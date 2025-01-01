Проект модернизации завода позволит Micron производить специализированную DRAM для таких отраслей, как промышленность, автопром, аэрокосмическая и оборонная, и также укрепит позиции компании на рынке.

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Компания Micron объявила о планах инвестировать $2.17 млрд в расширение своего полупроводникового завода. Это решение, поддержанное губернатором Гленном Янгкином (Glenn Youngkin), приведет, как пишет Tom's Hardware, к созданию 340 новых рабочих мест и увеличению производственных мощностей по выпуску полупроводников в США. Проект направлен на модернизацию для производства специализированной DRAM памяти, используемой в промышленности, автомобильной сфере, аэрокосмической отрасли и обороне.



В начале месяца стало известно, что Micron получила $275 миллионов федерального финансирования по закону CHIPS and Science Act для модернизации своего завода в Манассасе. Это финансирование предназначено для переноса производства автомобильной DRAM памяти из Тайваня в США. Тогда же было упомянуто, что на предприятии работает 1230 сотрудников, а расширение создаст дополнительно 950 временных строительных и более 400 постоянных производственных рабочих мест.



Micron также находится в ожидании до $70 млн дополнительного финансирования, которое будет утверждено Комиссией MEI. Отмечается, что получение этих средств обусловлено инвестициями свыше $2.1 млрд и созданием 340 новых рабочих мест, и требует окончательного одобрения от Генеральной Ассамблеи Вирджинии.



О деталях планируемой модернизации Micron пока не сообщает, однако известно, что специализированная DRAM память для длительного использования производится в относительно небольших объёмах, и для этого не требуются сверхдорогие технологии литографии EUV. Тем не менее, на полученные $275 млн компания может приобрести множество систем DUV литографии, стоимостью от $30 до $50 миллионов каждая.



Стоит сказать, что сенаторы Марк Уорнер (Mark Warner) и Тим Кейн (Tim Kaine) высоко оценили эффект от CHIPS Act, отметив его значимость для национальной безопасности, экономической конкурентоспособности и укрепления внутренних цепочек поставок. Они подчеркнули важность производства чипов для обеспечения технологического будущего Америки. В свою очередь президент и гендиректор Micron Санджай Мехротра (Sanjay Mehrotra) выразил благодарность за поддержку, подчеркнув роль компании в укреплении технологического лидерства США через производство современной памяти.