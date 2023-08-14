Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Краткий обзор Atlas Fallen - унылый геймплей и отвратительная оптимизация игры

Сегодня я протестирую очередной игропродукт современного игростроя, который ничем не примечателен...
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Игра Atlas Fallen вышла на платформах ПК, Playstation 5 и XBox в августе 2023 года. Разрабатывала игру студия Deck13. Издателем выступила Focus Entertainment.

реклама

По жанру нам обещали игру с элементами РПГ и много-много экшена... Ну, я решил проверить, так ли это.

Описание из Steam: "Восстаньте из пепла и освободите человечество от ярма упивающегося властью бога.

Отправьтесь в странствия по пескам вечного края, полного древних опасностей, тайн и обрывков прошлого. Выслеживайте легендарных монстров и вступайте с ними в зрелищные эпичные схватки, используя усиливаемые песком сокрушительные способности и мощное оружие, которое способно менять форму.

реклама

- Сроднитесь с песками и исследуйте уникальный фэнтезийный мир, полный секретов, укромных мест и опасностей.

- Выслеживайте легендарных существ и вступайте в геройские зрелищные схватки с ними в одиночку или в компании друга.

- Высвободите свою силу и создавайте с ее помощью смертоносное оружие, способное менять форму.

- Станьте непобедимым чемпионом, обладающим уникальными изменяемыми навыками и способностями".

реклама

Что же на самом деле нам предоставила игра?

После короткого обучающего сражения в виде некого аватара Джеймса Камерона (прям один в один), мы выбираем внешность персонажа и приступаем к самой игре. И вот уже с первых моментов разговоры наводят скуку.

реклама

Не цепляют меня проблемы этого народца, совсем. А болтают уже с начала много. Начинаем выполнять какие-то незначительные задания. "Душняк" проходит только тогда, когда выходим за пределы поселения.

Тут немного сбора всякой всячины и сражения с какими-то песчанными монстрами.

 После примерно 30 минут невразумительного вступления, нас выбрасывает в открытый мир...

Итак, можно уже сделать кое-какие выводы.

Первое: разговоры с персонажами крайне нудные. Вникать в их суть не тянет совершенно. Болтать приходится не только с людьми, но и с Сущностью, что присутствует в нашей боевой перчатке (тот самый аватар).

Второе: если сама боевая система сойдет, то вот ее прокачка всякими кристаллами, вне понимания. Неужели нельзя было сделать проще и понятнее? Или это побочный эффект локализации?

Третье: Дизайн открытых локаций очень неплох.

Четвертое: автозапуск игры на Vulcan не выводит мониторинг MSI Afterburner. Причем скриншоты тоже не сработали. Поэтому картинок с самого начала игры не сохранилось. В виду сего печального факта, тестирование пройдет в dx12.

Определенной "фишкой" игры можно назвать режим скольжения по песку.

Но так ли это важно? Нет. Всего лишь способ быстрого передвижения, интереса это не добавляет.

Боевка фактически сводится к двум типам ударов с перекатами. Да, есть возможность в определенный момент воспользоваться определенным умением, зависящим от типа камня амуниции. Но это дело вторичное.

Переходим к сравнению графики в игре. Сама она не поражает воображение, но, в целом, неплоха. Настроек прилично.

Очень высокие настройки:

Высокие настройки:

Средние настройки:

Низкие настройки:

Имеется и апскейл FSR 2.1.

Но вот его работа...

Очень высокие настройки + FSR:

Вы видите прирост фпс? И я не вижу. Кроме того, нет привычных пресетов для ФСР, а какое-то невнятное описание... И это уже вторая игра, где ФСР реализован через одно место.

Слайдер для сравнения скриншотов.

В итоге, для тестирования, я выбрал просто минимальные настройки и выставил текстуры на максимум, убрав полностью эффект размытия.

Тестовая система:

Процессор: i7-8700T

Видеокарта: GTX 1070

Оперативная память: 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система: Windows 10

Разрешение монитора: 1920х1080

Запись тестового отрезка производился программой CapFrameX.

