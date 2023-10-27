Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

"Бэтмобили" и "Моби Дики" гоночных трасс

60-е и 70-е годы прошлого века отличались особой "изощренностью" в правилах, касающихся тех. регламента автомобильных гонок. И некоторые компании сполна пользовались этими возможностями...
[ ] для раздела Блоги
1

реклама

Компания BMW с самых первых лет своего создания имела особое предрасположение к автоспорту. В 60-е и 70-е годы прошлого века, она сосредоточилась в кузовных гонках, которые в то время разрешали производить просто дикие эксперименты с аэродинамикой и многими деталями автомобиля. Да так, что порой они бросали даже вызов настоящим спортпрототипам.

Одной из самых известных машин в автоспорте данной компании являлся BMW 3,0 CSL.

реклама



Этот автомобиль для кольцевых автогонок дорабатывался отделением BMW M GmbH. На тот момент это было именно гоночное подразделение. Создано оно было в 1972 году. А сам автомобиль должен был заменить на гоночных трассах своего предшественника - BMW 2800 CS.

Правила на тот момент позволяли сильно дорабатывать моторы и практически без ограничений экспериментировать с аэродинамикой. Серийный автомобиль обладал мощностью около 206 л.с. и имел некоторые детали кузова из алюминия для снижения массы. В форсированном варианте мотор развивал уже до 430 л.с в поздних версиях! И это при массе около тонны. Инженеры подошли к аэродинамике очень радикально. Передний спойлер достаточно больших размеров,

реклама



огромное заднее антикрыло и аэродинамические ребра на передних крыльях. Кузов был заметно расширен. За столь радикальный обвес, автомобиль получил прозвище "Бэтмобиль" (по фильму тех лет).

Автомобиль выехал на гоночные трассы в 1973 году и почти сразу стал громить всех соперников. Под управлением гонщиков Ханса Штука и Криса Эймона, BMW выиграли 6-ти часовую гонку на Нюрбургринге. Одной из сильнейших команд в то время была... Alpina. Да-да, не многие знают, что современное тюнинг-ателье выросло именно из гоночной команды. До 1979 года "Бэтмобили" были почти непобедимы на гоночных трассах.

реклама



Porsche на тот момент противопоставляла BMW на трассах моделью 934 RSR, которая имела довольно скромный облик на фоне конкурента.

Но времена требовали новую, более совершенную модель...

В это время, под давлением BMW, Ford и Porsche был продавлен новый регламент гонок, начиная с 1976 года. Это так называемая Группа 5, которую часто называли "Силуэты", благо правила позволяли очень сильные изменения в аэродинамике автомобилей. И Porsche воспользовалась этим сполна...

реклама



Разрабатывалась модель 935, которая должна была основываться на серийном 930 Turbo (это внутризаводской индекс 911 того поколения). Но было очень много изменено во внешности. Во-первых, ради аэродинамики, убрали выступающие фары.

 Кузов очень сильно расширили, особенно в задней части. Крышку моторного отсека венчало антикрыло просто монструозных размеров. Автомобиль был намного длиннее исходника. В технике были применены некоторые решения, уже обкатанные на спортпрототипе Porsche 917. Мотор был кардинально переработан, но все же сохранил воздушное охлаждение. Но правильнее считать, что мотор имел воздушно-масляное охлаждение. Так как весь двигатель был пронизан масляными каналами. Изначально, мощность достигала 580 л.с. Масса автомобиля была примерно 970 кг.

Конкуренты подавали протест из-за радикального изменения внешнего вида. Но плоский нос без фар сочли соответствующим регламенту, а вот крышка моторного отсека - нет. Пришлось переделывать интеркулер мотора. Эта версия в 1976 году на равных боролась в "Бэтмобилем". Непросто, но титул чемпионов мира компания Porsche себе вырвала.

В 1977 году модернизированный 935-й снова ринулся в погоню за титулом. Теперь его мощность составляла  630 л.с. Несколько была переработана и аэродинамика. И снова титул был выигран. Справедливости ради, сильнейший соперник, BMW, в этом году выступал только в младшем классе, с двухлитровыми моторами.

На 1978 год перед заводской командой Porsche стояла задача выиграть Ле-Ман в абсолютном зачете. Для этого стоило снова сильно переработать весь автомобиль. Практически все было переделано. Даже днище автомобиля. Автомобиль стал намного шире и длиннее.

