то жалкое подобие Скруджа (не того, что из мультфильма): жадный, слегка поехавший кукухой на почве свалившегося дохода.

В общем, посмотреть фильм можно. Это ни в коем случае не "Волк с Уол-стрит", но сойдет.





"Молчание ангелов" - Тут нормальных нет...

Фильм снят в 2023 году в Дании. Это криминальный триллер. А подобные фильмы в северных странах Европы традиционно получаются неплохими.

Режиссеры: Эсбен Тоннесен, Юлие Эльгор. В ролях: Юлие Эльгор, Роланд Мёллер, Стине Стенгаде, Кристофер Лессо, Андреа Ван Йенсен, Марк Харпсо и другие.

Бывший детектив и специалист по информационным технологиям, Лаура (Юлие Эльгор)

находится в отпуске из-за нервного срыва. Она и ее муж очень тяжело переживают потерю нерожденного ребенка. Лаура вынуждена была сделать аборт по медицинским показаниям. Отношения с мужем

почти разрушены полностью, сама она стала совершенно другим человеком...

Но тут в городе происходит убийство девушки возле частного приюта для женщин.

В руках трупа обнаружена карта памяти, которую и просят расшифровать Лауру. Работа на час перерастает в полноценное участие в расследовании убийств маньяка. Лаура со своим новым коллегой, Джеспером (Роланд Мёллер),

проводят поиск преступника, который на каждой жертве оставляет полиции видеозапись самого процесса убийства.

Нужно найти связь между убитыми женщинами, мотив преступника.

Почти сразу становится ясно, что маньяк хорошо технически подкован: он некоторое время ведет съемку с камер внутри полицейского участка, взломав систему безопасности полиции.

Несколько позже, следователи выясняют общую черту всех жертв: все они делали аборты...

Фильм хороший. Почти все время. Это детектив, без погонь и стрельбы. Больше половины времени фильма, нам не показывают лицо преступника,

кто он, нам также неизвестно. Только ближе к концу, ситуация проясняется.

Вроде все хорошо: злодей наказан... Но вот сама концовка... Ни к селу, ни к городу. Ее сделали, чтобы накрутить лишнего драматизма? Вышло не очень.

Поэтому фильму могу поставить только условные 5 баллов из 10. Но посмотреть под соответствующее настроение можно.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Вот такой краткий обзор (без особых спойлеров) на два новых фильма.