Тестовый момент был выбран в виде пробега по пустыне:

Итоги тестирования.

График фреймтайма.

График фреймрейта.

Инпут лаг.

Итоговый результат.Что можно сказать? Игра отвратительно оптимизирована. Ужасно. Да, сейчас набегут "продвинутые комментаторы" и начнут: "карту смени, бомж..." Для упоротых, я приведу требования, заявленные самой компанией:

Глазоньки разули? Разница между GTX 1070 ti и GTX 1070 не такая большая, чтобы на низких (!) настройках игра выдавала менее 50 кадров! Где обещанное?


После тестирования, я еще немного поиграл, уже в режиме Vulcan. По ощущениям - немного получше, но никакими стабильными 60 фпс не пахнет (стоит просто свернуть игру и посмотреть на график фреймрейта).

Общий игровой набег составил около 3-х часов, после чего игра была безжалостно удалена...

Вывод по игре.

Геймплей не зацепил вообще. Некоторые обзорщики увидели в игре некий копипаст с Forspoken. Возможно. Определенное подобие имеет место. Уж в плане нудных разговоров, точно. Они невыносимо нудные! И это уже какая игра с элементами РПГ, которая сделана плохо. Я в свое время пытался поиграть в Elex, хватило на час... Другие новые игры не продержались и этого времени. Кризис жанра РПГ налицо. Вот только не надо писать про Baldur Gate 3! Во-первых, это всего лишь одна игра. А во-вторых, пошаговые бои далеко не всем интересны.

В плане графики особых вопросов бы не было, если бы не оптимизация. За такое, надо программистов бамбуковой палкой по рукам бить.

Короче, типичный "проходняк", о котором забудут через полгода. Стоит ли она своих 2200 рублей (если верить информации Steam)? Нет, ни рубля. Проходите мимо.


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

atlas fallen
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор ирригатора usmile CY1
+
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 AGI AI198 (AGI1T0G16AI198) объемом 1 ТБ
7
Обзор защищённого android-планшета Cubot TAB KingKong
1
Обзор электрической зубной щётки usmile Y1S
6
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A850G PCIE5
1
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
25
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Forge M100R
7
Обзор маршрутизатора MSI RadiX AX6600
8
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775 – полный форсаж
79
Как зарегистрироваться на Оverclockers.ru и начать писать в блог

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Вперед в Купянск - передовые отряды 138 МБР уже в 6 км от города
17
Hill: Россия "незаметно" начала новое наступление в Харьковской области, а Генштаб ВСУ проспал его
13
Неисправный Tesla Cybertruck на обочине случайно продемонстрировал устройство подвески и днища
1
Украина просит исключить Израиль из Контактной группы по обороне Украины
35
«Российский газ был благословением для Германии» — немецкий политик
4
«Калашников» опробовал новую систему разведки в зоне СВО
2
Боец ВСУ: Севернее Бахмута нам пришлось отойти на тыловые позиции, ВС РФ подтянули резервы
+
Россия призывает партнеров по БРИКС к совместным экспедициям
+
Bild: Запад передал Украине не более 100 современных танков, Россия производит 50 в месяц
7
В республике Нигер стремительно вырос спрос на ткань белого, синего и красного цвета
3
В Урожайном бои - поселок переходит из рук в руки
+
Политик Барака: США сделают Зеленского козлом отпущения из-за разгрома ВСУ
2
Запрет на использование iPhone в российских компаниях и ведомствах расширяется
+
Маршрут экспорта нефти в Азию через Северный морской путь на 30% короче чем через Суэц
3
Украина теряет танки Leopard 2 в ходе контрнаступления
1
ЭКОВАС перенес встречу по ситуации в Нигере из-за неготовности войск
+
Генерал Чиани: Мы нанесли удар, чтобы предотвратить угрозу Нигерии и Нигеру
2
Бывший агент ЦРУ Джонсон: Украина останется без Одессы, если она продолжит наступать
4
«Иностранные наемники бегут с передовой» — полковник Дуглас Макгрегор
1
Майкл Маккол назвал разморозку $6 млрд Ирана подпиткой его ядерных амбиций
+

Популярные статьи

США намерены уничтожать российские "Кинжалы", "Самраты" и "Авангарды" силами РЭБ, БПЛА и лазерами
33
Изучаем 3 самых перспективных истребителя 6-го поколения – почему Россия не участвует в гонке
23
M1 Abrams: «ржавое ведро» или современная машина – почему танк не так плох, как полагают эксперты
6
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году
5
"Вы говорите Тайвань, а мы говорим Корея", — в США рассказали о наиболее вероятном конфликте в Азии
4
"Охотник за Абрамсами" - Краснополь: лучший высокоточный управляемый снаряд ВС РФ
1
3 горячие игровые связки CPU + GPU + MB – когда скорость важнее денег, а экономия неуместна
5
История кофе - как монахи обнаружили бодрящий эффект кофейных зерен и как всё заверте...
7
ТОП-9 процессоров Intel и AMD для игр – рейтинг 2023 года
23
Очередное железо с Aliexpress: Матплата ERYING M-ITX "Skyline b660i" с мобильным Core i7 12700H
59

Сейчас обсуждают

Даниил Кошевой
20:48
Фейк, никаких доказательств удара по тоннелю, уже пол мира бы скулило о российском агрессоре. Автора на помойку
Россия поразила тоннель в Закарпатье, по которому перебрасывалась западная техника
la4mer2018
20:47
Опа! То есть, "Asus ROG Z490I + 10700К по лету стоило 24 тыс рублей, я сам брал эту плату пару месяцев назад за 10 400 рублей." А теперь заднюю даем? )))
Очередное железо с Aliexpress: Матплата ERYING M-ITX "Skyline b660i" с мобильным Core i7 12700H
RandomXP
20:46
" видео с обзором китайского летающего автомобиля" это просто пассажирский квадрокоптер, ничего общего с авто у него нет, ну разве что сиденья и салон. Настоящий летающий авто будет возможен, когда п...
Летающие автомобили будущего решат проблемы пробок и парковок
Александр Кузнецов
20:45
Автору надо бы сдерживать себя. Он много раз повторяет слова « лучше Бредли». Это избыточное внимание к машине оппонентов может создать впечатление, что «Бредли» эталон, а мы лучше эталона. Улучшили...
БМП-3 получила новую динамическую защиту, которая защищает от ПТУР и гранат — теперь лучше Bradley
Даниил Кошевой
20:45
Надоела эта Аля украинская пропаганда, метрами всё меряем и длятся метры месяцами. Хватит бравад, лучше правду пишите
Вперед в Купянск - передовые отряды 138 МБР уже в 6 км от города
la4mer2018
20:43
Вы знаете, похоже... ))) Особенно повеселила рекомендация по материнке "Asus TUF Gaming B550" для сокета АМ4. Это вообще к чему? )))
Очередное железо с Aliexpress: Матплата ERYING M-ITX "Skyline b660i" с мобильным Core i7 12700H
Mikel
20:42
Господи, да закопайте уже 10100 и 11400, горе советчики блин. LGA 1200 хорош если изначально купили под него какой-нибудь 10700K, которого хватит ещё надолго. Есть только 2 процессора, которые годятся...
ТОП-9 процессоров Intel и AMD для игр – рейтинг 2023 года
Пинаю даунов
20:41
Рубль как был в жопе , так и остался . Правительству просто так выгодно
Рубль резко укрепился на фоне заявления ЦБ РФ о внеочередном заседании Совета директоров по ключевой ставке
александр плешков
20:41
Ответ уже давным давно дан, читать научись
Очередное железо с Aliexpress: Матплата ERYING M-ITX "Skyline b660i" с мобильным Core i7 12700H
la4mer2018
20:41
А мне не надо тесты в интернете ))) Я хочу посмотреть собранный именно ВАМИ комп, который вы так люто рекламируете ))) Да ещё и люто топите именно за проц с разблокированным множителем ))) К чему бы э...
Очередное железо с Aliexpress: Матплата ERYING M-ITX "Skyline b660i" с мобильным Core i7 12700H
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем