В 2023 году на "широкие экраны" вышел фильм "Gran Turismo", который, как понимают любители приставок и компьютерных игр вообще, посвящен одной игровой серии от одной компании...

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Режиссером сего поделия, выступил Нил Бломкамп. В ролях: Арчи Мадекве, Орландо Блум, Дэвид Харбор, Никхил Пармар, Мэйв Куртье-Лилли, Дэниэл Пуиг, Джимон Хонсу и другие.

Перед тем, как перейти к анализу этого "фильма", стоит коротко пройтись по сюжету.

Простой британский паренек, Ян Марденборо (Арчи Мадекве), очень сильно увлекается гоночными симуляторами.

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Конкретно, играет в "Gran Turismo". Он мечтает стать автогонщиком. Его целеустремленность не разделяют родители, в частности отец, Стив (Джимон Хонсу).

Отец считает, что сын просто зря теряет время на всякие "глупости".

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Одновременно, один из работников компании "Nissan", Дэнни Мур (Орландо Блум)

продвигает идею интегрировать перспективных "гонщиков компьютерных симуляций" в реальные соревнования, дабы поднять продажи машин. Для этого он предлагает создать GT Academy для поиска талантов. И вот первым счастливцем становится наш герой, Ян. Вместе с другими избранными, он пребывает на полигон GT Academy, где и будет происходить отбор победителей. Для тренировки и адаптации к езде на реальных машинах, Дэнни нанимает бывшего гонщика Джека Сэлтера (Дэвид Харбор).

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Именно он тренирует и отсеивает кандидатов.

Ян проходит жестокий отбор и становится победителем GT Academy, Теперь его ждут настоящие гонки с профессионалами. Ему необходимо, как минимум, занять 4-е место в серии гонок, чтобы получить лицензию FIA автогонщика. Не без труда, но это ему удается. Родители понимают, что их сын всерьез намерен стать гонщиком. Они с тревогою следят за успехами сына. На пути Яну встречаются разные соперники. И даже трагический инциндент: в гонке на Нордшляйфе, его автомобиль буквально вылетает с трассы

и убивает зрителя. Сам гонщик получил незначительные травмы. Но его вера в себя напрочь подорвана.

Он винит себя в гибели зрителя. Восстанавливают его душевное равновесие Джек и, приехавший в больницу, отец.

Кроме того, над Яном нависла угроза лишения его лицензии, если его признаю виновным в аварии. Да и сама компания Nissan уже не особо рада такому повороту событий. Подобная "реклама" им не нужна. Все заканчивается благополучно, но большой вопрос о продолжении деятельности GT Academy не снят.

Дэнни Мур решает идти в такой ситуации на достаточно рискованный шаг: выставить команду из бывших сим-гонщиков в Ле-Мане...





Фильм смотрится несколько странно, ведь в начале нам сообщают, что в основе лежат реальные события...

Даже не дождавшись окончания фильма, я полез в интернет искать, какие это события. О существовании GT Academy я знал, но про успехи ее пилотов не слышал. Оказывается, что такой гонщик на самом деле есть.

Но, как любит Голливуд, все значительно переделано и упрощено до невозможности.

Для начала, я расскажу о тем моментах, которые не соответствуют реальности. Ян Марденборо - самый "успешный" гонщик GT Academy. Но он не был первым! Свою карьеру он начал в 2011 году и был лишь третьим победителем программы. А первым стал испанец Лукас Ордоньес, победивший в 2008 году.

Соответственно, события должны протекать условно в 2011-2012 годах. Но, глядя на автомобили, мы имеем современный фильм. Это я к чему: гонки на убогом R35 в 2023 году выглядят просто смешно.

Это совершенно не конкурентноспособная машина! На ней ничего выиграть невозможно! Более того, даже на заре ее появления в категории GT3, представители Nissan слезно упрашивали дать им возможность выйти за границы регламента и делать кузов из более тонкого металла. Машина была просто тяжелой и не могла конкурировать с тогдашними оппонентами. Поэтому состязание GT-R с современными Lamborghini и Audi выглядит рекламной компанией, не более.

Далее, сами моменты реальных гонок сняты в стиле самой игры.

Может режиссер считал это "гениальным ходом". Но, как по мне, выглядит убого и совершенно не передает дух настоящих соревнований.

Следующее несоответствие реальным событиям - авария на Северной петле. Эта авария имела место. Но произошло это уже в 2015 году, почти на закате карьеры пилота, когда Ян предпринял попытку участвовать в серии гонок VLN. И тогда в аварии обвиняли Яна. Но комиссия сочла, что причина в аэродинамике автомобиля...

Далее, гонка в Ле-Мане. Нам показали, что Ян с командой заняли третье место. Сама гонка показана очень недостоверно. Марденборо участвовал вместе с Майклом Краммом и Лукасом Ордоньесом в младшем классе LMP2 на автомобиле Zytek Z11SN, где стоял мотор Nissan.

Поэтому называть весь автомобиль Nissan не правильно. В общем зачете, команда заняла 9-е место. И произошло это в 2013 году. В абсолюте, всех рвали на куски просто непобедимые Audi R18 e-tron quattro...

Да, позже, в 2015 году, Nissan принял попытку выставить свой болид в старшем классе. И Марденборо был одним из пилотов. Машина оказалась абсолютно беспомощна на трассе. Концовку гоночной карьеры, Ян Марденборо провел в Японии, довольно слабо выступая в сериях SuperGT и Super Formula...

Это, что касается не соответствия реальным событиям. На это можно было бы закрыть глаза, если сам фильм был интересным. Но нет! Он просто жалок в реализации. Если до момента окончания академии его можно воспринимать, как фильм, то дальше пошла какая-то "спортивная туфта". И машины на трассе друг друга спихивают.

И "гениальный ребенок" предлагает свои собственные траектории прохождения трасс...

Фильм вообще не показал, как тяжело на самом деле стать профессиональным гонщиком. Тут этого нет в принципе. Все, нашему "Хэмильтону на минималках" дается легко и просто. Так не бывает! Я уверен, что ему на самом деле не раз хотелось все бросить к черту и уйти из гонок. Но тут этого нет. Нет реализма. А как по-идиотски выглядит ступор Яна за рулем! С такими нервами в автоспорте вообще делать нечего. Поэтому фильм смотрится, как просто сюжет очередной части игры Gran Turismo. Это надо умудриться, чтобы снять реальную историю так, чтобы она не воспринималась всерьез.

Хотите реализма и настоящего духа автогонок? Смотрите фильм "Ле-Ман" 1971 года со Стивом МакКуином в главной роли.

Или относительно свежий "Гонка" (2013),

где рассказывается о противостоянии Джеймса Ханта и Ники Лауды. В конце концов, "Ford против Ferrari" (2019)

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не плох и его тоже можно посмотреть. А "Gran Turismo"... Нет, не стоит потерянного времени.