От оригинала осталась только крыша, двери и лобовое стекло. Мотор, оснащенный двойным турбонаддувом, развивал уже 750 л.с. с объема 3,2 литра. На прямой Мюльсанн, автомобиль разгонялся до 365 км/ч. И вот эта версия получила название "Моби Дик".

Первый выезд "Моби Дика" состоялся на трассе в Сильверстоуне, где он, без особых проблем, выигрывает гонку. Но вот в Ле-Мане все пошло не так, как планировали. Технические проблемы поставили крест на амбициях заводской машины. В итоге Рольф Штоммелен и Манфред Шурти закончили гонку на восьмом месте... Это был провал!

На 1979 год, заводская команда отказывается от выступления в чемпионате, сосредоточившись на дебюте в INDYCAR. Роль лидера взяла на себя частная команда Kremer из Кельна (братья Манфред и Эрвин Кремер), создавшие модификацию 935 K3.

Были внесены некоторые изменения в конструкцию, мощность снижена ради надежности силового агрегата.  Шансы на победу в Ле-Мане были бы невысоки, если бы не проблемы у конкурентов. Настоящие спортпрототипы Porsche 936 сошли из-за проблем.

 Mirage-Ford столкнулся с поломкой коробки передач. У команды Kremer появился шанс на победу. И они его не упустили, несмотря на то, что автомобилем было довольно сложно управлять. Экипаж в составе Клауса Людвига и братьев Дона и Билла Уайттингтонов выигрывают Ле-Ман! Остальные места на подиуме также заняли экипажи на 935-й модели. Причем, второе место было за экипажем, в состав которого входил и известный актер Пол Ньюман.

После этой победы, Kremer получила несколько заказов на строительство подобных автомобилей. Всего было построено 13 моделей, не считая кит-комплектов.

В целом, 935-я модель была очень востребована в гонках, включая выступления в американском чемпионате IMSA. Гонялись разные версии вплоть до начала 80-х годов.

Автомобильные компании не забыли свои легендарные гоночные модели и, спустя много лет, выпустили машины, которые перекликаются с легендами.

В 2018 году Porsche, на базе модели 911 GT2 RS, построила автомобиль, напоминающий "Моби Дик".

 Практически весь кузов переделан с использованием легких материалов. Автомобиль стал длиннее на 32 см. и шире на 15.

Некоторые элементы позаимствованы от гоночного 919 Hybrid. Автомобили окрашены в фирменный окрас тех лет и несут спонсорские наклейки Martini. Всего планируется сделать 77 штук по цене около 702000 евро.

А в 2022 году, к полувековому юбилею, компания BMW выпустила модель BMW 3.0 CSL на базе BMW M4 CSL.

 Немного был форсирован мотор и внесены изменения в настройку подвески. Но самые значимые отличия во внешности, которая перекликается с тем самым "Бэтмобилем". 

Всего будет сделано 50 автомобилей по цене в полмиллиона евро...


рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде

По материалам Drive2.ru, Авторевю.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 4.2 из 5
голосов: 5
Добавить в закладки

Теги

bmw porsche
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса APNX C1
12
Ретроклокинг: Позывной – 370-й
63
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090
21
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E240
21
Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
21
Обзор электронной книги Onyx Boox Magellan 5
11
Обзор универсального кронштейна Streamplify Mount ARM
2
Обзор и тестирование ноутбука Honor MagicBook X 16 Pro
6
Обзор и тестирование монитора HIPER EasyView SB2707
10
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Hero
8

Интересные материалы

Ретроклокинг: Позывной – 370-й
24 октября 2023 63
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090
19 октября 2023 21
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E240
17 октября 2023 21

