128-ядерный монстр Thelio Astra от производителя компьютеров System76 побил рекорд производительности в Cinebench 2024.

Источник изображения: System76, Jeff Geerling

Известный блогер Джефф Гиринг (Jeff Geerling) назвал новый Thelio Astra от System76 «самым быстрым в мире настольным компьютером на базе Arm». Подтверждая свои слова, Гиринг провел ряд тестов, включая Cinebench 2024, где система набрала более 5000 пунктов, установив, согласно базе данных HWBot, мировой рекорд для 128-ядерных процессоров.



Thelio Astra отнюдь не является бюджетным решением даже в своей базовой конфигурации за $3,299. В этой версии потребитель получает систему, собранную в США, с 64-ядерным процессором, 64 Гбайт оперативной памяти, рабочей видеокартой Nvidia и множеством вариантов расширения в стильном корпусе. Тестируемая же модификация с 128 ядрами Ampere Altra Max M128-30, 512 Гбайт восьмиканальной оперативной памяти и прочими улучшениями, обошлась почти в $7000, сообщает Tom's Hardware.



В своих тестах Гиринг обнаружил, что Thelio Astra значительно превосходит все остальные ПК на базе Arm. Особенно он отметил производительность в 1,7 TFLOPS FP64, работу в Blender и высокие результаты многопоточности в Cinebench 2024 под Windows. Однако, использование Windows в сочетании с GPU от Nvidia на этой машине оказалось не оптимально из-за отсутствия поддержки драйверов для Windows на Arm, так как System76 поставляет Thelio Astra с Linux, где данная проблема отсутствует.



Хотя Thelio Astra и установил рекорды, Гиринг указал на несколько недостатков. Система ограничена использованием PCIe 4.0 и DDR4, а однопоточная производительность Altra Max на частоте 3.0 ГГц оставляет желать лучшего, будучи лишь немного выше, чем у старого Threadripper 1950X. Также были отмечены проблемы с I/O и механическим шумом от креплений PCI.



Стоит отметить, что вообще этот компьютер предназначен не для энтузиастов и геймеров. System76 производит Thelio Astra для разработчиков программного обеспечения для автомобильной промышленности, где его вычислительная мощность идеально подходит для «быстрого прототипирования».