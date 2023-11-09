Перед тем, как приступить к обзору на данную игру, я расскажу о своем знакомстве с творчеством очень талантливого писателя Станислава Лема, чье произведение "Непобедимый" и легло в основу игры.

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Польский писатель Станислав Лем достаточно хорошо был известен в "обоих мирах" тех времен. Его произведения издавались и в соц. лагере, и в кап. странах. Данный роман, "Непобедимый", впервые был издан в 1964 году. Подробнее о нем я расскажу в конце статьи.

Итак, я был учеником младших классов, когда посмотрел советскую "экранизацию" другого романа Лема, "Солярис". В то время особого выбора не было и я смотрел практически все советские фантастические фильмы. Сей фильм мне не понравился: нудный, актеры просто "тормозят", самой фантастики тут на пол процента. Все сосредоточено на личных переживаниях космонавтов. После фильма, я записал Лема, чьи произведения я тогда еще не читал, в плохие писатели. И так продолжалось до тех пор, пока отец не купил небольной сборник данного автора, стостоящего из романов "Солярис", "Непобедимый" и рассказов "Звездные дневники Ийона Тихого".

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"Солярис" читать не стал, помятуя о фильме. Начал с "Непобедимого". Прочитал в раз, запоем. Очень понравилось. Потом прочитал о "злоключениях" Ийона Тихого, смеясь практически на каждой странице... Как мог такой автор создать наинуднейший "Солярис"? Собрал волю в кулак и начал читать и этот роман. Ничего похожего на фильм! Абсолютно! Да, я уже знал, что Тарковский считается талантливейшим режиссером. Но снимать фантастику он совершенно не умеет! Он превратил прекраснейший роман о попытках наладить контакт с совершенно другим типом разума в нудное "самоковыряние" пациентов психушки. Вот таким был мой путь от полного отрицания Лема, до превращения в одного из любимых авторов научной фантастики...

Когда анонсировали выход игры по данному произведению, я сразу засомневался в успехе такого мероприятия. По роману можно снять отличный научно-фантастический фильм. Тут есть и размышления о путях развития человечества, и об эволюции существ (и не только) во Вселенной. Есть и неплохие моменты с грандиозной схваткой машин землян с Роем. Но вот сделать игру... В каком жанре? Шутер невозможен в принципе. Сделать РПГ тоже не особо выйдет, если строго придерживаться самого романа.

И вот разработчики из 11 bit studios предложили - квест. Но квест квесту - рознь. Поэтому стоит посмотреть на "пациента" пристальнее...

Играть мы будем, собственно, не за представителей экипажа звездного корабля "Непобедимый", а за другую экспедицию, которая приземлилась на планету Регис III немного раньше. Под наше управление попадает астробиолог Ясна (это имя такое).

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Ясна приходит в себя на планете и ей совершенно не ясно, что с ней произошло...

Постепенно, она начинает припоминать о том, кто она и что ей следуют двигаться в сторону разбитого лагеря. Ищем ориентиры

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и отправляемся в путь. Скажу сразу: ходить-бродить в игре будете постоянно.

Это "симулятор ходьбы". Прибыв в лагер, Ясна обнаруживает престранную ситуацию: человекоподобный робот бродит по лагерю,

совершенно не откликаясь на команды человека, а внутри модуля сидит один из исследователей и изображает "овощ"...

Странная ситуация... Наладив связь с кораблем на орбите, наш астробиолог отправляется на поиски остальных исследователей. Мы найдем труп одной женщины и снова полуживого "овоща".

Что могло случится с людьми на планете, где на суше нет ничего живого? Уже сканирование зондами показало, что жизнь присутствует только в океане, суша же абсолютно безжизненна. Причем, на планете обнаружены какие-то странные, явно искусственно созданные, "металлические конструкции" разных размеров.

самые большие получили условное обозначение "города"... Что это? Откуда?

Игра очень неторопливая, это действительно квест: пока вы не пройдете все его стадии, дальше пойти по сюжету не сможете.

Это не такие уж головоломки, но все имеет определенный смысл. Всего я играл около двух с половиной часа, поэтому сказать более не могу. Но имею полное представление о самом сюжете. Но об этом позже.

