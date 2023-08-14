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Игра Atlas Fallen вышла на платформах ПК, Playstation 5 и XBox в августе 2023 года. Разрабатывала игру студия Deck13. Издателем выступила Focus Entertainment.

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По жанру нам обещали игру с элементами РПГ и много-много экшена... Ну, я решил проверить, так ли это.

Описание из Steam: "Восстаньте из пепла и освободите человечество от ярма упивающегося властью бога.

Отправьтесь в странствия по пескам вечного края, полного древних опасностей, тайн и обрывков прошлого. Выслеживайте легендарных монстров и вступайте с ними в зрелищные эпичные схватки, используя усиливаемые песком сокрушительные способности и мощное оружие, которое способно менять форму.

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- Сроднитесь с песками и исследуйте уникальный фэнтезийный мир, полный секретов, укромных мест и опасностей.

- Выслеживайте легендарных существ и вступайте в геройские зрелищные схватки с ними в одиночку или в компании друга.

- Высвободите свою силу и создавайте с ее помощью смертоносное оружие, способное менять форму.

- Станьте непобедимым чемпионом, обладающим уникальными изменяемыми навыками и способностями".

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Что же на самом деле нам предоставила игра?

После короткого обучающего сражения в виде некого аватара Джеймса Камерона (прям один в один), мы выбираем внешность персонажа и приступаем к самой игре. И вот уже с первых моментов разговоры наводят скуку.

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Не цепляют меня проблемы этого народца, совсем. А болтают уже с начала много. Начинаем выполнять какие-то незначительные задания. "Душняк" проходит только тогда, когда выходим за пределы поселения.

Тут немного сбора всякой всячины и сражения с какими-то песчанными монстрами.

После примерно 30 минут невразумительного вступления, нас выбрасывает в открытый мир...

Итак, можно уже сделать кое-какие выводы.

Первое: разговоры с персонажами крайне нудные. Вникать в их суть не тянет совершенно. Болтать приходится не только с людьми, но и с Сущностью, что присутствует в нашей боевой перчатке (тот самый аватар).

Второе: если сама боевая система сойдет, то вот ее прокачка всякими кристаллами, вне понимания. Неужели нельзя было сделать проще и понятнее? Или это побочный эффект локализации?

Третье: Дизайн открытых локаций очень неплох.

Четвертое: автозапуск игры на Vulcan не выводит мониторинг MSI Afterburner. Причем скриншоты тоже не сработали. Поэтому картинок с самого начала игры не сохранилось. В виду сего печального факта, тестирование пройдет в dx12.

Определенной "фишкой" игры можно назвать режим скольжения по песку.

Но так ли это важно? Нет. Всего лишь способ быстрого передвижения, интереса это не добавляет.

Боевка фактически сводится к двум типам ударов с перекатами. Да, есть возможность в определенный момент воспользоваться определенным умением, зависящим от типа камня амуниции. Но это дело вторичное.

Переходим к сравнению графики в игре. Сама она не поражает воображение, но, в целом, неплоха. Настроек прилично.

Очень высокие настройки:

Высокие настройки:

Средние настройки:

Низкие настройки:

Имеется и апскейл FSR 2.1.

Но вот его работа...

Очень высокие настройки + FSR:

Вы видите прирост фпс? И я не вижу. Кроме того, нет привычных пресетов для ФСР, а какое-то невнятное описание... И это уже вторая игра, где ФСР реализован через одно место.

Слайдер для сравнения скриншотов.

В итоге, для тестирования, я выбрал просто минимальные настройки и выставил текстуры на максимум, убрав полностью эффект размытия.

Тестовая система:

Процессор : i7-8700T

Видеокарта : GTX 1070

Оперативная память : 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система : Windows 10

Разрешение монитора : 1920х1080

Запись тестового отрезка производился программой CapFrameX.

Тестовый момент был выбран в виде пробега по пустыне:

Итоги тестирования.

График фреймтайма.

График фреймрейта.

Инпут лаг.

Итоговый результат.Что можно сказать? Игра отвратительно оптимизирована. Ужасно. Да, сейчас набегут "продвинутые комментаторы" и начнут: "карту смени, бомж..." Для упоротых, я приведу требования, заявленные самой компанией:

Глазоньки разули? Разница между GTX 1070 ti и GTX 1070 не такая большая, чтобы на низких (!) настройках игра выдавала менее 50 кадров! Где обещанное?





После тестирования, я еще немного поиграл, уже в режиме Vulcan. По ощущениям - немного получше, но никакими стабильными 60 фпс не пахнет (стоит просто свернуть игру и посмотреть на график фреймрейта).

Общий игровой набег составил около 3-х часов, после чего игра была безжалостно удалена...

Вывод по игре .

Геймплей не зацепил вообще. Некоторые обзорщики увидели в игре некий копипаст с Forspoken. Возможно. Определенное подобие имеет место. Уж в плане нудных разговоров, точно. Они невыносимо нудные! И это уже какая игра с элементами РПГ, которая сделана плохо. Я в свое время пытался поиграть в Elex, хватило на час... Другие новые игры не продержались и этого времени. Кризис жанра РПГ налицо. Вот только не надо писать про Baldur Gate 3! Во-первых, это всего лишь одна игра. А во-вторых, пошаговые бои далеко не всем интересны.

В плане графики особых вопросов бы не было, если бы не оптимизация. За такое, надо программистов бамбуковой палкой по рукам бить.

Короче, типичный "проходняк", о котором забудут через полгода. Стоит ли она своих 2200 рублей (если верить информации Steam)? Нет, ни рубля. Проходите мимо.



