Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nivan
Micron увеличит производство чипов в США благодаря инвестициям в размере $2,17 млрд
Проект модернизации завода позволит Micron производить специализированную DRAM для таких отраслей, как промышленность, автопром, аэрокосмическая и оборонная, и также укрепит позиции компании на рынке.

                                                            Источник изображения: Micron

Компания Micron объявила о планах инвестировать $2.17 млрд в расширение своего полупроводникового завода. Это решение, поддержанное губернатором Гленном Янгкином (Glenn Youngkin), приведет, как пишет Tom's Hardware, к созданию 340 новых рабочих мест и увеличению производственных мощностей по выпуску полупроводников в США. Проект направлен на модернизацию для производства специализированной DRAM памяти, используемой в промышленности, автомобильной сфере, аэрокосмической отрасли и обороне.

В начале месяца стало известно, что Micron получила $275 миллионов федерального финансирования по закону CHIPS and Science Act для модернизации своего завода в Манассасе. Это финансирование предназначено для переноса производства автомобильной DRAM памяти из Тайваня в США. Тогда же было упомянуто, что на предприятии работает 1230 сотрудников, а расширение создаст дополнительно 950 временных строительных и более 400 постоянных производственных рабочих мест.

Micron также находится в ожидании до $70 млн дополнительного финансирования, которое будет утверждено Комиссией MEI. Отмечается, что получение этих средств обусловлено инвестициями свыше $2.1 млрд и созданием 340 новых рабочих мест, и требует окончательного одобрения от Генеральной Ассамблеи Вирджинии.

О деталях планируемой модернизации Micron пока не сообщает, однако известно, что специализированная DRAM память для длительного использования производится в относительно небольших объёмах, и для этого не требуются сверхдорогие технологии литографии EUV. Тем не менее, на полученные $275 млн компания может приобрести множество систем DUV литографии, стоимостью от $30 до $50 миллионов каждая.

Стоит сказать, что сенаторы Марк Уорнер (Mark Warner) и Тим Кейн (Tim Kaine) высоко оценили эффект от CHIPS Act, отметив его значимость для национальной безопасности, экономической конкурентоспособности и укрепления внутренних цепочек поставок. Они подчеркнули важность производства чипов для обеспечения технологического будущего Америки. В свою очередь президент и гендиректор Micron Санджай Мехротра (Sanjay Mehrotra) выразил благодарность за поддержку, подчеркнув роль компании в укреплении технологического лидерства США через производство современной памяти.

#сша #полупроводники #micron
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России реализуют давний советский проект по строительству ГЭС в зоне вечной мерзлоты
2
Раскрыты стоимость и технические характеристики Galaxy A56
+
Apple активно работает над обновлением iOS 19, которое выйдет во второй половине 2025 года
+
В России запущена первая в стране электростанция, работающая на бытовых отходах
1
25 лет спустя GTA 3 перенесли на SEGA Dreamcast усилиями энтузиастов
2
Удар трёх "Искандеров" по колонне из шести машин HIMARS в Херсонской области попал на видео
11
ГРЭС в Приднестровье остановит поставки электроэнергии в Молдову
9
Xiaomi представила Smart Camera Video Call Edition с экраном 3,5 дюйма и камерой 4 Мп
+
Раскрыты полные характеристики камеры Samsung Galaxy S25 Ultra
+
При атаке военного аэродрома Васильков в Киевской области были использованы Су-57
6
Первый в мире самозарядный суперконденсатор использует солнечную энергию с КПД 63%
1
Xiaomi 16 может получить перископический телевик и процессор Snapdragon 8 Elite 2
+
В DSOGaming составили рейтинг самых неоптимизированных игр для ПК в 2024 году
1
Российские военные ударили по штабу украинской армии в Киевской области
+
Nvidia и Qualcomm могут перейти на 2-нм техпроцесс в Samsung из-за высокой стоимости продукции TSMC
2
Компания Poco официально показала дизайн новых моделей смартфонов X7 и X7 Pro
+
Смартфон компании OPPO - Find X8, получил награду как универсальный флагман для развлечений
+
В каталоге iBUYPOWER заметили появление игровых систем с видеокартами GeForce RTX 5080 и 5070 Ti
+
DJI представила автомобильное зарядное устройство Power мощностью 1 кВт
+
Reuters рассказали о последствиях для Европы после прекращения поставок газа из России
8

Популярные статьи

Обзор игровой клавиатуры Alienware aw920k
19
Как я избавлялся от лишнего веса в самодельном компактном ПК из ATX комплектующих
28
Выхода каких компьютерных комплектующих и мобильных устройств я жду в 2025 году
26
Российская армия использует оснащенный в стиле «Безумный Макс» автомобиль для борьбы с дронами
8
Топ 7 самых известных Дедов Морозов из разных стран мира
+
Самые важные криптовалютные тенденции в 2025 году: стейблкоины, облигации, DeFi и многое другое
+

Сейчас обсуждают

Sergiu Bunacalea
21:40
У России была монополия газа на европейском рынке , соответственно был рычаг давления, поэтому весьма болезненно будет для обеих сторон .
Премьер Словакии предупредил Европу о тяжёлых последствиях отказа от российского газа
LWW
21:39
Чистить плёночные сканы в фотошопе, с большого формата, размером 2-4 ГП. 256ГБ критически мало. Желательно 512 ГБ. Но железо для рабочих станций, медлительное...
Выхода каких компьютерных комплектующих и мобильных устройств я жду в 2025 году
Sergiu Bunacalea
21:32
Никто газ за копейки не продавал и цена для Европы была дороже чем для азиатского региона (Китай, Япония). Логично что трубопроводный газ дешевле, чем сжиженный газ импортированный с другой стороны п...
Премьер Словакии предупредил Европу о тяжёлых последствиях отказа от российского газа
VAKT
21:27
ты до конца досмотрел видео ? длина хаймарса - 7 метров, взрыв на кадре примерно в 35 метрах от последнего - это поражение
В DSOGaming составили рейтинг самых неоптимизированных игр для ПК в 2024 году
Денис
21:14
у Grumman X-29 оно было композитным, почти все, если не все, истребители европейских и американских компаний, разработанные в начале-середине 80х годов, имели планеры с нехилой долей процентов состоящ...
Самый концептуальный истребитель: Су-47 "Беркут" - неудача, которая привела к созданию Су-57
Артур Придонов
21:04
Skynet, ты ли это?
NVIDIA переключила внимание на робототехнику и агентов ИИ на фоне растущей конкуренции на рынке
Андрей Тарр
21:04
Ээээ, шта ?! Вся линейка, Nvidia RTX 30xx сделана на -Samsung 8LPP либо 4N. Причем "революционных" прорывов в производительности, после возврата к TSMC, как то не заметно, так - стабильное "чуть чуть"...
TSMC приступит к активному наращиванию объёмов производства 2-нм продукции
Tyran82
21:01
Вернулся на 10ку. 11я какое-то мыло
Assetto Corsa EVO получит карту с открытым миром летом 2025 года
Renq13
20:59
Только для нас нужно считать в евро, а так же добавить налог и доставку, наценку продавца. Глупо считать "чистую" цену находясь в другой стране.
GeForce RTX 5080 начнет появляться на полках магазинов с 21 января
VRoman
20:54
"Плотность размещения транзисторов при этом увеличится лишь на 15% по сравнению с 3-нм техпроцессом" - тогда надо было назвать новый процесс 2,8 нм, чтобы геометрия совпадала с названиями.
TSMC приступит к активному наращиванию объёмов производства 2-нм продукции
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем