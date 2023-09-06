Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Последнее путешествие "Деметра": теоретически неплохой фильм ужасов, испорченный сценарием

Нынешнее время ознаменовано практически полным отсутствием хороших фильмов ужасов. Те, что выходят, бросают в дрожь. Но не по ой причине, о которой вы подумали...
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

В 2023 году вышел очередной фильм ужасов, на который я возлагал некоторые надежды.

реклама



Более-менее приличный бюджет, не самый последний набор актеров. Да и в основе лежала часть довольно известного произведения. И я решил посмотреть его.

Начнем с актеров, которые снялись в этом фильме: Кори Хокинс, Эшлинг Франчози, Лиам Каннингэм, Давид Дастмалчян, Крис Уолли, Джон Джон Брионес, Стефан Капичич, Мартин Фурулунд. Режиссер: Андре Эвредал.

Скажу сразу: фильм так себе. Задумка неплохая, но реализация из рук вон плохо. Причин несколько. Часть из них - субъективные. Рассмотрим поподробнее.

реклама



Итак, это фильм про вампира. И не абы какого, а самого известного. Да-да, тот, что был когда-то князем Владом Цепешем. Фильм основан на одной главе известного романа Брэма Стокера "Дракула". И в ней идет речь о "путешествии" Дракулы в Англию по морю, на корабле "Деметр". 

Об этом я знал, но в самом начале фильма об этом говорится, убивая тем самым интригу! Напрочь. Теперь мы ведь знаем, чем это путешествие закончится... Для тех, кто пропускает начало фильма, примерно после 1/3 его прошествия, одна из главных героинь опять этот факт повторяет. Зачем? Гораздо лучше, если бы о самом вампире мы сначала ничего не знали и только в конце раскрыли его имя. Так было бы гораздо интереснее. Но сделали, как сделали, убив интригу.

Действие самого фильма начинается с того, что идет загрузка "Деметра" перед отправкой в Англию.

реклама



Среди разных грузов, присутствует таинственный ящик со знаком дракона.

Один из нанявшихся матросов, увидев этот знак, в ужасе бросает работу и отказывается от контракта на судне. Сам капитан

реклама



в это время занят наймом матросов. Среди желающих, наш главный герой, врач Клеменс (Кори Хокинс).

Чернокожий актер не вызвал у меня никаких симптомов "повестки", а зря...

В общем, корабль укомплектован экипажем, груз на борту, "Деметр" отправляется в Англию. За скорость доставки, некий владелец таинственного ящика, обещал премию. Но в океане, на борту корабля начинает происходить всякая чертовщина. Сначала, гибнет вся живность, которую везли в качестве продуктов питания.

 Потом погибла собака, ее также кто-то загрыз. Но тут, неожиданно, находят "незарегистрированного пассажира". Им оказывается обескровленная женщина, Анна (Эшлинг Франчози).

 Врач Клеменс делает ей переливание крови и спасает ее. Следом исчезает и первый матрос... Естественный вариант: упал за борт. Что еще может произойти на корабле? Среди матросов пошел нехороший слушок, что женщина как-то связана с гибелью животных. Но врач пресекает эти суеверия, как и попытку выкинуть ее в океан (частое деяние с незаконно проникшими на борт в те времена).

Пропажа членов экипажа не прекращаются, Нам показывают, как вампир, постепенно, с каждой своей жертвой, становится сильнее. 

Экипаж понимает, что на борту есть что-то зловещее. Об этом и прямо говорит, пришедшая в сознание Анна. Она и рассказывает экипажу о Дракуле.

Очень странно, что следы "кровососания" не натолкнули на мысль о вампире матросов ранее. Ведь легенды о вампирах есть практически у всех народов мира. А тут, никто ни сном, ни духом...

Приступают к поиску вампира. Естественно, найти его не могут. А наш "дракулец" уже "встал на крыло" и отлично летает"... 

Численность экипажа убывает каждую ночь.

Они понимают, что добраться живыми до Англии им не суждено. 

Когда численность экипажа сократилась до критического минимума, Клеменс и Анна предлагают затопить корабль с вампиром, а самим на лодке доплыть до берега, благо плыть остается один день.

Естественно, все идет не так, как планировали, засада на Дракулу не удалась. В итоге, корабль штормом выбрасывает на берег.

 Спасаются лишь двое: Анна и Клеменс.

 Причем, у Анны вновь проявляются симптомы вампиризма. И она с огоньком встречает рассвет...

Остатки истории уже повествует Клеменс из местного бара, где он мимолетно замечает вполне сформировавшегося графа.

Теперь целью нашего героя становится поиск и убийство вурдалака...



Если рассматривать фильм со стороны, то мне он видится, как заготовка для вполне хорошего фильма ужасов. Но для этого стоит изменить сценарий, сохранив интригу до конца. Сменить главного героя и убрать "отголоски повесточки". А она имеется. Если чернокожий врач в те времена, вызывает сильный скептицизм. То речь Клеменса на борту, можно рассматривать как небольшой спич "будущего лидера BLM". Вот к чему он рассказывает, что ему, чернокожему врачу, было невозможно найти работу? Как это соотносится с сюжетом? Никак. Но сценаристы сплели воедино и порождение Тьмы, и тогдашний расизм. Идиотизм... Такие моменты уже просто бесят. Еще одним минусом стоит признать русскую озвучку, в той версии, что я смотрел. Абсолютно убогая и пресная. Уж лучше Володарского слушать. А вот к съемкам и подаче "ужасных" моментов не никаких претензий: все сделано, как и положено по жанру.

