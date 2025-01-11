Стандартные кулеры Intel Laminar RH2 и RM2 получили медное основание, обеспечивающее более эффективное охлаждение. Также заявлена более тихая работа и улучшенный внешний вид.

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Intel представила обновленные стандартные кулеры для своих процессоров, которые будут поставляться с новыми чипами Arrow Lake-S для настольных ПК. Эти модели, получившие названия Laminar RH2 и RM2, пришли на смену предыдущим версиям, предлагая ряд улучшений и включая более эффективное охлаждение с улучшенным дизайном.

Главное обновление в конструкции касается использования медной подложки вместо алюминиевой. Медь обладает значительно более высокой теплопроводностью, что делает охлаждение более эффективным, а в предыдущих моделях, таких как Laminar RM1 и RS1, медная подложка отсутствовала, что ограничивало их производительность. Теперь же Laminar RH2 и RM2 оснащены медными радиаторами, что должно положительно сказаться на их работе.

Новые кулеры также получили обновленный внешний вид. Intel отказалась от излишне яркой подсветки и агрессивных синих оттенков, которые были характерны для предыдущих моделей. Теперь дизайн стал более сдержанным и современным. Кроме того, компания заявила о снижении уровня шума: Laminar RH2 работает на уровне 2,2 BA (почти бесшумно), а RM2 — на уровне 3,6 BA (тихо). Это на 0,4 и 0,3 BA тише, чем у предыдущих версий.

Laminar RH2 оснащён кольцевой ARGB-подсветкой, которая добавляет эстетики, хотя синие оттенки могут ограничить возможности настройки цветов. Также стоит сказать, что эти кулеры предназначены для процессоров мощностью до 65 Вт и не рассчитаны, как подчеркивают в Intel, на разгон, что делает их оптимальным вариантом для стандартных условий эксплуатации. Пользователи, планирующие выжать максимум из процессоров Core Ultra Series 2, должны обратить внимание на более мощные сторонние решения.

Для большинства пользователей обновленные Laminar RH2 и RM2 станут достойным выбором благодаря улучшенной производительности и современному дизайну. Оба новых кулера поставляются с трёхлетней ограниченной гарантией.