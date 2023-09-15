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Советский кинематограф был крайне противоречив. С одной стороны, выходило огромное количество проходных фильмов о "жизни и быте колхозников и кочегаров". А с другой... А с другой, были действительно отличные фильмы, которые и сейчас можно посмотреть.

Я буду рассказывать только о тех, что смотрел сам и они мне понравились. Оставлю в стороне пласт очень хороших детских сказок и комедий. Пройду мимо драм и "фильмов про любовь" - мне тогда они были просто не интересны. Остановимся на том, что сейчас принято называть "боевиками", "триллерами" и прочими "приключениями".

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Сказки трогать не стал, но подростковые фильмы отметить стоит. Уж очень они в свое время были востребованы. Особо о них нет смысла писать, даже те, кто их не видел, слышали о них (или слышали песни из них).

"Приключение Электроника" (1980) - фантастический комедийный мюзикл, с элементами боевика (ну, чуть-чуть). В нем главные герои: школьник - обормот Сергей Сыроежкин и его двойник, робот, Электроник, который "хочет стать человеком".

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Фильм очень был популярен, как среди школьников, так и взрослых. Режиссеру, Константину Бромбергу, удалось сделать шедевр на века. Ну и музыка не подкачала. В главных ролях снялись близнецы Владимир и Юрий Торсуевы. Особо хочется отметить и весьма колоритных злодеев, Урри (Николай Караченцев)

и Стампа (Владимир Басов). Ну и робопес Рэсси (эрдельтерьер Чингиз) был восхитителен.

Позже вышел еще один культовый фильм, снятый по книге Кира Булычева. Это "Гостья из будущего" (1985).

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Фильм также получил статус культового (хотя, такого понятия тогда не было). И песни из него тоже были довольно известными. В основе лежит книга из целого цикла о приключениях Алисы Селезневой и ее отца. В фильме же Алисе пришлось попасть из светлого будущего в тогдашнее настоящее в поисках миелофона. А, чтобы интрига была более глубокой, тут вам и космические пираты... Фильм очень неплох, но уже тогда мне в глаза бросались очень примитивные съемки. Особенно ужасно выглядело "будущее", созданное из подручных материалов.

Вообще, советская кинофантастика не удалась, как жанр. Хотя задатки были.

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Но лучшими фильмами для подростков, я считаю дилогию "Кортик" и "Бронзовая птица ",

созданные по произведениям А. Рыбакова. Это просто очень хорошие фильмы, где переплетается и становление пионерии в первые годы советской власти, и детективная линия со своими загадками и тайнами.

Режиссером этих фильмов был Николай Калинин, довольно рано ушедший из жизни. Очень интересные фильмы. Без излишней напыщенности и идеологии (в отличие от книг). Актеры сыграли роли великолепно. И сейчас фильм можно абсолютно спокойно смотреть без всяких скидок на время. А вот третий фильм, "Последнее лето детства" , мне не особо понравился. Он не плох, но не более. Другой режиссер и актеры... Не то...

Много снималось фильмов о гражданской войне. Особо стоит отметить "Белое солнце пустыни" (1969), снятый Владимиром Мотылем.

Это и приключение, и боевик, и философская притча. Более и говорить нет смысла, скорее всего нет людей на просторах бывшего СССР, которые этот фильм не видели. А, если не смотрели, то восполните это недоразумение.

Стоит также сказать о таком фильме, как "Шестой" (1981), речь в котором идет о становлении милиции. В нем, милиционер Роман Григорьевич Глодов (Сергей Никоненко)

собирает сотрудников для борьбы с бандой, которая просто терроризирует небольшой городок. Можно назвать этот фильм и боевиком. Но это еще и драма. Особенно это сильно проявляется в конце фильма, когда портной говорит, что форма для милиционеров готова. Да, только уже нет их в живых...

Ну, а самым-самым лучшим фильмом о тех временах, я считаю "Свой среди чужих, чужой среди своих" (1974), снятый Никитой Михалковым.

Можно как угодно относится к его сегодняшнему проявлению на телевидении, но фильмы он снимать умел. Это детектив и драма в одном флаконе. Очень интригующий фильм. Чекист попадает в банду, а среди сотрудников ЧК есть их осведомитель. Кто это? Как его вычислить? Как вытащить своего товарища из лап бандитов? Великолепная игра выдающихся актеров.

И музыка... Ее не просто описать, ее надо слушать...

Фильмы о войне я не любил, но практически все смотрел. И они все не запали в душу. А вот "фильмы про разведчиков"... Тут другое дело. Самые лучшие, на мой взгляд, это сериалы "Семнадцать мгновений весны"

и "Щит и меч" .

Хорошие сценарии, отличная режиссура и игра актеров. Нравилось, что немцы не изображались тупыми идиотами, а достойными соперниками. Жизнь разведчиков на острие ножа, каждый промах грозит разоблачением. Великолепные произведения!

Отлично показана работа разведки и контрразведки в многосерийном фильме "Вариант Омега" (1975). Очень тонкая "игра" советской контрразведки по заброске агента к немцам. Сработает ли план? Клюнут ли немцы на приманку? Олег Даль сыграл в этом фильме главную роль.

И очень убедительно.

Детективов в СССР снималось достаточно. Но особо стоит выделить, конечно же, сериал "Приключение Шерлока Холмса и доктора Ватсона" .

Понятно, что в основе фильмов лежали рассказы Конана Дойля. По мнению самих англичан, "русский Шерлок" - самый правильный Шерлок в мире. И я всецело с этим согласен. Сериал наиболее близок к оригинальным произведениям. Актеры подобраны изумительно. Да, что тут говорить! Надо смотреть!

И куда же мы без Глеба Жеглова и Володи Шарапова!

Великолепный детектив "Место встречи изменить нельзя" (1979) снят по детективному роману Аркадия и Георгия Вайнеров "Эра милосердия". Игра Владимира Высоцкого и Владимира Конкина просто на высшем уровне! Однозначно, шедевр советской эпохи.

В СССР не было фильмов ужасов. Ну, формально (хотя "Вий" , с этим может поспорить). А вот триллер был. На эту роль полностью подходит фильм "Десять негритят" (1978), снятый по мотивам одноименной книги Агаты Кристи.

Очень мрачная атмосфера фильма. Таинственные смерти, загадки дома, поиски убийцы. Все это приправлено тревожной музыкой. И не ждите тут хеппи-энда...

Каратэ, как некоторые знают, было запрещено длительное время в стране. И фильмов про боевые искусства, вроде бы не было... Но только на первый взгляд...

В 1983 году актер, режиссер и каскадер (это важно!) Андрей Ростоцкий снялся в главной роли в фильме "Непобедимый" .

Он играл вымышленного персонажа, Андрея Хромова, который собирал в Средней Азии материал о местной борьбе кураш. На основе этих приемов, он разрабатывал новую боевую систему для обучения красноармейцев (дело происходит в далеких 20-х годах прошлого века). Сюжет просто вольно пересказывает создание отечественной борьбы самбо, созданную Анатолием Харлампиевым. Он точно также собирал сведения из различных стилей борьбы народов тогдашней России и Азии. Фильм чем-то напоминает китайские боевики этого жанра. Только тут вместо китайского мастера кунг-фу, присутствует среднеазиатский старец, который хранит тайные приемы, позволяющие убить соперника одним касанием ( что-то напоминает?). И, естественно, за этими знаниями охотятся и "плохие люди". Это привычные жанру басмачи. Фильм также можно посмотреть, хотя съемками драк он вас не сможет восхитить. Но сюжет неплох.

А как не отнести к боевику фильм, где Сан Саныч пробивает пальцем бочку? Это не просто боевик, а музыкальный боевик. Название не скажу, но дам подсказку...

Также стоит сказать и о фильме 1989 года на эту же тему, о боевых искусствах. Это "Фанат" , наверно, лучший фильм жанра, родом из СССР.

Более-менее качественно поставленные драки (тут засветились многие специалисты единоборств тех лет). А главное, тут очень хороший сюжет. Суровая армейская школа, мафия, подпольные бои, зарождающийся бизнес... Все, что было в те годы, нашло отражение в фильме. Конечно, по самим съемкам, фильм уступал западным аналогам. Но это все было только начало становления жанра.

Ну и последний фильм, мимо которого я просто не могу пройти мимо. Культовый фильм среди молодежи. Его можно охарактеризовать, как философскую драму или драму с философским подтекстом. А я назову просто: фильм, где снялся Виктор Цой.

Речь, конечно же, о фильме "Игла" 1988 года. Фильм, где Цой начал проявлять свой актерский талант, который мог раскрыться в будущем. Но не вышло...





Да, я не перечисли еще много интересных фильмов, таких, как "Экипаж" , "Пираты ХХ века" или "Неуловимые мстители". Но всего, что было снято в то время, объять одной статьей невозможно...