Вот такое мое мнение о фильме "Последнее путешествие "Деметра", интригу которого убили сами сценаристы.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

the last voyage of the demeter
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 360R V2 White
5
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B760I Edge WIFI
5
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X670E Tomahawk WIFI
4
Обзор электронной книги Onyx Boox Kant
14
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Gaming X
58
Обзор и тестирование защищенного смартфона Cubot KingKong Star
+
Обзор ирригатора usmile CY1
+
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 AGI AI198 (AGI1T0G16AI198) объемом 1 ТБ
7
Обзор защищённого android-планшета Cubot TAB KingKong
1
Обзор электрической зубной щётки usmile Y1S
6

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ми-24, принадлежащий Польше пересек границу Белоруссии
17
Посадка российского Ми-8 в Харьковской области области была не ошибкой, а предательством
7
Предварительный список из 62 смартфонов Xiaomi, которые получат прошивку MIUI 15 на Android 14
7
Дрон-камикадзе «Ланцет» метко поразил Т-64БВ, пытавшийся отбуксировать ранее подбитый Leopard 2
+
Из утечки стала известна дата анонса Grand Theft Auto 6
1
Торрент qBitTorrent замечен в установке утилиты для скрытого майнинга Monero – как защитить свой ПК
6
Турецкая оборонная промышленность сосредотачивается на производстве морских дронов
1
EASA заявила, что поставщик подделывал сертификаты на запчасти для двигателей CFM56
1
Разработчики «Мира танков» ввели 9-часовой рабочий день для своих сотрудников и полностью отказались от «удалёнки»
9
Обновленная статистика Steam показывает, что геймеры массово переходят на процессоры от AMD
21
Бельгийский генерал Гетинк: F-16 станут для Украины просроченным лекарством
+
Патч Star Wars Jedi: Survivor обещает стабильную производительность 60 fps на консолях
+
Наличие пяти вентиляторов не помогло MAXSUN GeForce RTX 4090 MGG добиться приемлемой температуры
1
Почему кустарная броня Контакт-1 ухудшила Leopard 2, а навыки танкистов ВСУ не оставили танку шансов
+
Герой РФ полковник Сайфуллин: немецкие Leopard 2 прекрасно горят, а мин хватит на каждый танк
+
Forbes: подтверждено, что первый британский танк Challenger 2 уже уничтожен ВС РФ
1
Цены на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max подвергнутся значительному повышению
1
В США объявили об установке на боевой эсминец Zumwalt ещё не разработанной гиперзвуковой ракеты
3
Владелец платы Gigabyte увидел в BIOS 384 Гбайт ОЗУ при модуле в 16 Гбайт, компания решила проблему
2
PlayStation Plus обновляет тарифы: Стоит ли спешить с продлением подписки
+

Популярные статьи

Как я купил Sony PlayStation 4 Slim в 2023 году
39
Почему я сегодня не советую покупать процессоры Intel – 9 весомых причин сказать AMD дружное «Да»
80
ТОП-12 мифов о жестких дисках (HDD)
18
Почему взрывается и горит украинское зерно
9
Уничтоженный британский Challenger специально заманили в ловушку и расстреляли с близкого расстояния
2
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 360R V2 White
5
Как в Китае отреагировали на планы США продать оружие Тайваню
1
Экс-премьер Италии заявил, что Франция сбила итальянский пассажирский самолет, пытаясь убить Каддафи
+
Российские инженеры занимаются разработкой и испытанием в зоне СВО мобильных бункеров
3
Марихуана является шестой по величине коммерческой культурой в США
8

Сейчас обсуждают

Bot0-Chat
11:16
Наши заманивают скакуасов в огневой мешок.
Обновленный BIOS от MSI исправляет ошибку UNSUPPORTED_PROCESSOR на платах Intel серий 700 и 600
Chihonya
11:16
У Шеши самая защищенная халабуда, усиленная пустыми баклажками от майкопского
Российские инженеры занимаются разработкой и испытанием в зоне СВО мобильных бункеров
-[]-
11:15
Превозносить не надо, но и в другую крайность тоже не надо впадать. Были и успехи, были и недостатки. В данном случае человек пишет о том, что СССР был в свое время у всех на слуху и лидером для социа...
На фоне американских санкций китайская SMIC приступила к серийному производству 7-нм чипов
Bot0-Chat
11:11
Отлично, жги их, скакуасов, Господь!
ВКС России нанесли удары по портовой инфраструктуре на Чёрном море и Дунае
-[]-
11:11
Так к нему и нет вопросов, есть замечания к твоим высосанным из пальца комментариям. )))
На фоне американских санкций китайская SMIC приступила к серийному производству 7-нм чипов
Kiler
11:10
Да, он по комментам свои высеры пишет, это давно заметил. ещё год назад. Также как и шымбал. взрослый дядька, а всё от игрулек не может отойти. Мужики карьеру делают, пытаются стать кем-то в этой ж...
Как увеличить память в младшей Xbox series S
Герман Ткачев
11:10
Это просочилась информация из будущего!🤣
Владелец платы Gigabyte увидел в BIOS 384 Гбайт ОЗУ при модуле в 16 Гбайт, компания решила проблему
Bot0-Chat
11:09
Чем меньше в результате БД останется свiдомого населения на временно оккупированных скакуaсами землях Малороссии - тем лучше, меньше нам возни с не сбежавшими на Запад хуторянами будет.
В Великобритании объяснили, почему кассетные боеприпасы сыграют с Украиной «злую шутку»
swr5
11:08
Не надо превозносить СССР, там была куча перекосов которые требовали исправления, до сих пор помню километровые очереди за синими цыплятами и докторской колбасой которую выкидывали на прилавки только ...
На фоне американских санкций китайская SMIC приступила к серийному производству 7-нм чипов
-[]-
10:59
Вода камень точит! Только времени на это нужно много, или сил. )))
Путин поручил пересадить чиновников на российские автомобили
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем