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"Рептилии", "Великий уравнитель 3", "Миссия невыполнима: Смертельная расплата" - мой краткий обзор

Сегодня я расскажу о трех фильмах, вышедших в 2023 году, которые можно посмотреть: "Рептилии", "Великий уравнитель 3" и "Миссия невыполнима: Смертельная расплата"...
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Сегодня я расскажу о трех фильмах, вышедших в 2023 году и которые стоит посмотреть. Фильмы не одного жанра, но все весьма достойные.

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1. Как Бенисио Дель Торо гадов среди близких искал ("Рептилии")

Этот фильм вышел на платформе Netflix, что часто уже говорит о "качестве" продукта. Но не в этот раз.

Режиссером тут выступил Грант Сингер. В ролях: Бенисио Дель Торо, Джастин Тимберлейк, Эрик Богосян, Алисия Сильверстоун, Доменик Ломбардоцци, Фрэнсис Фишер и другие. По жанру - это смесь детектива и драмы.

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В городе жестоко убита женщина-риэлтор. Под подозрение попадает ее сожитель (Джастин Тимберлейк),

муж, с которым она, вроде, не имеет уже отношений

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и некий Эли Филипс, которые имеет "зуб" на риэлтора.

Расследованием занимается детектив Том Николс (Бенисио Дель Торо).

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 Он устанавливает причинно-следственные связи и, пока, мало что говорит о личности преступника.

Но, постепенно, он выходит на след подозреваемого, который к тому же, замешан в торговле наркотиками. При попытке побега, преступник убит Томом.

Формально, дело закрыто. Но, что-то тут не совсем сходится... Вторая половина фильма посвящена именно этим нестыковкам. Тем более, что Тому не дает покоя Эли Филипс, рассказывая, что семейка риэлторов вовсе не "белая и пушистая". Но то, чем это все оборачивается, ввергает детектива в шок...

Что он выберет: оставаться верным закону или же друзья и родственники превыше всего?

 Ответ не кажется таким уж однозначным, тем более, что в прошлом у детектива уже были весьма "скользкие моменты"...

Бенисио Дель Торо справился с ролью великолепно. Не разочаровал. Тут нет погонь, безумной стрельбы или драк. Просто детектив и личная драма героев.

В этот раз Netflix не разочаровал, как бывает почти всегда, а выдал весьма годный продукт. Неожиданно.

2. Как Дензел Вашингтон каморру изводил ("Великий уравнитель 3")

Это третий фильм франшизы. И, скорее всего, последний. Так мне кажется...

Режиссер: Антуан Фукуа. В ролях: Дензел Вашингтон, Дакота Фаннинг, Эудженио Мастрандреа, Дэвид Денман, Гая Скоделларо, Ремо Джироне, Андреа Скардуцио и другие.

На этот раз профессиональный "эквалайзер", Роберт МакКэлл (Дензел Вашингтон), соизволил посетить Италию. И не просто Италию, а ее самую "злачную часть" - Сицилию. Там у него вышла небольшая разборка с местным "предпринимателем", интернет-аферистом, который еще оказался и наркоторговцем, связанным с исламскими террористами.

Тут наш "решатель дифференциальных уравнений жизни" получает пулю в область почки

и отправляется на вынужденный покой в небольшом приморском городке, где царит мир и покой...

 Но коварная каморра пытается прорастить свои щупальца и здесь.

Выздоровевшему МакКэллу такое не по нраву, и он снова приступает к "эквалайзингу"...

Данный фильм, хоть и типичный боевик, сильно отличается от двух предыдущих. Тут и сами убийства показаны попроще (хотя трупов хватает), и делает это Дензел, как-то устало, спустя рукава. Дело не в актере, а в самом фильме, будто его герой уже устал "творить добро". А тут еще он очень сильно проникся атмосферой небольшого, типично итальянского городка, где все друг друга знают и живут большой дружной общиной. И вот мафия пытается эту идиллию разрушить, что не нравится "Великому уравнителю". Но все наводит на мысль, что это - последнее его дело. Хватит, пора на покой.

В фильме гораздо больше каких-то размышлений и всегда присутствует легкая атмосфера отвлеченности. Скорее всего, таким образом намерены поставить точку во франшизе. Что ж, если это так, то подход очень верный. Об этом намекают слова самого Роберта МакКэлла, что он не против остаться пожить в этом уединенном месте.

Фильм получился неплохим. Не шедевр. Ему не переплюнуть первую часть. Но, скажем так, режиссер и не старался. Но, как "приключения" престарелого "эквалайзера" перед выходом на пенсию, выглядит нормально.

3. Как Том Круз Скайнет изничтожал ("Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая")

Режиссер: Кристофер Маккуорри. В ролях: Том Круз, Хейли Этвелл, Винг Реймз, Саймон Пегг, Ребекка Фергюсон, Ванесса Кирби, Эсай Моралес и другие.

Это какой уже по счету фильм бесконечной франшизы. И название намекает, что будет минимум еще один фильм. Я не любитель данного "сериала". Не особо зашло. Но теперь, когда франшизу о Джеймсе Бонде закончили так позорно и бездарно, агент Итан Хант вполне выступает заменителем агента 007. И в этом плане, фильм гораздо лучше того негроидно-феминистского позорища. Итан Хант тут главный, хотя женщин предостаточно, но ложиться им под каблук Том Круз явно не собирается.

 Все же актер старой закалки. И это хорошо. Главгадом тут выступает... Нет, не Россия. И не Китай. А Искусственный Разум. Именно Разум, а не Интеллект.  Предыстория: проводятся испытания русской подлодки, оснащенной сверхсовременной системой обеспечения невидимости от всех видов радаров/сонаров.

А в это же время, США проводит испытание вирусной программы, которая должна взломать компьютер русской субмарины. Каким образом вирус туда запустили, нам не сообщают. Но вирус вступил в греховную связь с русским компьютером, что привело к метаморфозам ИИ (Искусственного Интеллекта) в ИР (Искусственный Разум). Подлодка тонет, ИР "вырывается на свободу"...

 Цели его не особо и ясны, но он показал свои возможности, просунув свой двоичный код во все места: биржи, Пентагон и прочие "увеселительные заведения". А это "лакомый кусочек" для всех стран... И вот Итан Хант, со своей командой, должны выяснить, кто за этим стоит.

Тут самое интересное, что за ИР никто не стоит. Это он нанимает людей, чтобы найти две половинки некоего ключа, которым можно дезактивировать компьютер на подлодке.

 Одним из злодеев на службе ИР оказывается "старый знакомый" Итана - Гэбриэл (Эсай Моралес).

Вот с ним и будет основная битва в фильме...

Сам же фильм ничуть не выбивается из линейки подобных фильмов. Разве, что тут верховодит всем ИР. Стрельба, погони, драги, трюки - все, что положено по жанру, присутствует в наличие.

 Понравилось то, что временами фильм перестает быть серьезным и допускает толику определенного веселья. Например, как погоня на электрическом рестамоде FIAT 500 по Риму.

 Тут фильм действительно перекликается с фильмами о Джеймсе Бонде, там тоже были крайне несерьезные моменты. Вот разве что Том Круз ловеласа не "включил"...

Фильм заканчивается на том, что две половинки ключа у Итана, теперь надо найти место крушения русской субмарины...

Я сам удивился, но фильм мне понравился. Именно, как замена "бондианы": шпионы, "веселуха"... Не стоит относится к нему всерьез, это просто фильм для развлечения. С этим он справился, не вызвал изжоги феминизмом или другими "повесточками".

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Вот о таких фильмах, мне хотелось вам рассказать.

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