Как выглядит игра? Она выглядит примерно так, как я себе и представлял планету Регис III, читая сам роман.

Совпадение, естественно, не на 100%, но достаточное. Пустынные, местами мрачные пейзажи. Дух таинственности за каждым углом... И, если графически, игра не вызывает восторга, то вот с точки зрения сохранения духа эпохи, очень даже. Напомню: роман написан в 60-е годы прошлого века. И поэтому стиль в игре сохранен именно таким, как тогда представляли будущее человечества. Это ретрофутуризм в лучшем его представлении.

Роботы выглядят так, как их тогда представляли. Компьютер вызывает сейчас просто смех (ну, вот: в другие солнечные системы мы летать еще не можем, а компьютеры у нас совершенно другого технологического уровня).

Стилистически игра выдержана отлично.

Перейдем к анализу графики в игре. Настройки:

Имеются пресеты графики.

Ультра настройки:

Высокие настройки графики:

Средние настройки графики:

Низкие настройки:

Имеется в игре апскейл от AMD в виде FSR 2.2. Вот так игра выглядит на ультра настройках с пресетом FSR "качество":

Ссылка на слайдер для сравнения скриншотов.

Мне нравится, как игра сделана в целом в плане графики. Хотя никаких изысков не ждите.

Переходим к тестированию.

Тестовая система.

Процессор : i5-8400

Видеокарта : GTX 1070

Оперативная память : 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система : Windows 10

Разрешение монитора : 1920х1080

Запись тестового отрезка производился программой CapFrameX.

Настройки были выбраны пресета ультра.

Тестовый момент.Тест показал следующее:

График фреймтайма.

График фреймрейта.

Итоговый результат.Оптимизация выполнена так себе... Опять мы видим просто дикий фреймтайм, несмотря на хороший средний фпс. Локации не особо большие, но игра просто требует наличие ССД накопителя. Это избавит вас от многих фризов, хотя и не ото всех. Стоит еще сказать о таком факторе, как сильное влияние фпс от локации. Иногда, фпс может заметно снижаться из-за "спецэффектов", которые влияют на загрузку видеокарты. А вот загрузка процессора не особо большая и неравномерная по потокам.

Итог по игре.

Стоит ли в нее играть? Я не знаю ответ на данный вопрос. Все зависит от ваших пристрастий и от того, читали ли вы роман "Непобедимый". Я роман читал не один раз, поэтому для меня в игре не было непонятных сюжетных моментов. Я с самого начала знал, почему роботы и люди стали недееспособными. Что такое "города" и зачем нужны "кусты".

Все это вам будет известно изначально. И именно это давало мне "духовных сил" двигаться по сюжету игры. Именно это и не дает пока удалить игру с ПК. Я дам ей шанс, поиграв еще немного. А вот, если бы я не читал роман, то игру уже бы удалил. Да и обзор был бы несколько другим.

Ведь о чем тут, в общем, рассказывается? Люди сделали предположение, что давным-давно, на этой планете потерпел крушение корабль лирян (из созвездия Лиры, то есть). Они давно уже вымерли и о них практически ничего не известно, кроме того, что лиряне уже летали между звездами, когда на Земле царили динозавры.

И вот на разбившемся корабле остались ремонтные и исследовательские роботы, способные к самопроизводству. Причем, они стали себя модифицировать для лучшей адаптации к условиям планеты. За миллионы лет они уже совершенно видоизменились от первоначальных форм (некроэволюция) и истребили все живые организмы на суше. Именно поэтому жизнь сохранилась только в океанах. Постепенно, климат стал меняться и механизмам уже не стало хватать ресурсов. И они приступили к уничтожению себе подобных. В итоге длительного времени, выжили два вида: неподвижные огромные механизмы ("города") и маленькие примитивные "кристаллики", которые при угрозе объединяются в рой. Этот рой и стал причиной все бедствий землян. Но тут нет разума, нет целенаправленных действий. Просто реакция на внешние проявления. Но, чтобы все это узнать, вам нужно пройти довольно нудную игру. Или прочитать роман.

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Как научно-фантастическое произведение, это очень хороший продукт. В числе лучших. Но как игра... Очень на любителей подобного. Вот сами и думайте: стоит ли в нее играть или нет.