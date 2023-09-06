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В 2023 году вышел очередной фильм ужасов, на который я возлагал некоторые надежды.

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Более-менее приличный бюджет, не самый последний набор актеров. Да и в основе лежала часть довольно известного произведения. И я решил посмотреть его.

Начнем с актеров, которые снялись в этом фильме: Кори Хокинс, Эшлинг Франчози, Лиам Каннингэм, Давид Дастмалчян, Крис Уолли, Джон Джон Брионес, Стефан Капичич, Мартин Фурулунд. Режиссер: Андре Эвредал.

Скажу сразу: фильм так себе. Задумка неплохая, но реализация из рук вон плохо. Причин несколько. Часть из них - субъективные. Рассмотрим поподробнее.

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Итак, это фильм про вампира. И не абы какого, а самого известного. Да-да, тот, что был когда-то князем Владом Цепешем. Фильм основан на одной главе известного романа Брэма Стокера "Дракула". И в ней идет речь о "путешествии" Дракулы в Англию по морю, на корабле "Деметр".

Об этом я знал, но в самом начале фильма об этом говорится, убивая тем самым интригу! Напрочь. Теперь мы ведь знаем, чем это путешествие закончится... Для тех, кто пропускает начало фильма, примерно после 1/3 его прошествия, одна из главных героинь опять этот факт повторяет. Зачем? Гораздо лучше, если бы о самом вампире мы сначала ничего не знали и только в конце раскрыли его имя. Так было бы гораздо интереснее. Но сделали, как сделали, убив интригу.

Действие самого фильма начинается с того, что идет загрузка "Деметра" перед отправкой в Англию.

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Среди разных грузов, присутствует таинственный ящик со знаком дракона.

Один из нанявшихся матросов, увидев этот знак, в ужасе бросает работу и отказывается от контракта на судне. Сам капитан

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в это время занят наймом матросов. Среди желающих, наш главный герой, врач Клеменс (Кори Хокинс).

Чернокожий актер не вызвал у меня никаких симптомов "повестки", а зря...

В общем, корабль укомплектован экипажем, груз на борту, "Деметр" отправляется в Англию. За скорость доставки, некий владелец таинственного ящика, обещал премию. Но в океане, на борту корабля начинает происходить всякая чертовщина. Сначала, гибнет вся живность, которую везли в качестве продуктов питания.

Потом погибла собака, ее также кто-то загрыз. Но тут, неожиданно, находят "незарегистрированного пассажира". Им оказывается обескровленная женщина, Анна (Эшлинг Франчози).

Врач Клеменс делает ей переливание крови и спасает ее. Следом исчезает и первый матрос... Естественный вариант: упал за борт. Что еще может произойти на корабле? Среди матросов пошел нехороший слушок, что женщина как-то связана с гибелью животных. Но врач пресекает эти суеверия, как и попытку выкинуть ее в океан (частое деяние с незаконно проникшими на борт в те времена).

Пропажа членов экипажа не прекращаются, Нам показывают, как вампир, постепенно, с каждой своей жертвой, становится сильнее.

Экипаж понимает, что на борту есть что-то зловещее. Об этом и прямо говорит, пришедшая в сознание Анна. Она и рассказывает экипажу о Дракуле.

Очень странно, что следы "кровососания" не натолкнули на мысль о вампире матросов ранее. Ведь легенды о вампирах есть практически у всех народов мира. А тут, никто ни сном, ни духом...

Приступают к поиску вампира. Естественно, найти его не могут. А наш "дракулец" уже "встал на крыло" и отлично летает"...

Численность экипажа убывает каждую ночь.

Они понимают, что добраться живыми до Англии им не суждено.

Когда численность экипажа сократилась до критического минимума, Клеменс и Анна предлагают затопить корабль с вампиром, а самим на лодке доплыть до берега, благо плыть остается один день.

Естественно, все идет не так, как планировали, засада на Дракулу не удалась. В итоге, корабль штормом выбрасывает на берег.

Спасаются лишь двое: Анна и Клеменс.

Причем, у Анны вновь проявляются симптомы вампиризма. И она с огоньком встречает рассвет...

Остатки истории уже повествует Клеменс из местного бара, где он мимолетно замечает вполне сформировавшегося графа.

Теперь целью нашего героя становится поиск и убийство вурдалака...









Если рассматривать фильм со стороны, то мне он видится, как заготовка для вполне хорошего фильма ужасов. Но для этого стоит изменить сценарий, сохранив интригу до конца. Сменить главного героя и убрать "отголоски повесточки". А она имеется. Если чернокожий врач в те времена, вызывает сильный скептицизм. То речь Клеменса на борту, можно рассматривать как небольшой спич "будущего лидера BLM". Вот к чему он рассказывает, что ему, чернокожему врачу, было невозможно найти работу? Как это соотносится с сюжетом? Никак. Но сценаристы сплели воедино и порождение Тьмы, и тогдашний расизм. Идиотизм... Такие моменты уже просто бесят. Еще одним минусом стоит признать русскую озвучку, в той версии, что я смотрел. Абсолютно убогая и пресная. Уж лучше Володарского слушать. А вот к съемкам и подаче "ужасных" моментов не никаких претензий: все сделано, как и положено по жанру.

Вот такое мое мнение о фильме "Последнее путешествие "Деметра", интригу которого убили сами сценаристы.