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"Кандиша: Демон мести" - добротный, но не оригинальный фильм ужасов из Франции

Французский кинематограф знаменит не только любовными драмами и комедиями. Зачастую, там снимают и весьма достойные боевики, детективы. А иногда, и ужасы...
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Фильм, о котором я хочу сегодня рассказать, был снят в 2020 году во Франции режиссерами Александром Бустильо и Жюльеном Мори. В ролях снялись актеры: Матильда Ламюс, Самарканд Саади, Сьюзи Бемба, Мерьем Сароли, Шандор Фунтек, Валид Афкир.

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Типичный городской район, где проживают небогатые французы, бывшие и нынешние мигранты из разных стран.

 Наши главные героини - простые девушки, которые ведут типичную жизнь молодежи в их районе.

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Однажды, просто мимоходом, речь заходит о легенде. По ней, если несколько раз произнести имя "Кандиша", то появится призрак.

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 Естественно, что ритуал вызова, девчонки сделали, но безрезультатно.

Однако потом, после "излишне настойчивого приставания" бывшего ухажера,

одна из них, Амели (Матильда Ламюс)

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повторяет этот же ритуал, но дополняя его кровью.

 Это возымело свое действие: мстительный дух Кандиши был призван. А, обидевший Амели парень, "немного умер"...

Но пока, об истинной причине смерти, подружки не знают. Просто обсуждают его смерть.

Вскоре, Амелия видит таинственного призрака.

Она понимает, что ритуал сработал... Теперь надо понять, как изгнать Кандишу. Ведь она не успокоится, пока не убьет шесть мужчин.

Тут нам сообщают подробности этого злого духа. В свое время португальские военные убили мужа и несколько дней издевались над красивой женщиной Кандишей, что и привело к тому, что после смерти, она мстит мужчинам, став джинном (злой дух в арабской мифологии). 

Самостоятельно остановить Кандишу не получается. И девушки обращаются к помощи местного имама-экзорциста (интересно, есть такое понятие в исламе?).

Сначала, кажется, что ритуал помог.

Но убийства продолжаются, на кону жизни близких наших героинь.

А вот наш экзорцист после ритуала отошел в мир иной и уже помочь не в силах. Есть еще один способ: та, что вызвала духа, должна сама покончить с собой, чтобы убийства прекратились.

А после смерти, она сама займет место Кандиши...


Мне фильм, в целом, понравился. Видно, что бюджет не большой, но снято все довольно прилично. Это ужасы без всяких "но". Всяких "сердцесжимающих" скриммеров тут нет, но местами жутковато получилось. Антураж захламленных кварталов вполне в тему фильма. Неизвестные мне актеры также справились с ролями. Даже русская озвучка фильма на редкость нормальная. А вот сам сюжет...

Он до банального не оригинален. Фильмов, где, ради шутки, вызывают кого попало, масса. Одни фильмы получше, другие - откровенный хлам. И сюжеты них похожие: вызвали - пошли проблемы - пытаемся убрать духа/призрака/морок - находим решение проблемы - финал (хороший или нет для героев). Типичная такая схема. Наверно, первый фильм такого рода, что я посмотрел, это "Кэндимэн" 1992 года. Тони Тодд в роли "леденца" был весьма убедителен.

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Во французском фильме все попроще и вторичнее. Но посмотреть фильм можно. Изжоги он точно не вызывает.

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