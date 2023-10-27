Компания BMW с самых первых лет своего создания имела особое предрасположение к автоспорту. В 60-е и 70-е годы прошлого века, она сосредоточилась в кузовных гонках, которые в то время разрешали производить просто дикие эксперименты с аэродинамикой и многими деталями автомобиля. Да так, что порой они бросали даже вызов настоящим спортпрототипам.

Одной из самых известных машин в автоспорте данной компании являлся BMW 3,0 CSL.

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Этот автомобиль для кольцевых автогонок дорабатывался отделением BMW M GmbH. На тот момент это было именно гоночное подразделение. Создано оно было в 1972 году. А сам автомобиль должен был заменить на гоночных трассах своего предшественника - BMW 2800 CS.

Правила на тот момент позволяли сильно дорабатывать моторы и практически без ограничений экспериментировать с аэродинамикой. Серийный автомобиль обладал мощностью около 206 л.с. и имел некоторые детали кузова из алюминия для снижения массы. В форсированном варианте мотор развивал уже до 430 л.с в поздних версиях! И это при массе около тонны. Инженеры подошли к аэродинамике очень радикально. Передний спойлер достаточно больших размеров,

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огромное заднее антикрыло и аэродинамические ребра на передних крыльях. Кузов был заметно расширен. За столь радикальный обвес, автомобиль получил прозвище "Бэтмобиль" (по фильму тех лет).

Автомобиль выехал на гоночные трассы в 1973 году и почти сразу стал громить всех соперников. Под управлением гонщиков Ханса Штука и Криса Эймона, BMW выиграли 6-ти часовую гонку на Нюрбургринге. Одной из сильнейших команд в то время была... Alpina. Да-да, не многие знают, что современное тюнинг-ателье выросло именно из гоночной команды. До 1979 года "Бэтмобили" были почти непобедимы на гоночных трассах.

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Porsche на тот момент противопоставляла BMW на трассах моделью 934 RSR, которая имела довольно скромный облик на фоне конкурента.

Но времена требовали новую, более совершенную модель...

В это время, под давлением BMW, Ford и Porsche был продавлен новый регламент гонок, начиная с 1976 года. Это так называемая Группа 5, которую часто называли "Силуэты", благо правила позволяли очень сильные изменения в аэродинамике автомобилей. И Porsche воспользовалась этим сполна...

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Разрабатывалась модель 935, которая должна была основываться на серийном 930 Turbo (это внутризаводской индекс 911 того поколения). Но было очень много изменено во внешности. Во-первых, ради аэродинамики, убрали выступающие фары.

Кузов очень сильно расширили, особенно в задней части. Крышку моторного отсека венчало антикрыло просто монструозных размеров. Автомобиль был намного длиннее исходника. В технике были применены некоторые решения, уже обкатанные на спортпрототипе Porsche 917. Мотор был кардинально переработан, но все же сохранил воздушное охлаждение. Но правильнее считать, что мотор имел воздушно-масляное охлаждение. Так как весь двигатель был пронизан масляными каналами. Изначально, мощность достигала 580 л.с. Масса автомобиля была примерно 970 кг.

Конкуренты подавали протест из-за радикального изменения внешнего вида. Но плоский нос без фар сочли соответствующим регламенту, а вот крышка моторного отсека - нет. Пришлось переделывать интеркулер мотора. Эта версия в 1976 году на равных боролась в "Бэтмобилем". Непросто, но титул чемпионов мира компания Porsche себе вырвала.

В 1977 году модернизированный 935-й снова ринулся в погоню за титулом. Теперь его мощность составляла 630 л.с. Несколько была переработана и аэродинамика. И снова титул был выигран. Справедливости ради, сильнейший соперник, BMW, в этом году выступал только в младшем классе, с двухлитровыми моторами.

На 1978 год перед заводской командой Porsche стояла задача выиграть Ле-Ман в абсолютном зачете. Для этого стоило снова сильно переработать весь автомобиль. Практически все было переделано. Даже днище автомобиля. Автомобиль стал намного шире и длиннее.

От оригинала осталась только крыша, двери и лобовое стекло. Мотор, оснащенный двойным турбонаддувом, развивал уже 750 л.с. с объема 3,2 литра. На прямой Мюльсанн, автомобиль разгонялся до 365 км/ч. И вот эта версия получила название "Моби Дик".

Первый выезд "Моби Дика" состоялся на трассе в Сильверстоуне, где он, без особых проблем, выигрывает гонку. Но вот в Ле-Мане все пошло не так, как планировали. Технические проблемы поставили крест на амбициях заводской машины. В итоге Рольф Штоммелен и Манфред Шурти закончили гонку на восьмом месте... Это был провал!

На 1979 год, заводская команда отказывается от выступления в чемпионате, сосредоточившись на дебюте в INDYCAR. Роль лидера взяла на себя частная команда Kremer из Кельна (братья Манфред и Эрвин Кремер), создавшие модификацию 935 K3.

Были внесены некоторые изменения в конструкцию, мощность снижена ради надежности силового агрегата. Шансы на победу в Ле-Мане были бы невысоки, если бы не проблемы у конкурентов. Настоящие спортпрототипы Porsche 936 сошли из-за проблем.

Mirage-Ford столкнулся с поломкой коробки передач. У команды Kremer появился шанс на победу. И они его не упустили, несмотря на то, что автомобилем было довольно сложно управлять. Экипаж в составе Клауса Людвига и братьев Дона и Билла Уайттингтонов выигрывают Ле-Ман! Остальные места на подиуме также заняли экипажи на 935-й модели. Причем, второе место было за экипажем, в состав которого входил и известный актер Пол Ньюман.

После этой победы, Kremer получила несколько заказов на строительство подобных автомобилей. Всего было построено 13 моделей, не считая кит-комплектов.

В целом, 935-я модель была очень востребована в гонках, включая выступления в американском чемпионате IMSA. Гонялись разные версии вплоть до начала 80-х годов.

Автомобильные компании не забыли свои легендарные гоночные модели и, спустя много лет, выпустили машины, которые перекликаются с легендами.

В 2018 году Porsche, на базе модели 911 GT2 RS, построила автомобиль, напоминающий "Моби Дик".

Практически весь кузов переделан с использованием легких материалов. Автомобиль стал длиннее на 32 см. и шире на 15.

Некоторые элементы позаимствованы от гоночного 919 Hybrid. Автомобили окрашены в фирменный окрас тех лет и несут спонсорские наклейки Martini. Всего планируется сделать 77 штук по цене около 702000 евро.

А в 2022 году, к полувековому юбилею, компания BMW выпустила модель BMW 3.0 CSL на базе BMW M4 CSL.

Немного был форсирован мотор и внесены изменения в настройку подвески. Но самые значимые отличия во внешности, которая перекликается с тем самым "Бэтмобилем".

Всего будет сделано 50 автомобилей по цене в полмиллиона евро...





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По материалам Drive2.ru, Авторевю.