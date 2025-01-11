Оверклокер успешно увеличил частоту памяти DDR5-8000 до рекордных 10600 МТ/с, продемонстрировав возможности новых модулей G.Skill под жидкостным охлаждением.

Источник изображения: G.Skill

Производитель оперативной памяти компания G.Skill представила достижение в области разгона DDR5. На выставке CES 2025 были показаны модули DDR5-10600, разогнанные на материнской плате Asus ROG Crosshair X870E Apex, а также анонсированы новые модули DDR5-8133 CSODIMM, конкурирующие с лучшими решениями на рынке.

Как сообщает Tom's Hardware, один из оверклокеров (Safedisk) смог разогнать комплект памяти DDR5-8000 (2x24 Гбайт) до частоты DDR5-10600, что более чем вдвое превышает стандартные показатели. Тайминги составили CL50-62-62-88, что является отличным результатом для такой высокой частоты. Разгон был достигнут с использованием процессора Ryzen 5 8500G и жидкостного охлаждения как для процессора, так и для модулей памяти. Тестирование в RunMemtestPro подтвердило стабильность системы в течение 48 минут.

G.Skill также продемонстрировала работу процессора Ryzen 7 9800X3D с памятью DDR5-6800 и таймингами CL28-40-38-55 при напряжении 1,65 В. Частота контроллера памяти и модулей была синхронизирована в соотношении 1:1, а тестирование в RunMemtestPro подтвердило стабильность системы в течение 51 минуты.

Также анонсирован новый комплект памяти CSODIMM объемом 48 Гбайт (2x24 Гбайт) с частотой DDR5-8133 и таймингами CL46-52-52-130. CSODIMM — это более продвинутая версия SODIMM, которая включает тактовый драйвер (CKD), за счёт чего и возможно достижение таких высоких частот.

Стоит сказать, что G.Skill сотрудничает с ASRock для обеспечения совместимости новых модулей CSODIMM с компактной системой ASRock DeskMini B860, которая поддерживает процессоры Intel Core Ultra 200S. Тестирование на материнской плате B860M-STX и процессоре Core Ultra 9 285 подтвердило стабильность системы в течение часа. О цене и сроках выхода новых модулей DDR5-8133 CSODIMM пока не сообщается.