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Исландский кинематограф довольно специфичный. Он в полной мере соответствует понятию "скандинавское кино". Фильмы в жанре "детектив" у них всегда получались неплохо. Фильм "Операция "Наполеон" относится к смеси жанров детектив и приключение.

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Он имеет не особо большой бюджет, что и видно по съемкам. Но ведь вложенные в проект деньги не главное?

В фильме засветились и известные по фильмам и сериалам актеры. Среди них Иэн Глен и Оулавюр Дарри Оулафссон. В главной роли снялась актриса Вивиан Олафсдоттир. Режиссер фильма Оскар Тор Аксельссон.

События фильма происходят в современной Исландии. Главная героиня, Кристин, работает в одной компании.

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А в это время, ее младший брат с друзьями отправился на крупный ледник покататься на снегоходах.

Из-за таяния льда, ледник "открывает" им свою тайну: они находят разбитый немецкий трехмоторный самолет времен Второй мировой войны.

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Брат отправляет Кристин несколько фотографий.

И тут на ледник прилетает вертолет с якобы "экологическими сотрудниками", которые исследуют данный ледник. Увидев останки самолета и отдыхающих, "экологические сотрудники" приступают к ликвидации свидетелей находки.

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Но брат Кристин успевает сбежать на снегоходе. За ним отправляют погоню. По брошенному им телефону, они выходят и на Кристин. К ней в гости отправляется киллер...

Руководит этой довольно странной операцией, сотрудник одной очень известной трехбуквенной конторы из США, Уилльям Карр (Иэн Глен),

который не хочет распространения информации о находке. Причем, речь идет о какой-то операции "Наполеон", связанной со временами Второй мировой войны. Что ищут спецагенты на леднике, пока не понятно.

Тем временем, попытка ликвидации Кристин традиционно "пошла не так": она убегает от убийцы.

Позже, она встречается со своим старым приятелем, британцем, Стивом Рашем, который как раз и занимается изучением полумифической операции "Наполеон".

С его слов, дело идет о секретном полете немецкого самолета в Исландии с высокопоставленными военными на борту, в самом конце войны. Что тут они делали, он и пытается выяснить. Если раньше, к его исследованиям относились крайне скептично, то теперь, он понимает, что был прав. Целью же Кристин является поиск брата,

но для этого надо выяснить координаты крушения самолета. А вот обращаться в полицию и прочие официальные органы, "экологисты" крайне не советуют... Помощь в спасении брата им впоследствии оказывает сын одного американского пилота, Эйнар (Оулавюр Дарри Оулафссон).

Его отец, по заданию спецслужб, искал этот самолет в 50-х годах, но безрезультатно.

Фильм довольно интересный, но часто "просаживается". Многие моменты выглядят сильно надуманными. Но этим страдают и картины с куда более серьезным бюджетом. Примерно с середины фильма, нам уже более-менее ясна тайна разбившегося самолета. Но полная картина раскрывается уже в самом конце, когда все спасены и злодеи наказаны.

Суть в следующем.

В конце войны, некие высокопоставленные чиновники и промышленники США, решают спасти Гитлера и его семью. Планируется их вывоз в Южную Америку на подводной лодке. Но за это они просят определенный гонорар. И, как вы понимаете, значение спасаемого, прямо намекает на довольно солидную сумму. Фашисты собираются оплатить "услуги" краденным золотом, картинами и прочими предметами искусств, которые они насобирали на оккупированных территориях. Речь идет еще об одной легенде, о "поезде с нацистским золотом", который, якобы, пропал на территории Польши в районе Валбжиха. В тех местах, немцы активно строили шахты. И вот, по легенде, где-то в глубине и спрятан этот поезд.

Так вот, на самолете немецкий военный вез представителям "американских спасателей" подробные карты с местоположением данного поезда. Но самолет потерпел крушение на леднике. Карта доставлена не была. Соответственно, операция по спасению Гитлера свернулась. Но золото же осталось!

И в самом конце, наши герои отправляются в Польшу, "поиграть в Лару Крофт"...





Мне фильм понравился, несмотря на явно скромный бюджет. Тут не ждите погонь или качественно снятой стрельбы. Все скромно, но со вкусом. Даже сам сюжет, несмотря на много нелогичностей, не напрягает. Ведь в его основу положены реальные легенды, которые витают до сих пор. И вышло очень неплохо. Мне понравилось.

Кстати, в свое время, в СССР, легенда неудачного спасения Гитлера была обыграна в отличном 4-х серийном фильме "Секретный фарватер".

Там тоже шла речь о попытке спасения фюрера на таинственной подлодке. Если по каким-то причинам, не смотрели этот фильм, то крайне рекомендую его посмотреть.



