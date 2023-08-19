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Vanquish: скорострельный шутер от Синдзи Миками

Сегодня я протестирую свою систему в несколько своеобразном шутере 2010 года, который создал сам Синдзи Миками.
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Синдзи Миками - весьма значимая фигура в игрострое. Он был одним из создателей легендарной серии Resident Evil для компании Capcom. А, уже позже, в Platinum Games, создал этот проект. Издателем выступила компания Sega. Игра вышла на PlayStation 3, Xbox 360, Windows, Xbox One, PlayStation 4.

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Игра Vanqiush (что-то вроде "победить" или "преодолеть") - это фантастический шутер от третьего лица. Главным героем тут выступает спецагент Сэм Гидеон - крутой вояка в суперкостюме.

Думаю, что идея создания такого персонажа была "навеяна" небезызвестным шутером от одной немецкой студии...

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Вот краткое описание из Steam (сама игра имеет ограничительный ценз): "Примерьте боевой костюм правительственного агента Сэма Гидеона, превращающий вас в идеальную машину убийства.

 Уничтожайте смертоносных роботов, сочетая бескомпромиссное огневое превосходство со сверхчеловеческой скоростью и ловкостью.

Быстрые и ожесточенные бои – PlatinumGames переносит свою фирменную механику в жанр боевика: 

рывки, уклонение, режим улучшенной реакции и многое другое. Динамичный рукопашный бой – уникальные атакующие и защитные приемы, меняющиеся в зависимости 

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от вашей экипировки. Грозное оружие – богатейший арсенал оружия, включающий в себя все загружаемые материалы

Вражеские легионы – разнообразные виды противников, от рядовых роботов до грандиозных ключевых врагов, управляемые "умным" ИИ"

Про эту игру я хотел написать более года назад. Уже собрал материал, но тут... Наступил февраль 2022 года...

А главными антагонистами нашего героя, назначены "плохие русские". Дабы не создавать не нужной ажитации (чем любили заниматься диванные воины), статью отложил на время...

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В общем, по сюжету, в не таком уж далеком будущем, США были вынуждены решать вопросы перенаселения Земли созданием космической колонии. А организация "Русская Звезда" вторгается в эту колонию, заодно нанеся удар по Сан-Франциско. Войска противников представлены преимущественно роботами. И вот нашему суперагенту предстоит противостоять таким противникам... Но, далее по сюжету, выясняется, что и сами США не такие уж "белые и пушистые". Они и сами были не против нанести удар по противнику, только их немного опередили...

Как бы там ни было, сюжет тут есть, но не особо глубокий. Главное - шутерная составляющая.

А, так как это фантастика от японцев, то роботов тут очень много. Самых различный, довольно больших. Все, как любят японские игроделы.

Кроме самой стрельбы (выбор оружия тут очень приличный), фишкой игры, является сам костюм главного персонажа. Костюм обладает определенным запасом энергии, которая позволяет на небольшой промежуток времени дать Сэму Гидеону повышенную мобильность. Грубо говоря: мы можем скользить на пятой точке, попутно уничтожая противников.

Это такой "реактивный подкат". При длительном использовании, костюм перегревается ( практически горит пятая точка), это же может наступить при попадании под массированный обстрел. И вот тут на помощь приходит все та же стрельба из укрытия (привет, Gears of War).

И это была бы единственная работающая способность, если бы... если бы противники нас не обходили со всех сторон. А огромные роботу просто могут и препятствие разрушить, и сверху свинца навалить. Поэтому "скольжение на попе" - важный инструмент геймплея.

Сама игра состоит из глав, которые, как правило, разделены роликами, где нам и поясняют сюжет.

Потом идет бой, сбор всякого лута (имеется прокачка оружия). В конце главы: босс или масштабный штурм. Также нам постоянно показывают наши достижения (счет за содеянное).

Как я и писал ранее, оружия тут достаточно много. И его можно прокачивать.

Но с собой вы несете только три варианта, плюс два типа гранат. Мне больше понравился такой вариант экипировки: пулемет для отстрела обычных роботов (считай, солдат), снайперская винтовка для подавления удаленных целей и некий вариант плазмопулемета, что наносит большой урон, но быстро перегревается.

Им было хорошо уничтожать большие цели. 

Игра очень скоростная, к этому приводят обилие летающих врагов или огромных роботов.

Отсидеться долго за укрытием просто не дают. А тут еще надо и патроны подбирать... Короче, по "бойцовской арене" побегать придется немало.

А вот продолжительность игры весьма скромная. И концовка, вроде, с намеком на продолжение. Но не случилось...

Теперь переходим к анализу графики в игре.

Для 2010 года, графика, мягко говоря, не впечатляет. На тот момент ПК-шники уже познали "прелести графона" в Crysis и Far Cry 2. Но графический движок Havok не мог себе такого позволить. Да и мощность консолей сказывалась. Поэтому, как всегда в подобных случаях, отдуваться за графику пришлось дизайнерам уровней. Со своей задачей они справились. Уровни, хоть и линейные, но "симпатишные", в духе типичного футуризма.

Настроек графики не особо много:

Несколько неожиданно выглядит "неполноценная" анизотропная фильтрация. Но я ее принудительно в Панели управления НВидиа выкрутил на максимум.

Вот так игра выглядит на максимальных настройках графики:

А вот так - на минимальных:

Разница не особо большая.

Приступаем к тестированию.

Тестовая система.

Процессор: i7-8700T

Видеокарта: GTX 1070

Оперативная память: 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система: Windows 10

Разрешение монитора: 1920х1080

Запись тестового отрезка производился программой CapFrameX.

Тестовый момент:

Результаты тестирования.

График фреймтайма.

График фреймрейта.

Инпут лаг.

Итоговый результат.Само собой, что игра 2010 года со скромной графикой, не представляет особой сложности для данной системы. В принципе, ее стоило протестировать на GT 1030.  Игра нормально работает с технологией DSR, поэтому выставить разрешение, выше нативного, вполне можно.

 Каков мой вердик по данной игре?

Проходил я ее, считай, год назад, впервые ( вот так вышло...). Игра, на фоне современных поделок, выглядит очень достойно. Она самобытна и в чем-то оригинальна. Естественно, что заимствования из других игр имеются. Но сам процесс геймплея от этого хуже не становится.

В свое время она не особо была популярной. В ней и близко нет атмосферы мрачности и выдающегося интеллекта противников FEAR. Нет вариативности первого Crysis. Наиболее прямым конкурентом, я бы считал именно Gears of War (первую часть на ПК я также прошел и игра мне очень понравилась). Но "шестеренки" взлетели и выросли в серию, а Vanquish - нет. Жаль...


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