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

в России создали супердешевый беспилотник, невидимый для систем РЭБ
8
Новый Ланцет, оснащенный головкой самонаведения и "сознанием", самостоятельно поразил САУ Dana
+
В РФ создали высокопрочный бетон, на 90% состоящий из стекольных отходов
10
Опубликован список из 100+ смартфонов Xiaomi, которые получат прошивку HyperOS вместо MIUI
+
MWM: Кинжал - асимметричный ответ России на внешние угрозы, который остановить абсолютно нечем
3
SK hynix открыто выразила протест против вероятного объединения Western Digital и Kioxia
+
Китай продолжает наращивать своё доминирование в технологиях искусственного интеллекта
+
Голуби могут решать задачи, которые кажутся сложными как для человека, так и для ИИ
1
Из-за нового процессора Galaxy S25 Ultra, Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7 могут подорожать
+
В Сети появляются новые спутниковые снимки сектора Газа до и после бомбардировок израильскими ВВС
3
Apple может радикально обновить линейку наушников AirPods в 2024-2025 годах
+
Пределы роста - в 1973 году в MIT вычислили исчерпание ресурсов Земли между 2040 и 2050 годами
2
Известный трейдер предсказал дальнейшее движение курса BTC
+
FPV-дрон поразил очередной танк Leopard 2, вызвав в нём возгорание боекомплекта
1
Фото Nubia Z50 SE с прямоугольным модулем камеры появилось в сети
+
Samsung Galaxy Watch 7 будут оснащены 4-нм процессором
+
OnePlus 12 побил 18 рекордов DisplayMate с новым дисплеем 2K BOE
1
Изобретено четвертое поколение динамической защиты бронетехники
+
Мошенники стали использовать тему конфликта в Израиле для разводов на деньги
+
Snapdragon 8 Gen 3 на 233% опередил Snapdragon 8 Gen 1 в AnTuTu
+

Популярные статьи

ТОП-7 причин, почему Poco F5 – один из лучших смартфонов 2023 года
19
БТР "Намер" - Тяжелый бронетранспортер израильской армии весом 60 тонн
5
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Октябрь)
12
Очень короткое тестирование вентилятора ID-COOLING XF-12025-SD-K
7
"Бэтмобили" и "Моби Дики" гоночных трасс
1
Почему я не люблю отдых в Крыму
50
Названы новые системы ПВО, сбившие за пять дней 24 украинских самолета
15
Об ударе ATACMS по Бердянску, последствиях и возможных контрмерах
3
Обзор и тестирование корпуса APNX C1
12
Россия нацелит "Калибры" из Ладожского озера на военные объекты НАТО в Скандинавии
13

Сейчас обсуждают

Гвоздь
21:40
а зачем там такая странная надпись?
Риттер: В США не могут разобраться, каким образом ВС РФ сбили 24 самолета ВСУ
kitava
21:39
Иди смотреть правдивую историю про чернокожую королеву Англии от Британского ТВ XD
Риттер: В США не могут разобраться, каким образом ВС РФ сбили 24 самолета ВСУ
Блейд
21:38
Пускай называют как хотят, от перемены мест слагаемых сумма не меняется (с) Как тебе мой новый водяной знак?
Риттер: В США не могут разобраться, каким образом ВС РФ сбили 24 самолета ВСУ
Гвоздь
21:37
Вот нашел. Пита-это арабская лепешка из пресного теста, она делает блюдо более сытным, что классический лаваш. короче они походу так лаваш называют, для привлечения клиентов, маркетинг мать их так
Риттер: В США не могут разобраться, каким образом ВС РФ сбили 24 самолета ВСУ
Блейд
21:34
Я даже не знаю что это такое, А что такое? Пите
Риттер: В США не могут разобраться, каким образом ВС РФ сбили 24 самолета ВСУ
Гвоздь
21:34
Странно, я думал ты знаешь, что такое "пита" и почему пишут "шаурма в пите". Спроси у Труссикёра, может она знает.
Риттер: В США не могут разобраться, каким образом ВС РФ сбили 24 самолета ВСУ
Гвоздь
21:32
Ну так, "элитный" спецназ америкосов сунулся на днях в Газу, ему там ХАМАС напихал по полной, побитые янки убежали, вот и мстят. У американцев любимая тактика. Всё кругом взорвать с помощью ракет и б...
В секторе Газа отключены интернет и мобильная связь, Израиль объявил о расширении наземных «манёвров»
Блейд
21:29
А мне откуда знать? Укр боты тоже много чего пишут. Если ты попробовал бы эту шаурму, я бы тебя за уши не оторвал. Кстати как тебе мой новый водяной знак?
Риттер: В США не могут разобраться, каким образом ВС РФ сбили 24 самолета ВСУ
Lokis
21:28
Кто-то ещё активно пользуется дисками?
Nero Burning ROM - всё ещё незаменимый помощник для записи компакт-дисков и DVD-дисков
Гвоздь
21:26
Обращал внимание, на таких заведениях в прайсе пишут: Шаурма в пите. Что такое пита, не знаешь и почему в твоей конторе такого нету?
Риттер: В США не могут разобраться, каким образом ВС РФ сбили 24 самолета ВСУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем