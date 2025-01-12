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Источник изображений: MAXSUN

Компания MAXSUN, партнер Intel и AMD, анонсировала новые материнские платы для процессоров AMD Ryzen 9000 и Intel Arrow Lake. В линейку вошли модели B850 для AMD и B860 для Intel, которые отличаются компактным дизайном и богатым набором функций.



Для процессоров AMD Ryzen 9000 и 7000 MAXSUN представила три модели в сериях Terminator и eSport. Флагманская MS-Terminator B850M WiFi выполнена в формате micro-ATX и оснащена 8+2+1 фазовой системой питания с 50A Dr.MOS для стабильной работы процессоров. Плата поддерживает оперативную память DDR5 до 8000 МТ/с, имеет два порта USB Type-C 10 Гбит/с и высококачественные SMT-конденсаторы для повышения надежности.



В серии eSport представлены две модели: MS-eSport B850M WiFi ICE и MS-eSport B850ITX WiFi ICE. Первая выполнена в формате micro-ATX, а вторая — в мини-ITX для сверхкомпактных систем. Обе платы поддерживают память DDR5 до 8000 МТ/с, оснащены слотами PCI-E 4.0 M.2 и WiFi 6 для беспроводного подключения.

Для процессоров Intel Arrow Lake MAXSUN выпустила пять моделей в сериях Terminator, eSport и Challenger. В серии Terminator доступны MS-Terminator B860M WiFi и MS-Terminator B860M, которые отличаются наличием WiFi-адаптера. Обе платы поддерживают память DDR5 до 8800 МТ/с, оснащены 10+1+1 фазовой системой питания 60A Smart Power и двумя портами USB Type-C.







Серия eSport включает модели MS-eSport B860M SNIPER WiFi и MS-eSport B860M GANK WiFi. Первая поддерживает память DDR5 до 8600 МТ/с и оснащена портом USB Type-C 40 Гбит/с, а вторая предлагает 8+1+1 фазовую систему питания 50A и WiFi 6. В серии Challenger представлена модель MS-Challenger B860M-K с 6+1+1 фазовой системой питания 50A DrMOS, двумя слотами M.2 и десятью портами USB. Все платы B860 оснащены BIOS с интерфейсом PTM UI для удобной настройки.